'Ejemplo de abnegación y querido por todos'. Así era José Hernández, fallecido en la riada de Ramonete

"Estamos consternados. Era un vecino muy conocido, muy buena persona, que se llevaba bien con todo el mundo". Así se expresaba José Antonio Gómez, habitante de Ramonete y amigo de la familia y del propio José Hernández, que fallecía este domingo tras ser arrastrado varios kilómetros por el agua torrencial que discurría por la rambla de Ramonete. Una valoración con la que coincidía el edil de Pedanías del Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, que calificaba al fallecido como "un ejemplo de la abnegación de los ganaderos".

Y es que 'Pepe el Lastra', como se le conocía en la zona, de 50 años y padre de dos hijos, solo quería comprobar el estado de los animales de su producción ganadera cuando quedó atrapado en pleno cauce. "La gente lo avisó de que no fuera, pero aun así lo hizo. Una vez atascado en la rambla, varios vecinos le lanzaron cuerdas, pero no consiguieron llegar a él. Luego se subió al techo del coche pero ahí ya fue cuando le fallaron las fuerzas y no pudo más, entonces lo arrastró la corriente", relata a esta Redacción Gómez Ros.

En este sentido, el vecino y miembro de la asociación vecinal, indica que la distancia entre el punto en que el fallecido cayó al agua y el lugar en que ha sido encontrado el cuerpo, en la costa, es de más de cuatro kilómetros. "Es una burrada", significaba José Antonio Gómez, que terminaba alabando el dispositivo desplegado para buscar al ramonetero: "han comunicado bien y hecho su trabajo muy bien, no pudimos sumarnos a la búsqueda por el riesgo de nuevas avenidas, pero su labor ha sido intachable".

Tres días de luto

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, decretaba tres días de luto oficial en el municipio. Además, este martes a las 12 horas tendrá lugar un minuto de silencio en Plaza de España como muestra institucionalizada de respeto por el fallecimiento de este lorquino con su familia y seres queridos. Asimismo, al declararse el luto oficial también se fija un protocolo por parte del Ayuntamiento cancelándose los actos institucionales que impliquen celebración o la participación de los miembros de la Corporación en cualquiera de ellos.