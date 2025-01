Quejas en Lorca por la reducción del recorrido del desfile de Carnaval

El desfile de Carnavalde Lorca podría sufrir este año uno de los cambios más importantes de los últimos años. Tanto es así que, según las estimaciones del partido socialista local, el recorrido se verá reducido en gran medida "en contra de lo que quieren las familias, las comparsas y los comerciantes". De esta forma lo expresaba el edil José Ángel Ponce, que reclamaba tanto a la concejala de Festejos como al alcalde de la ciudad que reconsideraran su decisión.

Concretamente, el pasacalles dejará de recorrer Pérez Casas y Nogalte, "perjudicando directamente a los negocios que año tras año esperan la llegada de este desfile como revulsivo para esta zona comercial". En este sentido, Ponce Díaz acusaba al equipo de Gobierno de haber tomado la decisión "de forma unilateral" y de "jugar con el esfuerzo y la ilusión de todos los participantes en el desfile".

José Ángel Ponce en la calle Nogalte. / PSOE Lorca

"Tienen muchas cosas más importantes que hacer antes de cambiar algo que ya funciona", proseguía el concejal, que aprovechaba para reclamar mejoras en el alumbrado de Nogalte: "los propios comerciantes se quejan de que si no fuera por sus escaparates en la calle no se vería nada, y ahora les quieren quitar el desfile". Asimismo, Ponce iba más allá, y advertía de la posibilidad de que el recorrido de la Cabalgata de Reyes, que hasta ahora también ha pasado por las mencionadas calles, pudiera dejar de hacerlo en próximos años. "No vamos a permitirlo, no existe un solo motivo que justifique este cambio en algo que siempre ha funcionado", terminaba el edil.

El alumbrado en marcha

Al respecto del alumbrado de Nogalte cabe recordar que, como adelantó LA OPINIÓN, será sustituido en los próximos meses. Incluido en un plan para unificar y modernizar las luminarias del entorno de la Corredera, los trabajos se alargarán varios meses y necesitarán de una inversión de 150.000 euros.