La restauración de la Casa de los Guevara, prioridad para el Ayuntamiento de Lorca

Desde la apertura tras su restauración y musealización del Palacio de Guevara, miles de ojos se han fijado en el amplio legado que esta ilustre familia dejó para la posteridad en la Ciudad del Sol. No obstante, su herencia se muestra incompleta en la actualidad, puesto que otra de las propiedades que en su momento fueron parte de ese patrimonio permanece abandonado desde hace años. En concreto, se trata de la conocida como 'Casa de los Guevara', aunque la situación de desamparo que sufre podría terminar en breve.

Así lo señala a LA OPINIÓN la concejala responsable de Urbanismo, María Hernández, quien indica que las negociaciones iniciadas hace un año y medio con los propietarios del inmueble para "desatascar" la situación "van por muy buen camino". En este sentido, cabe recordar que el histórico edifico tiene dos dueños, siendo uno de ellos un promotor privado y el otro la Sareb, más conocida como 'el banco malo'. De hecho, sería esta última entidad la más interesada en sacar el olvido la casa para liberarse de la misma.

Fachada principal de la Casa de los Guevara. / Daniel Navarro

Tanto es así que en los últimos días tanto el Ayuntamiento como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se encuentran realizando sendas tasaciones del inmueble, con el objetivo de buscar inversores interesados. No obstante, la sociedad que ostenta la otra parte de la propiedad de la casa es la que parte con ventaja. "Ya hay un proyecto presentado para convertir y adaptar el edifico en viviendas, pero hasta que no se unifique la titularidad no es demasiado factible", explica la concejala.

En este sentido, Hernández Benítez señala que, sea cual sea el futuro de la Casa de los Guevara, desde Urbanismo se estudiará con extremo detenimiento el proceso para garantizar que los elementos patrimoniales con los que cuenta la casona sean conservados. "Se va a respetar completamente todo lo que contiene, independientemente del futuro uso de edificio", apostilla la edil.

De hecho, el desencadenante de todo el proceso para sacar del olvido la casa era el requerimiento enviado a la propia Sareb para que asegurara, debido al riesgo de derrumbe de la parte más moderna del edificio, toda la estructura.

Obras de emergencia

Iniciadas hace poco más de un año, un equipo completo intervino en las fachadas de la casa que miran hacia las calles Núñez de Arce y Espín –cerrada desde entonces– para retirar los elementos susceptibles de derribo e instalar grandes estructuras de apoyo y sujeción. Estos gastos, así como la obligación de mantener en ciertas condiciones el inmueble y la insistencia del Consistorio, habrían puesto en marcha todo.

Estado actual de la calle Espín. / Daniel Navarro

"Hay buena disposición, pero es un proceso que cuesta mucho trabajo. Hasta que se reclamó el refuerzo del edificio no se había enviado ningún requerimiento a la Sareb, por lo que estaba olvidado", lamenta la responsable de Urbanismo, que aun así se muestra optimista: "hemos empezado de cero, pero ya hemos obligado a que se tenga que invertir dinero para evitar el derrumbe, hemos llamado la atención sobre el inmueble y ahora lo que vamos a hacer es, de una forma u otra, darle una solución integral al edificio", significa María Hernández.

En efecto, según desvela la responsable de Urbanismo a esta Redacción, ya habría varios promotores privados interesados en adquirir la propiedad a la Sareb. "Es uno de los edificios que más interés genera del Casco Histórico. Si sale a buen precio incluso desde el Ayuntamiento podríamos plantearnos comprarlo. Insisto, es un enclave prioritario y lo vamos a sacar adelante sea como sea", concluye la concejala.