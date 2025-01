Comienza la restauración de la muralla del Castillo de Lorca

Compatibilizar las obras con la actividad del Parador y, sobre todo, la gran altura a la que se desarrollan los trabajos. Estos son los principales retos que afronta Patrimonio Inteligente, la empresa adjudicataria del contrato de más de un millón de euros sacado a licitación por el Instituto de Turismo de España a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) para mejorar las condiciones de conservación de varios elementos del Castillo de Lorca.

Y es precisamente el CEO de la empresa con sede en Puerto Lumbreras, Juan Gallardo, quien relata las particularidades del proyecto a LA OPINIÓN. En este sentido, Gallardo explica que la motivación principal tras las obras es la eliminación de las humedades en toda la zona ocupada por el Parador de Turismo, responsable de la correcta conservación del patrimonio que allí se encuentra. "Hay varios focos que vamos a trabajar, por un lado, para eliminar las humedades que aparecen en varios lienzos de muralla del entorno del Parador y, por otro, para impermeabilizar todos los aterrazamientos que hay sobre el parque arqueológico y la sinagoga, de manera que se evite la humedad en los restos de debajo", explica el especialista en patrimonio cultural.

Vista del andamiaje desde la parte superior. / Daniel Navarro

Además, las actuaciones no solo contemplan eliminar las humedades, sino buscar su origen y crear sistemas de drenaje que permitan evitar que vuelvan a surgir. Asimismo, según señala el líder de Patrimonio Inteligente, en la actualidad se está desarrollando un plan director con el objetivo de conservar todos los restos dependientes del Parador, que señalará las actuaciones que se deben desarrollar para evitar que se vuelvan a repetir situaciones similares a lo largo de la próxima década.

Iniciados el pasado mes de octubre, se espera que los trabajos continúen a lo largo de todo el año, siendo la parte más compleja la relativa a la muralla. En total, se actuará sobre 200 metros de muro, donde ya se pueden contemplar los andamios, aunque no será este el único método que se utilice. "No es una instalación fácil, de hecho, vamos a contar con trabajadores especializados en altura que se descolgarán por el muro donde es muy complicado llegar con andamio, al final, se trata de conservar el patrimonio, no de hacer obras faraónicas", indica Gallardo Carrillo. Ubicados en la parte sur, los lienzos de muralla se corresponden con la superficie ocupada por la instalación hotelera, aunque en el futuro se continuarán los trabajos en el resto de muro, haciéndose cargo el Ayuntamiento.

3 millones adicionales

Con cargo a fondos europeos, el Consistorio deberá ejecutar antes de marzo de 2026 las obras contempladas en el proyecto de ampliación de los espacios visitables del Castillo desarrollado en el mandato anterior con el objetivo de lograr una subvención del Programa de Mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico. Concedida a principios de julio de 2024, entre las actuaciones que se pretenden llevar a cabo figura terminar el acceso por la puerta oriental –de entrada al Castillo desde el barrio de Santa María– así como tratar, consolidar y musealizar la Puerta del Pescado, prosiguiendo los trabajos ya iniciados.

Puerta del Pescado, cerca de donde ya se trabaja. / Daniel Navarro

Del mismo modo, el proyecto contempla continuar los trabajos pendientes y la documentación y valorización de la parte del yacimiento aún no excavado de la judería, así como la ermita de San Clemente, todo ello con un coste de 2.882.307,64 euros, y ya se están tramitando proyectos para remodelar al completo el sistema de alumbrado, renovar el parque infantil del patio de armas; mejorar el entorno y el interior de la Torre Alfonsina; y sustituir el tren de subida al monumento por uno eléctrico.