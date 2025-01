Ricote | Resumen de un año bisiesto

ENERO

El día 14 de enero, y bajo los auspicios de la Cofradía Virgen de los Dolores, San Juan y Señor Resucitado, se lleva a cabo la III Carrera Solidaria (Trail 15K Ricote) en íntima colaboración con el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.

Como es tradicional desde el año 1989, se edita el Suplemento Extraordinario de las Fiestas Patronales de San Sebastián, publicado por el diario La Opinión, que hay que leer y guardar... Si no lo ha hecho así, aún tiene la oportunidad de hacerlo, recurriendo a la Biblioteca Sancho de Llamas, donde existe siempre un ejemplar reservado para el ricoteño ausente.

Y entre las muchas actividades programadas que tuve la oportunidad de presenciar, me quedo con la visita teatralizada llevada a cabo por la Asociación Cultural La Tapadera, el lunes día 22, titulada Ricote, un pueblo que encanta, que me dejó, en verdad, fascinado. Realizada por las distintas calles de la localidad, partiendo del Manaor y prosiguiendo por el Pilar, la Plaza Mayor, la Iglesia de San Sebastián o la portada de la Casa de Hoyos, donde el grupo pudo exhibir sus mejores dotes interpretativas y, muy especialmente, su excelente vis cómica. Aún recuerdo, entre otras muchas actuaciones, los papeles estelares de Choni Salmerón Garrido, María Ángeles España Saorín y Ana María Aroca Molina, que estuvieron grandiosas. Todo ello dirigido, muy discretamente en la sombra, por Miriam Abenza Ortega. Sacándole a dicho evento recreativo la mayor rentabilidad cultural y, lo que es más importante, haciendo patria chica. Desde aquí, pues, nuestra felicitación más sincera por tan magnífico trabajo.

Como fue muy de mi agrado, el Fervorín pronunciado por Victorio Miñano Turpín, ex presidente de la Cofradía Virgen de los Dolores, San Juan y Señor Resucitado, que me recordaba un poco la figura sacerdotal de D. Manuel Jiménez Sánchez–Morales, por el texto y por el tono, y verdadero maestro de la especialidad. Vinculado al municipio durante más de 45 años, con una calle del pueblo a su nombre e Hijo Adoptivo de la localidad y siempre tan evocado.

FEBRERO

El día 17 de febrero, en la Iglesia de San Sebastián de Ricote, se llevó a cabo la presentación oficial del cartel de Semana Santa 2024. Creación artística original del cofrade José Antonio Sánchez Saorín ‘Peri’, que tomó como tema central de su ilustración ‘La olivera Gorda’.

El pregón recayó en Mari Carmen Miñano Turpin, en un acto muy brillante y solemne cuya presentación corrió a cargo del primer teniente de alcalde, Antonio Turpín Mateo. Con la presencia de la junta directiva de ambas organizaciones religiosas, se le obsequió con una placa de reconocimiento, entregada por el alcalde, Rafael Guillamón Moreno.

MARZO

El día 11 de marzo fallece en Murcia, a la edad de 61 años, Jesús Pons Guillamón , oriundo de Ricote. Fotógrafo de profesión y gran locutor de radio y periodista polifacético, con una amplísima hoja de servicios. Inició sus primeros pasos profesionales en Radio Murcia (los 40 Principales), y colaboró en Onda Regional, Agencia EFE, diario 16 y Público, e incluso en la fundación de un medio digital propio, conocido popularmente como Vegamediapress. Desde aquí nuestra condolencia más sentida a todos sus familiares, y de forma muy especial a su madre, nuestra queridísima prima María Guillamón Losa, la entrañable ‘María de la Nicolasa’. Descanse en paz.

Jesús Pons Guillamón / L.O.

El día 15 se inaugura el nuevo puente de Ulea, cuyas obras ha promovido la Consejería de Fomento, por un importe de 1,8 millones de euros, de tanta utilidad para los usuarios del Valle de Ricote. Se evita así la proliferación de tantos conflictos verbales por la preferencia de paso, algunos de ellos de resonancia histórica.

Pregón de la Semana Santa de Ricote 2024 / L.O.

