El cambio de recorrido del Carnaval de Lorca no convence a los comerciantes de la calle Nogalte

El desfile de Carnaval de Lorca no pasará este año por las calles Pérez Casas y Nogalte. Esta decisión, que según el Ayuntamiento servirá para hacer "más vistoso" el evento, no ha convencido a los empresarios y comerciantes con sede en las mismas. Tanto es así que, este lunes, varios de ellos comparecían ante el Ayuntamiento para solicitar a la administración local que reconsidere su decisión.

En este sentido, los comerciantes hacían hincapié en la "mala gestión" del Ayuntamiento al respecto de este asunto, puesto que no se habría comunicado de forma oficial a los mismos la modificación. "Estamos en total desacuerdo porque para nosotros, los comerciantes, no nos beneficia en nada. El que tenga abierto su comercio perderá ventas, y el que no, es una visibilidad que le están quitando", indicaba Francisco, uno de los afectados.

José Ángel Ponce, edil del PSOE, acompaña a los comerciantes y expresaba su desacuerdo con el cambio, calificando la medida de "unilateral y autoritaria" puesto que, según Ponce Díaz, tampoco se habría dialogado con las comparsas participantes. "No tiene sentido alterar algo que funciona, y mucho menos sin contar con la opinión de quienes se baten el cobre para que a Lorca le vaya bien. Los comerciantes no han sido tenidos en cuenta y que la modificación se ha realizado sin consulta previa, afectando directamente a quienes esperaban este evento como un incentivo económico", abundaba el concejal.