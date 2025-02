Reina Group y parte de su equipo directivo adquiere Vital Sándwiches y continúa su expansión en el sector alimentario

Reina Group, conglomerado de empresas entre las que destacan Postres Reina, Postres Montero, Surivan Feel the Taste o Salzillo Tea and Coffee, ha adquirido Vital Sándwiches.

La empresa de elaboración de sándwiches, cuyo centro productivo se encuentra en Manzanares (Ciudad Real), fue creada en el año 1993. Dispone de un gran catálogo de productos y se especializa en la producción de sándwiches.

Toda su variedad de productos se elabora a diario con ingredientes frescos y de la mejor calidad, para llegar día tras día a los clientes y consumidores.

El objetivo será impulsar el sector de estos productos “ready to eat”, en un mundo en el que la comida preparada o lista para consumir crece a gran ritmo y facilita el día a día de trabajadores, estudiantes y personas que no pueden permitirse o no tienen tiempo para cocinar a diario.

Este movimiento estratégico permite a Reina Group consolidarse todavía más en el sector alimentario, ampliando su portfolio de productos y creando nuevas líneas de negocio, que le permitirán seguir expandiéndose a nivel nacional e internacional.

Alfonso López Rueda, presidente de Reina Group, ha destacado que "la incorporación de Vital Sándwicheses un nuevo reto ilusionante, entrando en un nuevo mercado para nosotros. Estamos seguros de que nuestra trayectoria y saber hacer aportarán una nueva visión y un gran impulso, lo que nos permitirá llegar a nuevos consumidores”.

Con esta adquisición, Reina Group suma un nuevo centro de producción en España, que se une a los que también se encuentran fuera de nuestras fronteras, en países como Portugal y Estados Unidos.