El día 16 de marzo, y después de la celebración de la Santa Misa, tuvo lugar el Pregón de la Semana Santa 2024, a cargo de María del Carmen Turpín Miñano, vocal de Formación y Cultos de la Cofradía Virgen de los Dolores, San Juan y Señor Resucitado de Ricote. Acto que fue presentado por su propio hermano (más familiaridad imposible). Victorio Miñano Turpín, presidente honorario de dicha cofradía, estuvo ‘sembrado’, como no podía ser menos. Tanto por el contenido de su alocución como por su matiz oral, muy emotivo y cercano (y fraternal, por supuesto). Con la pregonera ya en el uso de la palabra, con una actuación muy medida y cuidada y en íntima colaboración con la banda de tambores y cornetas, resultó deslumbrante. Según mi mujer, que estaba al lado, maravillosa y perfecta. Destacando como una auténtica profesional y brillando a gran altura.

Fevorín pronunciado por Victorio Miñano Turpín / L.O.

La Biblioteca Regional, coincidiendo con el Día de la Poesía, celebra un gran recital el día 21 de marzo, en su consagrado Rincón Literario, en el que intervendrán, entre otros muchos poetas, nuestro paisano Christian Nieto Tavira, y los colaboradores asiduos de este Suplemento Especial, y muy admirados amigos, Guillermina Sánchez Oró y Soren Peñalver Zapata, con la colaboración especial de la cantautora Manoli Mañogil y la bailaora de Flamenco Blanca Herreros Albero.

Por cuarta vez consecutiva, el Ministerio de cultura otorga a la Biblioteca de Ricote el Premio María Moliner, dotado con 2.777.077 euros, destinados exclusivamente para la adquisición de nuevos ejemplares. Y con un responsable al frente de esta iniciativa en la boca de todos, que merece eso y mucho más. ¡Aúpa Roberto!

ABRIL

Para los que sepan leer entre líneas, así titulan el día 11 de abril nuestros medios comunitarios: «El Consejo de RTVE acuerda ‘in extremis’ la contratación de Broncano», y «La nueva presidenta, Concepción Cascajosa, hace uso de su voto de calidad para desempatar la votación». Y todo por algo muy sencillo, seamos claros. Para que Broncano, desde la cadena pública rivalice con El hormiguero de Pablo Motos y le gane la partida.

El sábado 13 de abril, y en el salón de actos del Ayuntamiento de Ricote, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, se celebra el II Encuentro de la Especialidad, organizado por el laureado poeta local, Juan Carlos Borreguero Tavira. En homenaje a Federico García Lorca, y con la participación de los siguientes rapsodas: Berni Castaño, Rosa Campos, Christian Nieto, Anabel Úbeda y Antonio Aguilar.

En dicho acto se contó con la presencia de la concejala de Cultura, Anabella Rosa Peragón, del alcalde de la Villa, Rafael Guillamón Moreno, y de la profesora Pilar Garrido, en nombre de la Sede Permanente de la UMU en Ricote.

El día 14 de abril, coincidiendo con el 93 aniversario de la 2ª República Española de 1931, medios aéreos y terrestres extinguen un incendio declarado en Ricote, en la zona conocida como Cabezo del Rife, una zona montañosa frente al Polideportivo Municipal. Hasta el lugar se trasladaron tres agentes medioambientales y otras tantas brigadas forestales, además de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), con base en la sierra de la Pila, y su brigada helitransportada, además de una patrulla de la Policía Local.

Incendio en el Cabezo del Rife, Ricote / L.O.

Ustedes no sé, pero yo, por mi parte, le pongo un diez al redactor de la presente nota. La próxima vez, por favor, dennos la referencia exacta de su autoría, y la pondremos aquí con nombre y dos apellidos.

Ni que decir tiene, por último, que el estropicio causado por el incendio no fue cuantioso, ni hubo pérdidas ni lesiones humanas, que es lo más importante. Eso sí, sirvió como espectáculo, y de los buenos, para que los curiosos de siempre, arremolinados en torno al lugar de los hechos, lo disfrutaran de lo lindo. Una cosa por la otra.

Seis localidades del Valle de Ricote, a las que se han sumado Cieza y Archena, se unen para celebrar la primera Feria del Libro, que ha tenido como objetivo fundamental, y más ambicioso, aunar esfuerzos para poner en valor la cultura y la historia de la zona.

Presentación de la Reria del Libro en Ricote / L.O.

El día 18 de abril fallece, a la edad de 89 años, el diplomático ciezano José Luis Pardos Pérez, muy vinculado al Valle de Ricote y encargado de coordinar el expediente para su declaración por la UNESCO y OCDE como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ejerció el cargo de embajador, representando a España en muchos países y organismos como la ONU, la Santa Sede, Perú, Australia, Dinamarca, Lituania, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Junto a los Reyes de España, envió el primer correo electrónico que se mandó desde una embajada española, en junio de 1988.

