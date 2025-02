Lorca inicia la ofensiva para pedir obras contra inundaciones: "¡Presas ya! El olvido nos ahoga"

"Con empeño, firmeza y de forma conjunta exigiremos todas las medidas necesarias para acabar con la incertidumbre que vivimos cada vez que se producen episodios de lluvias torrenciales". Así concluye el manifiesto promulgado este jueves por parte del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, a escasos metros de las presas del Pantano de Puentes, y alrededor del que girará la campaña '¡Presas ya! El olvido nos ahoga', creada para reclamar la ejecución de las obras y actuaciones consideradas como imprescindibles para minimizar el riesgo de riadas en todo el Valle del Guadalentín.

Tras la finalización de la ronda de reuniones que el propio Gil Jódar ha mantenido estos meses con diversos colectivos, asociaciones y expertos en la materia para recabar apoyos, ahora el Consistorio centrará las acciones en sumar a la ciudadanía en general a una reclamación espoleada por la tragedia derivada de la última DANA tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad Valenciana.

Fulgencio Gil durante el acto de firma del manifiesto. / Daniel Navarro

"Cada vez que contamos fuera de nuestra comarca lo que sucede cuando llueve no nos creen", declaraba el regidor lorquino, que recordaba el más de medio centenar de inundaciones registradas en la zona desde el siglo XVI: "Es demasiada experiencia para no aprender de ella", apostillaba. En este sentido, el primer edil recriminaba al Gobierno de la nación la escasa diligencia a la hora de afrontar este problema: "Resulta incongruente reconocer que va a haber más DANAS y de mayor intensidad, y no hacer nada para mitigar los daños que puedan provocar".

Asimismo, durante su intervención, Fulgencio Gil recordaba que, desde el siglo XIX, "tras cada gran inundación se han ejecutado obras para minimizar los daños", un hecho del que la Presa de Puentes IV se erige como principal recordatorio. "Ahora es el momento de ejecutar aquello que se nos prometió", significaba el regidor que, de nuevo, pedía la ejecución de las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, así como el canal de la rambla de Biznaga y la limpieza periódica de los principales cauces del municipio.

La presentación se llevaba a cabo junto a la Presa de Puentes. / Daniel Navarro

Instituciones como Ceclor, Cámara de Comercio o las asociaciones de vecinos de Torrecilla, Campillo y Purias tomaban parte en el acto y mostraban su apoyo, destacando también la presencia de una amplia delegación del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. María de los Ángeles Túnez, alcaldesa del municipio, encabezaba la comitiva e intervenía junto a Fulgencio Gil, sumándose a las reclamaciones de "inversiones que protejan a las personas y los bienes materiales".

Incorporar a la ciudadanía

Por otro lado, Fulgencio Gil explicaba que uno de los grandes objetivos de la campaña será que los ciudadanos se sumen a las reclamaciones. Para ello, ya se ha puesto en marcha diferentes perfiles en redes sociales, así como una web específica de la campaña: https://elolvidonosahoga.com/. Además, se contempla la realización de diversas acciones en medios de comunicación, y actividades de tipo pedagógico y de concienciación para con el público en general. "Esta iniciativa ha llegado para quedarse, lo que consigamos ahora tendrá su eco en la historia", resaltaba el alcalde de la Ciudad del Sol.

Inquietud por el AVE

Y es que, la necesidad de acometer las citadas infraestructuras es, quizá, más urgente que nunca. O por lo menos así lo consideran los vecinos de las pedanías más afectadas durante el episodio de 2012, que ven el Corredor Mediterráneo como un nuevo elemento de retención del agua. Según relataba Cayetano Padilla, presidente de los vecinos de Torrecilla, tras la firma del manifiesto, los pasos de agua contemplados en la rambla que da nombre a la pedanía "no son suficientes". De hecho, ante la falta de respuesta a las alegaciones presentadas a ADIF a este respecto, los vecinos contemplan la posibilidad de parar las obras del AVE en el caso de que no se consiga cambiar los pasos –ya instalados– por un viaducto.