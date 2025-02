Pedro Acosta compara Mazarrón con Disneyland y Tomorrowland en La Revuelta

El campeón del mundo de motociclismo Pedro Acosta volvió a demostrar anoche en su visita a La Revuelta que no le falta naturalidad y sentido del humor. 'El Tiburón de Mazarrón' presumió de su tierra ante un David Broncano al que le resultó fácil reírse con el entrevistado.

En un momento de la entrevista, cuando el presentador del programa de TVE le preguntó al piloto cuánto tiempo pasa en casa teniendo en cuenta que el deporte le obliga a viajar mucho por el mundo, Acosta se arrancó a hablar de su lugar de origen, Mazarrón.

"Paso poco tiempo allí, pero el que paso lo paso intensamente. Entro a mi casa un viernes y no salgo hasta el lunes. Soy muy casero y de pueblo", explicó.

Llegaron entonces los elogios a su querida Mazarrón. "Hay pocas cosas que se puedan comparar con Mazarrón, yo lo comparo con Disneyland Paris o Ibiza", afirmó. Y la comparación no se quedó ahí: "Allí solo se fluye. Nunca he ido a Tomorrowland pero yo intuyo que será así, sabes cuando entras pero no cuando vas a salir".

"Tienes que venir", invitó a Broncano un Acosta al que parece que el éxito deportivo no le ha cambiado. "Yo llegué a mi casa después del Mundial y mi madre me dijo 'aquí Pedro Acosta campeón del mundo nada, tira a tirar la basura'", contó.

Su abuela Juana, que se encontraba entre el público, dio fe de ello. "Lo veo igual, no ha cambiado, es como lo veis", dijo.

Broncano quiso saber qué platos de comida le pide Acosta a su abuela y la mujer lo tuvo claro: "Tortilla, Macarrones...". "Menú infantil", bromeó el presentador.

Acosta responde a las preguntas 'clásicas' de Broncano

Cualquiera que vea asiduamente el programa de Broncano sabe que el presentador hace dos preguntas, ya conocidas como las 'clásicas', al invitado. Acosta no fue una excepción y le tocó aclarar cuánto dinero tiene en el bando y cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

En cuanto a su patrimonio, el piloto, que con tan solo 20 años ya ha sido dos veces campeón del mundo de motociclismo en las categorías Moto3 y Moto2 (en 2021 y 2013, respectivamente), aseguró que "la vida en Murcia es un regalo" y que no es una persona "muy consumista". Según contó a Broncano, vive con sus padres y son ellos los que le administran el dinero: "No tengo tarjeta de crédito".

Además, bromeó con que "intento ir con gente que me invite a cenar". "Lo más caro del mundo es el tiempo y si yo me he tirado toda la tarde pensando en invitarte a cenar, pues pon de tu parte", dijo entre risas.

En lo relativo a las relaciones sexuales, el joven señaló que "ha sido un mes muy malo" y que se considera "como un volcán, siempre caliente, pero por ahora inactivo".