El diplomático español José Luis Pardos Pérez, junto a Francisco Pardo Baños y Alberto Guillamón Salcedo, visitando la exposición pictórica / L.O.

A nivel personal, me cabe la enorme satisfacción de haber mantenido con él, durante los últimos años, una excelente relación de amistad, hasta el punto de venir ex profeso desde Madrid, para presentar mi último libro, Ricote, un paraíso al pie de los Almeces, en acto llevado a cabo en el salón de actos del Ayuntamiento de Ricote, presidido por el alcalde Celedonio Moreno Moreno, que me hizo tan feliz y que no olvidaré de por vida. Mi buen y admirado amigo, que Dios te tenga en su seno. Descansa en paz.

El día 23 de abril, el escritor leonés Luis Mateo Díez recibió de manos del rey Felipe VI el premio de literatura Miguel de Cervantes 2023 , el máximo galardón de las letras en español, asegurando que vive entregado a sus personajes y que nada le interesa menos que él mismo. Traído a estas páginas especiales por la entidad del autor y su obra monumental, a la que he seguido muy de cerca como asiduo lector, pero, sobre todo, dada la íntima amistad que le unía con mi hermano Celestino, siendo ambos compañeros de trabajo como funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, y, por tanto, doble mi satisfacción personal.

El día 24 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio una auténtica campanada, mejorándose así mismo (si ello es posible). Escribe una carta abierta a la ciudadanía y se toma cinco días de reflexión para decidir si sigue o no en el Gobierno, por quítame ahí esas pajas que afectaban a su esposa Begoña Gómez. Transcurridos los cuales, como se esperaba, decide seguir, pero «con más fuerza si cabe». ¿Qué iba a hacer si no, si el mundo sin él está perdido? Siendo como es, «el puto amo» de la situación, como le definía ardientemente su ministro de Transportes, el verborreico y faltón Oscar Puente. En un alarde enfermizo de narcisismo y ambición política que puede poner en peligro la división de poderes en un régimen democrático por su tendencia, casi obsesiva, a dominarlo todo.

El alcalde del municipio, Rafael Guillamón Moreno, y la concejala de Turismo y Cultura, Anabella Rosa Peragón, visitan al director general de Competitividad y Calidad Turística, planteándole las necesidades más acuciantes que afectan al ámbito de sus competencias. De los que cabría que destacar, entre otros muchos asuntos expuestos, la recuperación de la Casa Forestal de La Calera, de propiedad regional, y la Casa de la Encomienda de Santiago, propiedad del Obispado, como posibles recursos de alojamiento u otro uso cultural, más perentorio, tras su debida rehabilitación y acondicionamiento, pertinentes al caso.

Todo ello tendente a compaginar la naturaleza, el deporte y la cultura como principales opciones para evitar la despoblación en el municipio. Al tiempo que podría completarse con la creación de una serie de experiencias de diverso orden, tales como la gastronomía, la música o el arte que «enganchen» al visitante y puedan venir con más frecuencia al pueblo, generando así el gasto correspondiente y que repercutiría, muy positivamente, en los establecimientos locales, necesitados de este impulso.

MAYO

El día 7 de mayo, como todos los martes, el diario La Opinión publica el Suplemento Escolar ‘PequeOpi’, bajo el patrocinio de la Consejería de Educación y Cultura. En esta ocasión, entre otros apartados sumamente interesantes, se destaca con un gran titular que «Ocho centros educativos ganan la tercera edición del Concurso Frases Mayúsculas, en el que crean eslóganes con mensaje para mejorar el bienestar social en el aula».

Entre los ganadores de la categoría, dirigida a alumnos de Educación Infantil y Primaria, se han seleccionado las siguientes frases: «Cuida tus publicaciones, las redes sociales tienen mil ojos. ¡Stop ciberacoso!», «¡Presta atención! Hay quien pide ayuda en silencio», «Para tener más amigos, suscríbete al respeto», y «Llena tu mochila de respeto. Todos somos compañeros».

Por otra parte, en la categoría de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, han resultado ganadores los siguientes lemas: «No te filtres», «El acoso una vez al año sí hace daño. Stop bullying», «Ni te calles, ni me grites. Hablemos», y «No abandones a quien siente de más y se quiere de menos». ¡Tómese buena nota…!

