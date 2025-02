Un concejal de Vox de Las Torres de Cotillas gana a Hefame en los juzgados

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, ha ganado el juicio contra su empresa, Hefame, revocándose la sanción de tres días de empleo y sueldo que le fue impuesta.

El concejal de Vox desde 2023 calificó esta situación como "un intento de acoso laboral" para "forzar" su salida. Según él, la directora del área le expresó de forma directa su deseo de que dejara la empresa: "Nos interesa mucho tu salida, queremos que te vayas". Ruiz denunció que, desde su nombramiento, había estado sufriendo "una serie de situaciones que consideran acoso laboral, incluyendo la pérdida de salario, la cancelación de vacaciones y la imposición".

Sin embargo, Hefame, que mantuvo en todo momento que esas afirmaciones "no son ciertas", destaca ahora que "la sentencia desvincula totalmente la sanción de cualquier tipo de acoso por parte de la empresa", puesto que dice textualmente que "no hay indicio de una conducta persecutoria de carácter político" y que, en definitiva, "no se ha producido ninguna persecución al trabajador por esta causa".