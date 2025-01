Sin periódico no soy nadie

Tengo comprobado hasta la saciedad que, cuando me salgo de mi rutina habitual o hago algo fuera de traste, siempre me coge el toro. Y, es más, a medida que la infracción es más grande, la penitencia es mayor. Y para no irnos por las ramas, pongamos un ejemplo gráfico que lo evidencie claramente.

El pasado 12 de octubre, sábado, Día de la Hispanidad, en lugar de ir al estanco a comprar los periódicos del día, siguiendo mi costumbre, voy a las 12.10 horas y la puerta estaba cerrada. No por nada grave, sino porque ese mismo día, precisamente, el hijo del ‘Trinico’ (presidente de la Sociedad de Cazadores ‘el Mochuelo’) Paco Abenza Ortega, decidió casarse en Villanueva del Río Segura, con su novia de toda la vida y, a su rebufo, medio pueblo se fue de boda a celebrarlo a lo grande. Entre ellos, la titular de este punto de venta, que la gente es muy libre de hacer de su capa un sayo, con todo el derecho del mundo, dejándome en ayunas de mi bocado informativo más preciado.

Como dice el refrán, «que a grandes males grandes remedios», sin más demora, cojo mi coche y me desplazo a Archena, exprofeso, para deshacer el entuerto, pero sin mi socorrido andador (al que estoy unido como una lapa), pensando que en el aparcamiento público, que hay a la espalda del antiguo colegio nacional ‘Miguel Medina’, habría algún hueco libre. Pero no para mí, que para estos casos excepcionales ‘el cenizo’ me persigue, de tal modo, cayéndoseme el mundo encima, como si fuera un cataclismo.

Para suplir esta contrariedad surgida, y no es manca, tras largo rato de espera, me encamino hacia el norte de la localidad, Carretera del Balneario adelante, hasta aparcar en las proximidades del Hotel Hyltor, en la misma puerta de mi gran amigo Francisco Gallego Molina, ‘Paco el Inspector’. Y ya, sin ataduras, de ninguna clase, vuelvo hacia atrás, carril abajo, a ‘patica’ (o en el coche de San Fernando, si lo prefieren) hasta llegar a la librería ‘Mariano’ (cuyo dueño actual es Pedro José Guillén Navarro), hijo de mi entrañable amigo Daniel, antiguo condiscípulo del Colegio ‘Andrés Manjón’, que estaba cerrada.

En busca de información aclaratoria, apelo a la ayuda de varios viandantes, pero todos eran forasteros, la mayoría argelinos, que no sabían nada del asunto que me trae de cabeza. Sorprendiéndose, no obstante, de mi interés obsesivo por hacerme con un periódico, pudiendo focalizar mi interés, en otras cuestiones de más enjundia. Pero a ellos qué les importa, me digo yo, ¡metomentó! ¡Les he preguntado yo a ellos, acaso, ¿por qué tienen varias mujeres, y yo solo una, y me sobra la mitad…?

Pero de perdidos al río, para salir de dudas recurro a los buenos oficios de la Confitería aledaña (‘Casa Marco’) y el propietario del establecimiento me indica, como voz más autorizada, que dicha Librería está cerrada y puede que para siempre… Y otra vez, nuevas pesquisas en juego, hasta dar con un vendedor efectivo que apacigüe mi voraz ansiedad por hacerme con un ejemplar, de cualquier medio de difusión, o ‘mass media’, (el cuarto poder, que se dice) que me retrotraiga a mis cabales.

Y, efectivamente, un peatón enterado, nativo sin duda, me dirige hacia las cercanías del cuartel de la Guardia Civil, en la calle del Halcón y, más concretamente, al local comercial, Librería y Papelería ‘Alhábega’, que estaba cerrado a cal y canto. Pero no, para in sécula seculorum, amén, como me dijeron del otro, sino hasta la próxima jornada laboral, dado que ese día 12, como queda dicho, era fiesta y por partida doble: de las Fuerzas Armadas y de la Hispanidad, por mucho que le disguste a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaume, que no acepta nuestro positivo influjo durante su conquista.

Ilustración de Javier Miñano Palazón. / J. M. P.