Un incendio acaba con la vida de tres vecinos de Ricote en la madrugada del 9 de mayo



En la madrugada del día 9 de mayo se produce un incendio en Ricote en el que fallecen tres personas: Alicia Abenza Domingo, de 88 años; su pareja, Antonio Loureiro, de 91, y el hijo mayor de ella, José Ángel Turpín Abenza, de 59 años, conmoviendo al vecindario y llenando las portadas de los medios de comunicación a nivel nacional al día siguiente. El Ayuntamiento declara tres días de luto oficial. Suceso luctuoso. La Guardia Civil maneja entonces todas las hipótesis, no descartándose la posibilidad de un triple homicidio, a tenor de las pintadas encontradas en una de las puertas de entrada a la casa que vinculan al joven por un ajuste de cuentas.

Alicia Abenza Domingo 'Ali', entre sus padres, Pepe de 'la Catalina' y Felicidad / L.O.

Ese mismo día, por la tarde, miembros de la Iglesia de San Sebastián de Ricote, con su párroco al frente, D. Ramón García Gómez, se desplazaron en autobús a La Alberca, donde fueron objeto de un recibimiento especial, invitados por parte de la Asociación de Mayordomos (o Caballeros) del Santuario Virgen de la Fuensanta, siguiendo una inveterada costumbre que data desde hace largo tiempo, con las 45 parroquias que conforman la Diócesis de Cartagena. A lo largo de cuya peregrinación, muy solemne, se celebró la Santa misa, concelebrada por varios sacerdotes, el Rosario con sus cinco misterios y el Besapíes, al frente del Camarín, muy concurrido y fervoroso. Con la curiosidad añadida, si me lo permiten, que a lo largo de la Homilía, como en el transcurso de la ceremonia, se hizo amplia mención a la tragedia sufrida la madrugada anterior en Ricote, pidiendo por el alma de las personas fallecidas.

El día 25 de mayo, Valle Ricote recibe más de tes millones de euros, provenientes de los fondos Next Generatión y la Comunidad Autónoma para impulsar el turismo durante los próximos años. Ricote recibirá 525.000 euros para el Museo de la Historia del Valle, para la rehabilitación del itinerario patrimonial ruta de la huerta y del Jardín de Al- Andalus, la mejora de rutas turísticas y miradores, así como los correspondientes elementos digitales.

El día 26 de mayo, el diario La Opinión publica el Suplemento Extraordinario ‘Para descubrir’. Con una página especial, dedicada a nuestra Comunidad Autónoma (Murcia. Los imprescindibles de la Región) firmada por Carmen Lancho. Entre cuyos apartados, cómo no, aparece la siguiente referencia a nuestra comarca: «El Valle de Ricote, el último reducto morisco de la Península Ibérica, está salpicado por pintorescos pueblos. Recorrerlo es admirar la belleza natural de sus paisajes que se puede disfrutar además desde alguno de los miradores del valle. Es, además, el lugar perfecto para los amantes del senderismo y otros deportes al aire libre como escalada o rafting».

El lunes 27 se presenta en el Ayuntamiento de Blanca la III edición del Festival de Música en el Valle, con amplio eco en los medios de comunicación.

El 31 de mayo se aprueba el presupuesto del año 2024, por importe de 1.625.700 euros, con el apoyo del PP y la propuesta de devolución, por parte del partido de la oposición (PSOE), por boca de su portavoz Ana María Aroca Molina, entre otros motivos por sus inversiones insuficientes en educación, infraestructuras, servicios sociales, cultura y seguridad ciudadana.

JUNIO

Con una vista espectacular del Valle de Ricote, una de las zonas de la Región con alojamientos rurales, aparece en La Opinión el día 6 de junio la siguiente información: «El bono turístico genera más de 4.500 pernoctaciones»; «Los turistas dejan un millón de euros en los alojamientos, sin contar el gasto en oferta complementaria como bares o restaurantes»; «Se han realizado 2.000 reservas asociadas, sobre todo, al segmento rural y de naturaleza»; y «Los municipios de Moratalla y San Pedro del Pinatar, en los que más se usaron bonos».

De un día para otro, y casi televisado en directo, son detenidos en Yuncos (Toledo) los tres responsables del homicidio de Borja Villacís, hermano de Begoña Villacís, exvicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Del caso ‘nuestro’ (con tres víctimas mortales por medio), envuelto en una temática similar acaecido hace casi un mes, apenas se sabe nada. Sería triste pensar que en otras circunstancias, de espacio y lugar, y mucho más humildes ( de pueblo), pudieran influir en su resolución definitiva. ¡Ahí lo dejamos!

