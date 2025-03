La lluvia no frena la fiesta ni impide a Javier Calvo pregonar el Carnaval de Águilas

El de ayer no fue un sábado de Carnaval normal. La lluvia finalmente hizo acto de presencia en Águilas. No obstante, el agua no pudo frenar la fiesta. Los festeros se trasladaron a los restaurantes y los actos previstos durante la jornada de ayer se acabaron celebrando.

Así, el cineasta murciano Javier Calvo, pregonero del Carnaval de este año, llegó al Ayuntamiento homenajeando a Paco Rabal en la interpretación de Zacarías con Milana Bonita. En el acto protocolario estuvo acompañado por Javier Ambrossi, que completa junto al murciano el dúo artístico conocido como ‘Los Javis’.

Javier Calvo destacó en su pregón «la joya por descubrir que es Águilas», un lugar que conoce, ya que desde niño «he pasado mis veranos en la localidad». El realizador se lamentó de no haber «podido disfrutar del Carnaval como me hubiera gustado por la lluvia», aunque afirmó que «conozco el Carnaval de verano, y esta noche espero tomarme una cuerva».

La Musa del Carnaval durante su pregón. / Jaime Zaragoza

Asimismo, ayer se celebró la batalla entre Don Carnal, Juan Andrés García, que se presentó de rey africano, y Doña Cuaresma, Rosana Gris, que lo hizo de fantasía hindú, contornos negros y dorados y más de cien personas acompañándola.

Para su pregón, la Musa, Mariam San Blas, apareció con una fantasía árabe con tonos verdes, lilas y dorados, con más de 80 personas acompañándola.

Doña Cuaresma y Don Carnal al finalizar la Batalla. / Jaime Zaragoza

Carnaval contra el mal tiempo

El Carnaval de Águilas ha tenido muchos episodios enfrentándose a las inclemencias climatológicas. De hecho, el desfile del Sábado de Piñata nació de la tormenta de lluvia y viento que azotó la ciudad costera un martes de Carnaval de 1993, hace ya 32 años, que no se pudo celebrar el desfile, pasándolo al sábado de Piñata, junto a la entrega de premios.

Pero nunca la lluvia y el viento habían puesto en vilo la programación de un Sábado de Carnaval.

Por la mañana, en una asamblea extraordinaria, representantes de la Federación de Peñas y del Consistorio de la localidad costera tomaron la decisión de aplazar el gran desfile que se debía celebrar hoy al próximo domingo a las cuatro de la tarde debido a las malas previsiones meterológicas.