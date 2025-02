Sigue el calvario para los afectados del terremoto de Lorca: "que no nos den más esperanzas para después quitárnoslas"

La larga espera de los afectados por los terremotos de Lorca para recibir las ayudas concedidas y pendientes de ingresar parecía llegar a su fin el pasado 8 de octubre. En aquel momento, el Consejo de Ministros aprobaba la concesión de una subvención por valor de 500.000 € a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el abono de las ayudas acordadas con la Comunidad Autónoma tras el trágico suceso. No obstante, parece que los fondos no terminan de llegar a su destino. Y es que, de las 200 familias que a finales de 2023 amenazaban con encerrarse en el Ayuntamiento para reclamar el pago de lo que legítimamente les pertenece, 26 aún no han recibido el dinero.

Ante esta situación, varios de los afectados comparecían este jueves en la Sala de Cabildos junto al edil de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa para reclamar al Gobierno regional el abono de los fondos. "Nos consta que el Gobierno regional ya dispone de los fondos" aseguraba el concejal, que reclamaba el pago y así poder cerrar "este dilatado episodio de sufrimiento". Por su parte, los portavoces de los afectados señalaban: "no queremos que nos den más esperanzas para después quitárnoslas de golpe", haciendo además hincapié en el "agravio moral" que llevan años sufriendo.

En trámite

En total, el importe de las ayudas sin pagar a estas familias es de 320.000 euros. En este sentido, el Consistorio emitía un comunicado acusando al Estado del retraso, que "se habría evitado si el Gobierno central hubiera abonado directamente las cantidades a los afectados, como le pidieron conjuntamente, en numerosas ocasiones, el Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad Autónoma". No obstante, fuentes municipales señalaban que la CARM "acaba de recibir la transferencia" y que, desde la Dirección General de Vivienda "ya se están tramitando las ayudas para que lleguen a los damnificados lo antes posible".