El día 6 de junio, poco antes de las 17:00 horas, parte de la sierra de Ricote se ve afectada por un incendio originado por causas que se desconocen. Efectivos adscritos al Plan Infomur, de lucha contra incendios forestales en la Región de Murcia, fueron movilizados para apagar el fuego. Existían cuatro focos que se propagaron muy rápidamente por el viento.

Sobre las elecciones europeas, celebradas el 9 de junio, La Opinión titula en portada: «Sánchez resiste el empuje del PP», que se complementa con este otro: «El partido de Feijóo gana en la mayor parte de España, pero sólo logra sacar dos escaños al PSOE. La derecha arrasa en la Región con el 42,8% de los votos al PP, el 15,8% a Vox, y el 6,5% a Se acabó la Fiesta». «El PP también vence en Europa, donde la ultraderecha se dispara sin llegar a superar a los europeistas».

En páginas interiores (el veredicto de las urnas) se resume fielmente el resultado final de dichas elecciones: «El PP logra dos escaños más que el PSOE y Sánchez aleja el peligro para la legislatura. Los populares vencen pero se quedan lejos de sus objetivos, mientras la amnistía no desgasta a los socialistas. Vox dobla sus asientos y los comicios emiten inquietantes señales para la izquierda».

Ahora, lo que más me ha llamado la atención, ha sido la inesperada irrupción de Se acabó la fiesta, agrupación de electores promovida por Alvise, situada a la derecha de la derecha, que ya veremos lo que nos depara.

Por último, y como dato curioso, o de interés local, así fue la votación en Ricote: 55, 69% de participación; PP-259 votos; PSOE-166 votos; Vox-67 votos; Se acabó la Fiesta-42 votos; Sumar-14 votos; y Podemos-9 votos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme, presidió el día 22 de junio, en Villanueva del Río Segura, el XV Encuentro de Jueces de Paz de la Región de Murcia. Reunió a los encargados de servir en órganos unipersonales ubicados en los 34 municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Entre ellos, naturalmente, estuvo presente el titular del Juzgado de Paz de Ricote, Constantino Sánchez Moreno ‘Nino’.

Los vecinos de Las Lomas podrán disfrutar de agua corriente merced a la subvención concedida por la Dirección General del Agua (por importe de 260.090 euros), cuya ejecución está pendiente tan solo de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Consejería de Medio Ambiente

Esta subvención, por otra parte, se une a otras concedidas con anterioridad, por importes de 402.000 y 146.380 euros, de distintos Centros Directivos para un programa mixto de empleo y formación, así como el acondicionamiento del camino de entrada a las Casas Forestales de La Bermeja.

Una nueva estación para medir la calidad del aire en el Valle de Ricote. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, asegura que durante el año 2023 no se superó ningún valor legalmente establecido.

El día 29 de junio se inaugura oficialmente la piscina municipal de Ricote tras su puesta a punto y acondicionamiento, incluido un nuevo bar, ascendiendo el coste total a 20.000 euros. Su horario es de 11,30:00 a 19:00 horas. Los niños pagan 2 euros, y los adultos 2,50. Y, si lo prefieren, más cómodo y barato, los veinte baños por bono, pagados por adelantado, sale a 15 euros para niños y 20 para mayores. Más barato, imposible.

JULIO

El Obispado hace púbico el día 17 de Julio los nombramientos de sacerdotes de la Diócesis, que tuvieron efecto el pasado mes de septiembre.

Por lo que nos concierne más estrechamente, el sacerdote Ramón García Gómez es nombrado coadjutor de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza. Y Dimas Ortega López es nombrado párroco de San Sebastián de Ricote y San Agustín de Ojós.

Se completa el listado con el nombramiento de Ginés Amor Molina como párroco de Santo Domingo de Guzmán de Mula, y cesa como cura de San Juan Bautista de Blanca.

El viernes 12 de julio, el diario La Opinión sintetiza en su portada la ruptura del PP-Vox: «Abascalazo»; «Tras su enfrentamiento con Feijóo, el líder de Vox fuerza la salida de su partido del Ejecutivo regional y deja a López Miras con un Gobierno en minoría»; «La ruptura de gobiernos afecta también a la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Castilla y León»; y «Nadie nos ha votado para llevar a cabo la política migratoria de Pedro Sánchez», afirman desde la Vicepresidencia de Murcia.

El domingo 14 de Julio, la selección española de fútbol se proclama campeona, por cuarta vez, de la Eurocopa, ganándole por 2 a 1 a Inglaterra con goles de Nico Willians y Oyarzábal. Originarios de los Clubs Athletic de Bilbao y Real Sociedad, y por tanto vascos por los cuatro costados. Con alguna mediación, tal vez, de ‘Jesús el Panzas’ desde su Olimpo privilegiado de los dioses. Y cuyo encuentro, entre otros muchísimos marcos, fue presenciado en directo, muy masivamente a través de una pantalla gigante instalada ad hoc por el Ayuntamiento de Ricote en el Jardín de Celestino y las Pastoras ¡Enhorabuena a todos!

