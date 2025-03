El Carnaval de Águilas vuelve a ganar a la lluvia

La lluvia volvió a influir en el segundo desfile del Carnaval de Águilas. A las seis, como estaba previsto, comenzó con el Ballet Oficial y la carroza de la Musa, a la que acompañaba el resto de personajes, pero la lluvia arreció y por la Avenida Juan Carlos I y la calle Carlos III llegó a correr el agua. A pesar de que nadie se marchaba de las localidades de las gradas, tanto la Federación de Peñas del Carnaval como el Ayuntamiento de Águilas decidieron suspender el desfile para salvaguardar la integridad física de los componentes de las peñas, puesto que las coreografías y el calzado de los carnavaleños no eran los más idóneos para la situación de la calzada.

Jaime Zaragoza

Con la decisión de suspender el desfile, llegó el final de la lluvia, por lo que la mayoría de las peñas, con la autorización de la Federación, decidieron desfilar y superar las adversidades meteorológicas y demostrar por qué este carnaval es de Interés Turístico Internacional y uno de los mejores espectáculos carnavaleros que se pueden presenciar.Fue un desfile en el que faltaron otras veinte peñas, pero las que decidieron salir no escatimaron esfuerzos para convertir el aguileñódromo en un espectáculo.

La Peña Sinergia, que impregnó el desfile de alegría color rosa y coreografías. / Jaime Zaragoza

Parecía que la lluvia evitaría la presencia en el desfile de las peñas con coreografías. No fueron todas, pero las que participaron transformaron el desfile en un gran musical, que arrancó con la Peña Azabache, con sus tres secciones y sus plataformas. Pura Vida, Tepsicore, Serpentina, Imperial, Andreu, Elixir o Sinergia, en la sección de adultos, levantaron de sus asientos a los más de 15.000 personas que presenciaron el desfile en directo, según la Federación de Peñas. Entre ellas el consejero Juan María Vázquez. A pesar de las incidencias meteorológicas se llenaron las gradas. Ya no fue la tarde, sino una noche de alegría y música sobrevenida al nivel más alto al enfrentarse y superar la lluvia, con coreografías de las peñas más irónicas como Sí no Salgo Reviento, con un espectáculo mexicano, La Movida Aguileña, Confusión Nocturna o La Rata Loca con una peculiar comunión, que además de los aplausos por las coreografías, también sacaron de público más de una carcajada.

También desfilaron Masako, con sus peculiares duchas, realizadas con miles de botellas de agua de plástico que han reciclado; El Pizarrón, con unas águilas para las que necesitaron hacer miles de plumas de gomaespuma, y Los Amantes del Chichi, que con sus molinillos de viento pareció que alejaron la lluvia. No faltaron las interactivas Mickey Mouse, Game Over, Matalentisco Boy’s o La Clanka, con más de 200 componentes, en un desfile que cerró el espectacular El Tangay con dos carrozas y tres carros que también podrían catalogarse como carroza y unos cien componentes que realizaron un homenaje a África.

La noche avanzó con la Quema de Don Carnal en la playa de La Colonia, para dar paso a una larga noche de Carnaval.

Hoy domingo, a las cinco de la tarde, está previsto que comience el último desfile, en esta ocasión con las 40 peñas federadas. Tras el cual se realizará la entrega de premios de este Carnaval 2025.