De la noche más carnavaleña al 'primer' y esperado desfile en Águilas

Tras un fin de semana marcado por la lluvia, los aguileños quisieron aprovechar ayer al máximo su gran noche de carnaval, esa que llegó tras una tarde en la que por fin el sol invitaba a disfrutar de la fiesta en las calles como no se ha podido hacer aún durante estos días. Comenzaron a verse poco a poco a las peñas con los temarios más disparatados e irónicos, entremezclados con la elegancia y fantasía de otros diseños que muy bien podrían participar en el desfile. La critica ácida estuvo presente, por ejemplo, en un particular ‘miniVAR’, en la fina elegancia de Pink Up, una noche en la que no pudieron faltar los Minions. Incluso, se pudieron ver en concierto tribus indias por las calles de Águilas.

Fue antes de la medianoche cuando la Plaza Doctor Fortún, conocida popularmente como El Placetón, se llenó de peñas para el Pregón Alternativo del Tío del Puro, que este año corrió a cargo de la carnavalera Lucía Cegarra, con un llamamiento que decía: «Desde el barrio del piojo hasta el barrio Colón, que todos los aguileños vengan a ver su pregón, aquí en el Placetón’. Hoy se debería de celebrar el segundo desfile de Carnaval, pero por aquello de la lluvia hubo que suspender el del pasado domingo, de modo que será esta tarde cuando las 40 peñas federadas y el Ballet Oficial de la Federación de Peñas del Carnaval volverán a convertir la Avenida Juan Carlos I y la calle Carlos III en un gran teatro en el que esta fiesta de Interés Turístico Internacional volverá a demostrar que su imaginación no tiene límites, y que los aguileños son capaces de crear uno de los mayores espectáculos callejeros.

La Federación ha adelantado la salida una hora para no tener imprevistos con posibles previsiones de lluvia. También ha informado el ente carnavalero que el público que había adquirido una localidad para el desfile del domingo, podrá disfrutar de esa misma entrada para e día de hoy, incluso pudiendo utilizar esa localidad en el desfile del próximo domingo día 9.