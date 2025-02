Sanitarios del hospital Rafael Méndez de Lorca salen a la calle para pedir contrataciones

Decenas de personas volvían a colapsar este miércoles la puerta del hospital Rafael Méndez de Lorca. Y lo hacían para reclamar contrataciones adicionales en un hospital que no solo presta servicio a lorquinos, sino que es el centro sanitario de referencia para pacientes de Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo; casi 200.000 personas en total.

El detonante de las protestas no era otro que la decisión de la gerencia de trasladar a cuatro enfermeros y otros tantos técnicos de cuidados auxiliares desde la unidad de aislamiento de la planta de Medicina Interna a otros servicios lo que, según los profesionales, equivale a "desmantelar" una unidad creada con motivo de la pandemia de Covid-19.

Manifestación a las puertas del hospital. / Daniel Navarro

"Consideramos que no da solución a la falta de personal, y va a provocar que en la unidad de aislamiento no se pueda atender a las personas tal y como se estaban atendiendo de aquí atrás", significaba Julia Martínez, delegada de Comisiones Obreras en el Área III. Asimismo, la representante sindical informaba del desmantelamiento tanto a nivel práctico como de personal de la unidad a pesar de que "desde la gerencia se está diciendo que no se iba a hacer ningún desmantelamiento". A este respecto, Martínez aportaba que, poco después de la concentración de la semana pasada, "aparecieron en las plantas con personal de mantenimiento para reubicar los monitores y para cambiar determinados aparatajes".

No obstante, según los manifestantes el problema es mucho mayor. "Falta mucho personal, tanto especialistas como en enfermería y auxiliares", destacaba esta sanitaria, que ponía como ejemplo el servicio de Urgencias, cuya ampliación se inauguró hace poco menos de un año, sin que se procediera a realizar contrataciones. "No somos ciudadanos de tercera y que nos merecemos una asistencia sanitaria de calidad", aportaba Martínez, que concluía señalando que el incremento de las contrataciones "no solo aliviaría la carga de trabajo de nuestros actuales profesionales, sino que también mejoraría la seguridad de los pacientes".

Decenas se personas se manifestaban en la puerta del Rafael Méndez. / Daniel Navarro

Por su parte José Albuquerque, secretario de la Junta de Personal y miembro de SATSE, explicaba que desde la propia junta las peticiones referentes a la contratación de personal han sido continuas, y señalaba que se estaba tratando con la propia dirección del centro la posibilidad de realizar una petición conjunta al SMS. "Estamos cuantificando las necesidades, porque hemos visto que los ratios, a partir de la pandemia, se han quedado muy deficitarios en comparación con otras áreas de Murcia", abundaba Albuquerque, que reconocía la escasa retribución de los profesionales y la corta duración de los contratos como factores clave en la falta de personal. "Están cambiando, intentan cambiarlo y darse cuenta de que todos tienen que venir en iguales condiciones económicas y de larga duración", concluía.

No se ha reducido el personal

En referencia a las reclamaciones de los sanitarios, fuentes de la gerencia del hospital Rafael Méndez consultadas por esta Redacción reiteraban: "en ningún caso se ha reducido personal de Enfermería o de otra especialidad en el Servicio de Medicina Interna del hospital", e indicaban que la reorganización respondía a las necesidades del centro. "Como se hace en todos los centros hospitalarios, en función de las necesidades de las unidades se reorganizan los servicios, y en este caso se ha producido una reorganización de profesionales de Enfermería en el turno de noche de ambas plantas de Medicina Interna. Insistimos en que no supone en ningún caso reducción de personal", abundaban.

Del mismo modo, la gerencia significaba que "no hay ningún desmantelamiento ni se reduce el número de profesionales de enfermería en Medicina Interna y por supuesto, la reorganización horaria no afecta a la calidad de los servicios que se presta a los pacientes, que está garantizada".