Tras la ‘minicrisis’ producida en el Consejo Regional por el abandono de Vox, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, muy ágil de reflejos, lo supera con el nombramiento de dos nuevos consejeros, efectuados el día 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen (felicidades, cariño). En Fomento, con Jorge García Montoro, y en Empresa, Empleo y Economía Social, con Marisa López Aragón. Ya digo, y aquí paz y después gloria: Esperemos que sea para bien y no haya que celebrar nuevas elecciones autonómicas; ¡quita, quita..!

Sobre la citación del juez Juan Carlos Peinado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que declare como testigo en la causa que se investiga sobre su mujer, Begoña Gómez, he oído en un programa televisivo un argumento que me ha gustado. Referido, concretamente, a la conveniencia o no de que hable o calle en su favor, en la Moncloa o donde se determine, oral o por escrito. «La verdad no solo se corrompe con la mentira, sino también con el silencio». ¿Qué les parece?

AGOSTO

Los municipios del Valle de Ricote reciben 1,2 millones de euros para la ejecución de 12 proyectos, subvencionados por la consejería de Presidencia. El de Ricote, cifrado en 297.123 euros, para la renovación de las redes de agua potable, saneamiento y pavimentación en la calle de San Sebastián, sin apenas inversión en ella desde el año 1940.

Nuestro querido paisano Jesús Aurelio Gómez Gómez, una vez más, sale a la palestra informativa apelando a la moderación e invocando la figura de Adolfo Suárez como el mejor referente.

El día 19 se inicia el desarrollo de la décima edición de los Veranos Culturales de la Villa, que organiza la asociación Sancho de Llamas bajo la presidencia de Jesús Ortega López, y que abre con la conferencia sobre la vida y la obra de San Juan de la Cruz, impartida por el joven escritor y periodista local Christian Nieto Tavira, en la que se leen fragmentos literarios de su mística creación poética. Prosigue con la conferencia sobre el poeta Vicente Medina, a cargo del cronista oficial de Archena, Manuel Enrique Medina Tornero; la actuación de Emilio del Carmelo Tomás Loba y Bartolomé Sánchez sobre el trovo y el rap. Y, para variar, la representación teatral de la obra Casa Nicasia, y la actuación estelar de la bailarina Nastia Ortega Polyakova, que fue un delirio, sacándola a hombros.

Actuación de la bailarina Nastia Ortega Polyakova / L.O.

El día 27 de agosto se repara la campana de la Iglesia de Charrara, con un coste aproximado de 2.000 euros, aportados por una persona anónima, después de que fuera robada en el año 2017.

El día 29 de agosto, el diario La Opinión titula en portada: «El 98% de los padres apoya la vacunación en colegios»; Y añade en páginas interiores que «La excepción se da en Ricote, donde todas las familias se negaron a vacunar a sus hijos contra la gripe»; «El programa antigripal permitió administrar 14.070 dosis vía intranasal a niños de 3 y 4 años»; «Ricote, único municipio en el que todas las familias se negaron»; y «Las consejerías de Salud y Educación trabajarán para ‘corregir’ esta situación».

SEPTIEMBRE

El día 2 de septiembre se produce un incendio en una vivienda de la calle del Peñón, que es sofocado rápidamente gracias a la intervención de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de Cieza.

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia rinde homenaje el 12 de septiembre a Octavio de Juan López, el que fuera mi entrañable amigo y compañero de trabajo en el Servicio de Patrimonio Histórico durante mucho tiempo, en su concierto de presentación de temporada. Se estrena la obra Preludio para un ocaso, del compositor murciano Miguel Franco, y suenan dos de sus piezas favoritas: La sinfonía Inacabada, de Schubert, y la Sinfonía nº 5 de Beethoven. Por otra parte, en la charla preconcierto se presenta su obra póstuma, Breve diccionario (e inconcluso) de la música en Murcia, de la que nos hablaba muy frecuentemente a sus amigos más cercanos. Y como apunte adicional, igualmente, señalar que la referida Orquesta Sinfónica dispone de dos directores en este concierto: Jaime Belda y Virginia Martínez, quien sustituye a Manuel Hernández-Silva.

