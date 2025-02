Nieves Martí será la nueva primera teniente de alcalde de Ceutí por CS tras la renuncia de Ignacio Sánchez

Ignacio Sánchez, quien hasta hace unos días era primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ceutí por Ciudadanos, presentó el pasado 31 de enero su renuncia al acta de concejal por motivos personales.

El próximo 27 de febrero será sustituido por Nieves Martí Fernández, quien ocupaba el tercer puesto en la lista por Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales. Natural de Ceutí, de 47 años de edad, Licenciada en Historia y Periodismo por la UMU y postgrado en Publishing por la Anglia Ruskin University de Cambridge.

Nieves será primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ceutí, y continuará con las competencias delegadas de Gestión y desarrollo económico; Transparencia y gobierno abierto; Turismo y artesanía, y Proyectos europeos.

En palabras de Ignacio Sánchez, “el incumplimiento del pacto de gobernabilidad por parte del Partido Popular en el mandato anterior, que se negó a dar el relevo en la Alcaldía a María Ángeles Martí de Ciudadanos, según lo firmado, y que la Justicia no ha hecho otra cosa que dar la razón a la representante naranja, condicionó los acuerdos en esta nueva etapa”.

Renunció a la contratación del cargo de confianza al que tenía derecho Ciudadanos en el Ayuntamiento “porque, en un municipio con una gran deuda per cápita, debemos empezar practicando la austeridad con nosotros mismos. No podemos subir la tasa de basuras a los ciudadanos de Ceutí y no hacer un esfuerzo en reducir gastos que entendemos pueden ser prescindibles”, según palabras de Ignacio Sánchez.

A finales del pasado año el Ayuntamiento, donde gobernaba el PSOE de Sonia Almela con el apoyo del edil naranja, aprobaba en el Pleno una moción de la oposición contra Pedro Sánchez y que contó con el apoyo del propio Ignacio Sánchez. Esto provocó lo que parecía una evidente fractura en el seno del Gobierno local entre los ocho concejales socialistas y el de CS, a pesar de que él mismo defendió entonces que se trataba de "una cosa puntual".