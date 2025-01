Proponen que la residencia Domingo Sastre de Lorca se convierta en un centro de servicios sociales

La residencia de mayores 'Domingo Sastre' de Lorca sigue en el candelero. Y es que, si hace unos días cobraba relevancia debido a la falta de médico desde hace meses, este miércoles lo hacía de la mano de Vox, que reclamaba a la Comunidad Autónoma la cesión del edificio al Ayuntamiento, a cambio de los terrenos necesarios para construir una nueva instalación de este tipo en el municipio. En el lugar, según la propuesta del partido liderado por Carmen Menduiña, se crearía un centro integral de servicios sociales, asistenciales y esenciales, compatibilizándose los dos usos hasta la construcción de la nueva residencia pública.

La Domingo Sastre, desde la Alameda de Cervantes. / Daniel Navarro

En este sentido, cabe recordar que la falta tanto de espacio como de medios humanos en Servicios Sociales se trata de un problema ampliamente reclamado en la Ciudad del Sol. Así, la encargada de llevar la propuesta al Pleno será la propia edil delegada del ramo, María Castillo, quien hacía hincapié en el amplio periodo de servicio de la residencia. "Fue inaugurada hace más de 50 años, y ha ido perdiendo capacidad asistencial debido al deterioro de sus instalaciones", señalaba.

María Castillo y Carmen Menduiña, ediles de Vox. / L.O.

Del mismo modo, Castillo insistía en las deficiencias del edificio en materia de seguridad, encontrándose en una zona catalogada como de riesgo potencial significativo de inundación, según la evaluación del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en caso de convertirlo en centro de Servicios Sociales las condiciones no serían tan exigentes, puesto que su uso no sería residencial. "No podemos permitirnos que un centro que debería ser un refugio para nuestros mayores sea, en realidad, un riesgo para ellos", apostillaba la edil.

En plena remodelación

Al respecto de la Domingo Sastre, cabe recordar que en los últimos meses ha sido sometida a varias actuaciones de mejora, y en el futuro próximo lo seguirá siendo. Tanto es así que el Gobierno regional anunciaba, a finales de 2024, una inversión en la misma de más de 3 millones de euros con el objetivo de rehabilitar las plantas séptima y octava.