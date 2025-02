Sacan a un médico disfrazado del SUAP de La Unión ante las amenazas de muerte de la familia de un paciente

La escalada de agresiones y violencia a la que están expuestos los médicos en la Región de Murcia ha llevado a que en la noche de este pasado lunes se viviera una situación de película en el SUAP -Servicio de Urgencias de Atención Primaria- de La Unión, donde un facultativo tuvo que salir disfrazado por los compañeros ante las amenazas de muerte recibidas por parte de los familiares de un paciente.

Los familiares llegaron a agredir al médico y dieron puñetazos a la ambulancia en la que el enfermo había sido trasladado, pero no les pereció suficiente y esperaron en la puerta al profesional amenazándolo de muerte.

Según ha podido saber La Opinión, el SUAP recibió un aviso en la noche de este lunes para atender a un paciente con infarto evolucionado, quien durante el trayecto en ambulancia sufrió varias paradas y que finalmente falleció.

“Los familiares se mostraron muy agresivos desde el primer momento, insultando a los profesionales y golpeando la ambulancia, llegando incluso a golpear al médico”, confirma Soledad Guillén, portavoz del Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios de la Región de Murcia, organismo dependiente del Colegio de Médicos y del sindicato CESM.

La situación fue tan tensa que el miedo a que la agresión llegara a más llevó al equipo del SUAP a sacar al médico disfrazado del centro con las ropas que encontraron, con el fin de despistar a los agresores, quienes se negaban a abandonar las instalaciones.

Guillen explica que “el facultativo se encuentra muy mal, ha tenido incluso que coger la baja ante la situación vivida anoche” y el miedo a represalias por parte de los familiares de este paciente.

Cinco agresiones en una semana en Alguazas

La agresión vivida este lunes en el SUAP de La Unión no es un hecho aislado, ya que desde el Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios denuncian una ola creciente de conflictos en consultorios, centros de salud, SUAP y puertas de Urgencias.

Precisamente, el Observatorio ha convocado una concentración este jueves a las 11.00 de la mañana en el centro de salud de Alguazas -dependiente del Área VI de Salud-, donde en una semana se han registrado cinco agresiones: cuatro a médicos y una a un administrativo, a quien llegaron a tirarle un jarrón a la cabeza.

Convocatoria de la concentración contra las agresiones a sanitarios en Alguazas / L.O.

En este centro cuentan con guardia de seguridad, pero no esto no ha sido suficiente para disuadir a los agresores, ante un clima de crispación creciente y que ha ido en aumento por la saturación de los servicios sanitarios que existe. Soledad Guillén indica que en Alguazas hay dos plazas de médico sin cubrir por parte del Servicio Murciano de Salud -SMS-, lo que ha llevado a que los pacientes de lo seis médicos del centro de salud estén siendo atendidos en estos momentos por los cuatro facultativos que quedan.

“Hay una sobrecarga en el sistema y el SMS no pone sustitutos. Esto lleva a que no se dedique a los usuarios el tiempo que precisan y los profesionales no dan para más”, insiste la portavoz del Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios, que insiste a su vez en que “el médico es el que menos culpa tiene, ya que a sus 40 pacientes diarios tiene que sumar los 15-20 que le tocan de su compañero que no está”.

Además, los representantes médicos han observado que hay consultorios y centros de salud considerados “calientes” por los conflictos y las agresiones que se viven, como es el centro de salud de Alguazas, centros a los que los médicos no quieren ir. Por ello, reclaman al SMS y a la Consejería de Salud que tomen medidas y pongan los medios necesarios para proteger a sus profesionales y que estas situaciones no se repitan.