En el Pleno del día 17 de septiembre se dio cuenta de la renuncia presentada por la concejala del PP Anabella Rosa Peragón.

Ojós conmemorará la expulsión de los moriscos con actos del 18 al 22 de octubre. La IX edición de dicha efeméride fue presentada el día 24 de septiembre por el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martinez; y el alcalde de Ojós, José Emilio Palazón.

OCTUBRE

El día 1 de octubre, la prensa de toda España queda enterada de los motivos que han asistido al portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, para dejar su escaño en el Congreso de los Diputados: «Yo, tras un ciclo político intenso y acelerado, he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano», afirma Errejón.

Ante la renuncia al cargo de las dos únicas mujeres que componen la corporación municipal, Anabella Rosa Peragón e Inmaculada Miñano López, en el pleno del día 3 de octubre se produce el relevo de la primera, sustituyéndole Kevin José López. Raúl López, de 23 años, sustituye a Inmaculada Miñano López y obliga al alcalde, con mayoría absoluta, a la reestructura de su equipo de Gobierno.

Según publica La Opinión, y con textos de Irene Savio, el Papa recibe el día 11 de octubre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la segunda audiencia que concede al mandatario español. Sánchez explicó que le había trasladado al Papa la «firme condena a cualquier tipo de violación, de ataque del Derecho Internacional Humanitario, sea en Gaza, Cisjordania o en el Líbano», y añadió que «es urgente que la comunidad internacional cese de exportar armas al Gobierno de Netanhayu».

Al día siguiente, y en este mismo medio, el humorista gráfico Montecruz, muy ágil de reflejos y muy agudo, le replica: «Sánchez visita al Papa. Padre… aleja de mí este cáliz».

La Comunidad Autónoma concede al Ayuntamiento de Ricote una subvención por importe de 34.907 euros para el Pabellón Deportivo Municipal, cuyas obras comenzaron el día 17. Actuación centrada, muy fundamentalmente, en la renovación del pavimento de la pista, la reparación de irregularidades y el marcado de líneas. Al tiempo que se instalarán dos canastas de baloncesto, motorizadas y ancladas al techo. Y algo muy novedoso que llamará la atención, la creación de un espacio específico, para calistenia (ojo al dato) en una sala interior del referido polideportivo.

Por importe de 268.090 euros, la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha sacado a licitación el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable, en el paraje de Las Lomas.

Con textos y fotos de José Bermúdez en la sección de Deportes (Carreras Populares), el diario la Opinión publica el día 27 una página completa en la que se destaca: «El Valle de Ricote, escenario de una Siyasa Gran Trail de lujo» ; «Iván Martínez y Mayte ganan la prueba reina de 70 kilómetros de una tercera edición que reúne a más de setecientos corredores». Y con un público entregado que quedó boquiabierto. ¡Todo un éxito!

El día 31 de octubre, el diario La Opinión dedica amplio espacio a las intensas lluvias acaecidas en toda España y sus siniestros efectos, con los siguientes titulares: «La trágica dana deja 95 muertos y decenas de desaparecidos en España»; y «Paiporta y Picanya se convierten en el epicentro de la tragedia y concentran el mayor número de fallecidos: 93 de la Comunidad Valenciana, dos en Castilla–La Mancha y uno en Andalucía». Y por lo que respecta a la Comunidad Autónoma, con el mismo rango informativo en los siguientes términos: «La tragedia conmociona a la Región»; y «El presidente López Miras pone todos nuestros medios a disposición de quien lo necesite y la Asamblea suspende la sesión de control al Gobierno».

Es tal el clima de disenso que se ha creado en torno a este tema, y de crispación (que causa sonrojo) arrimando cada cual el ascua a su sardina, que el vecindario afectado (aunque con palabras gruesas) lo ha reflejado, muy gráficamente, en una pancarta que yo he leído: «Sánchez y Mazón, la misma mierda son». Y ustedes perdonen.

Pudiendo afirmar, como conclusión, que la tragedia de la dana, con 228 muertos y dos desaparecidos, tiñe de luto 2024.

Nuevas incorporaciones al Ayuntamiento de Ricote / L.O.

En el pleno del día 31 de octubre, y a tenor de las dos caras nuevas incorporadas al equipo municipal, Raúl López Martinez y Kevin José López López, quedan configuradas definitivamente las funciones de cada uno. Recayendo en el primero Bienestar Animal, Servicios, Juventud, Servicios Sociales, Mayores y Mantenimiento Urbano. Y en el segundo Cultura, Turismo, Sanidad, Deportes , Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana. Dándose cuenta, igualmente, en dicho pleno extraordinario, de los nombramientos de los tenientes de alcalde: Antonio Turpín Mateo, Kevin José López y Emilio Carrión Cerezo. Junto al alcalde, formarán la Junta de Gobierno Local y cobrarán 100 euros por sesión, tal como se acordó al principio de la actual legislatura.

