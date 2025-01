El Pleno de Lorca se llena de reclamaciones

Exigencias al Estado, a la Comunidad Autónoma, al propio Consistorio... La primera sesión del año 2025 del Pleno del Ayuntamiento se presentaba llena de reclamaciones, aunque no todas las llevaban a cabo los miembros de la Corporación Municipal. Y es que, fuera del orden del día establecido para la sesión, la política local se encontraba con dos protagonistas inesperados.

Por un lado, varias representantes del departamento de interiores de Limusa acudían al salón de plenos, llenando la tribuna en los primeros compases de la reunión. Lo hacían para, en palabras de una de las representantes del colectivo, que prefería mantenerse en el anonimato, denunciar las condiciones de trabajo "casi humillantes" que cerca de noventa limpiadoras vienen experimentando desde hace meses. Actualización de los salarios, carga laboral desorbitada o la falta de contrataciones para cubrir las bajas eran algunas de las razones que esgrimían las presentes, pidiendo la puesta en marcha de una mesa negociadora con la administración local.

Parte de las empleadas de Limusa durante el Pleno. / Daniel Navarro

Al respecto de este asunto el edil responsable de Limusa, Juan Miguel Bayonas, significaba que el convenio actual de los empleados de la empresa mixta "está por encima del regional y del nacional en cuanto a remuneración económica y mejoras sociales", explicando además que la bolsa de empleo de la entidad "está actualizada y operativa desde el 29 de julio de 2024". En este sentido, Bayonas López achacaba gran parte de los problemas a la alta tasa de absentismo constatada entre la plantilla de Limusa, que alcanza el 20%.

Francisco Martínez poco después de iniciar su encierro, en el salón de Plenos. / Daniel Navarro

Por otro, durante el Pleno se producía el encierro de parte de los vecinos de San Pedro afectados por las obras de construcción del Vial de los Barrios Altos. Francisco Martínez, cabeza de la familia que desde hace 19 meses vive en una cochera a medio construir por el mal estado de su vivienda habitual era el primero en acceder al Consistorio, uniéndose más adelante otros vecinos. "A partir de hoy, como no tengo casa, nos venimos a vivir aquí. Hasta que no haya una solución, mi casa es el Ayuntamiento", señalaba Martínez, que recordaba: "me ofrecen 8.000 euros para arreglar mi casa, y con eso no hay ni para pintar. La obra del vial tiene un seguro de responsabilidad Civil y debe hacerse cargo de los daños".

Poco después llegaban más vecinos de San Pedro al Consistorio. / Daniel Navarro

Así, los vecinos cumplían su amenaza ante la falta de soluciones. Poco después de la entrada de los vecinos, fuentes municipales emitían un comunicado recordando que "se han ofrecido múltiples soluciones habitacionales al propietario, entre ellas alojamiento en un establecimiento hostelero de la ciudad, así como el acceso a dos viviendas en perfecto estado y sin coste alguno, propuestas que fueron rechazadas por el afectado". Asimismo, se informaba de que "los informes técnicos concluyen que los daños estructurales no fueron provocados por la obra ejecutada, y se ha verificado que no existe constancia de reparaciones tras los terremotos de 2011, ni de solicitud o concesión de licencias al respecto", a pesar de lo cual el propio alcalde de Lorca recibía a Martínez hace unos días "para reiterarle el compromiso del Gobierno de Lorca para seguir atendiendo esta situación".

Mociones del Pleno

Durante la sesión plenaria como tal, se aprobaba la disolución del Consorcio para el Desarrollo Turístico y Cultural de Lorca –lo que, según el alcalde, permitirá "actualizar el modelo de gestión de Lorca Taller del Tiempo como palanca para potenciar el atractivo turístico de Lorca"–; y se admitía con los votos en contra de PSOE e IU una moción "en defensa de la democracia, la libertad de expresión y la separación de poderes".

También se acordaba trabajar por la recuperación del proyecto de la autovía Lorca-Venta del Olivo, que llevaba un paso más allá la propuesta del PSOE de trabajar por la reactivación de la misma hasta Caravaca; y se accedía, entre otros asuntos, a proponer al Gobierno regional la adecuación y puesta en marcha de un Centro Integral de Servicios Sociales, asistenciales y esenciales para el municipio de Lorca y la comarca del Guadalentín, en las actuales instalaciones que ocupa actualmente la residencia Domingo Sastre a cambio de terrenos para la construcción de una nueva residencia en el municipio.