NOVIEMBRE

El Servicio Regional de Empleo y Formación concede una subvención de 146.380 euros al Ayuntamiento de Ricote para señalizar las pinturas rupestres del Abrigo del Azud. En íntima colaboración con el Servicio Regional de Patrimonio Histórico, y cuyos paneles interpretativos han sido elaborados por la Sociedad de Estudios Historiológicos y Etnográficos. Con la cooperación, igualmente, deL Eco Museo Legado Vivo de la Carraíla y la asociación Caramucel.

Sierra de la Carraila / Asociación Cultural La Carraila

El día 10 de noviembre, el diario La Opinión dedica una página especial, titulada Escápate Cerca, resaltando las bondades de nuestra Comunidad, con los siguientes titulares: «La Región de Murcia, llena de bellos y asombrosos contrastes»; y «Desde costas doradas hasta montañas y valles repletos de color, ofrece un sinfín de rincones con un encanto especial listos para ser descubiertos». Con un pie de foto alusivo a nuestra Comarca, cuyo texto dice: «El Valle de Ricote es un oasis de verdor y calma, rodeado de montañas y palmerales». Con una panorámica preciosa, tomada desde el mirador de Villanueva del río Segura, que conmueve.

El 25 de Noviembre se celebra en el mundo entero El Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer, asunto al que el diario La Opinión dedica tres páginas completas y a todo color, con los siguientes titulares: «Radiografía de la rabia feminista»; «Una multitud sale a la calle en Murcia, Cartagena y Lorca para alzar la voz y remarcar que la vergüenza tiene que cambiar de bando, como dijo Gisele Pelicot; «El Gobierno regional destaca la necesidad de crear conciencia social. Texto que se ilustra, igualmente, con doce cánticos y carteles, entre los que subrayamos, como más descollantes, los que siguen: «Ni sumisas ni pasivas, mujeres combativas» ; «Ante la duda, tú la viuda»; «Justicia fascista, defensa feminista», «Denuncia archivada, mujer asesinada»; y «Con ropa y sin ropa, mi cuerpo no se toca». ¡Todos para enmarcar!

DICIEMBRE

El XIV Campeonato de España de Marcha de Invierno Promoción y Máster dejó el día 11 de diciembre una medalla para el atletismo regional de la mano del veterano del UCAM Athleo Cieza, Daniel López, que se hacía con la plata en Máster 40 con un tiempo de 48:01. Atleta en el que se da la particularidad, amén de sus excelentes dotes deportivas, de que está casado con una bella joven ricoteña, lo que tiene doble mérito.

Daniel López, a la izquierda, en el podio del Campeonato de España de Marcha de Invierno / FAMU

En el pleno ordinario, celebrado el día 17 de diciembre, el Ayuntamiento de Ricote aprueba por unanimidad la denominación del pabellón deportivo municipal, ubicado en Las Piezas, con el nombre de Jesús Turpín Muñoz ‘el Panzas’, legendario capitán del Club Atlético Montañés.

El día 21 se estrena la nueva ruta de la Huerta de Ricote-Jardín de al Ándalus, cuya actuación ha sido subvencionada con ayudas del programa Leader, fondos europeos Feader y la Comunidad Autónoma. Adecuación llevada a cabo por las asociaciones Caramucel y La Carraila, presentes en el acto de inauguración, que contó con la asistencia del alcalde del municipio, Rafael Guillamón Moreno

Según información aparecida en el diario La Opinión el día 27 de diciembre, se inyecta en Patrimonio el 2% Cultural en ocho municipios de la Región. El Gobierno central destina 7,7 millones para rehabilitar monumentos y continuar las excavaciones de diferentes yacimientos. Entre otros, el correspondiente al Salto de la Novia, para rehabilitar la puerta monumental y el acceso al yacimiento arqueológico de Ulea, que contará con 24.000 euros.

La Ermita de Charrara será compartida al 50% por Abarán, según propuesta formulada por el portavoz del PP, Antonio Turpín Mateo, y aprobada por unanimidad. A falta, tan solo, de una tramitación similar, por parte del otro Ayuntamiento afectado.

Y con esto concluimos la crónica de 2024. Felices Fiestas para todos y próspero año 2025.