Más perdido que Carracuca, que parezco un gallo sin cabeza, y al borde del desfallecimiento (no se olvide que tengo ya 87 años cumplidos y estoy recientemente operado de un carcinoma múltiple de alto grado, definido con benignidad) de tanto deambular, de aquí para allá. Y para más inri, sin mi lazarillo de ruedas, dando tumbos, decido tomarme un café bien cargado y un largo vaso de agua, hasta los topes, para cargar las pilas, que ingiero presuroso en la Cervecería y Marisquería ‘La Peña’ para reponer fuerzas.

Y allí mismo, con la lengua fuera, nueva rueda de entrevistas con los clientes más asiduos, de todo pelaje y condición con ‘preguntados’ por doquier, hasta que, por fin, me llega uno sabihondo de verdad, (que parece que me ha seguido los pasos), y me aclara con rotundidad y voz imperiosa: «No se canse usted ni busque más: si quiere comprar el periódico que tanto le preocupa, tendrá que ir, necesariamente, a la gasolinera». «¿Pero a qué gasolinera, si puede saberse, si, así por encima, me salen seis en total, sin salir del casco urbano?», le respondí. Y aquí fue irrefutable y clarificador, endilgándome: «¡A la verde!, ¡a la verde!».

Refiriéndose, exactamente, a la ubicada en la Capellanía (Estación de Servicio) bajo el amparo patrimonial de la Cadena, Hilario López e Hijos, S. L., de las tres de su firma comercial: ‘La Luna’, sita en la Avenida Mario Spreáfico y Arxhilaxis, en la Carretera de Villanueva, s/n, para más señas.

Con este caudal de conocimientos en el caletre, retorno al lugar de autos a recoger el coche y, a la altura del Kiosco, me encuentro con un señor de gafas que estaba allí sentado a la bajada, casi petrificado con el entorno, y por decirle algo, le comento: «¡Poco se ha movido usted de sitio!», y tirando del hilo coloquial y al contarle mis cuitas, con pelos y señales, resulta que el interfecto era el suegro del sobrino de la estanquera, de Jesús Cánovas Gómez, (¡más casualidad imposible!), hijo de mi íntimo amigo de la infancia ‘Jesús de Pistones’ (y para el que no lo sepa, Agente Forestal de la Comunidad Autónoma y muy cotizado escritor). A raíz de la publicación de su primer libro, ‘El día que conocí a Woody Allen’, presentado a bombo y platillo en el salón de actos de Cajamar, en la mismísima Plaza del Romea, el día 10 de febrero de 2016 a cargo de Paco Marín García (en representación de la empresa editora, La Fea Burguesía) y de la renombrada escritora y psicoanalista, tutora de su debut literario, la tan ponderada, Lola López Mondéjar (ganadora del Premio Anagrama de Ensayo 2024, por su obra: Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad’).

Con el coche mirando a las termas, al norte del pueblo, sin dar la vuelta siquiera, cojo el pindingui y me dirijo a la dichosa gasolinera, ipso facto, circulando por los alrededores del Polideportivo ‘Andrés Abenza’ (que fuera jugador del Archena FC y del Real Murcia, contemporáneo del Panzas, conocido fundamentalmente por su excelente remate de cabeza), Casa de la Cultura, la Rotonda y un Puente Nuevo que facilita el acceso a Murcia, a través de la autovía y al restaurante Parque de la Marquesa, en el término municipal de Ulea (en un paseo delicioso y muy bucólico, a la vera del Río). Hasta llegar a nuestra meta particular, y aparco junto al dispensario de las bombonas de butano, como gestión previa, antes de pasar a la tienda, donde una empleada, muy amable y simpática, me atiende solícita.

En lugar de pegarme un tiro o lanzarme por el remozado puente, me dio por hablar y hablar

Me ve tan nervioso que subordina otras tareas más urgentes que llevaba entre manos y, con mucho tacto, la buena señora me pregunta: «¿Qué le pasa a usted, si puede saberse, que viene con tanta prisa?» Y ante su curiosidad, le susurro: «Pues algo muy sencillo, que desearía conocer, si le quedan algunos periódicos del día». Y a bote pronto, me replica: «Depende los que usted quiera». Y estas fueron mis palabras textuales: «Solamente La Verdad y La Opinión…» Pero dichas, con tanto embeleso, cuyo énfasis no mejoraría, si las refiriera con letras mayúsculas y en negrillas, contestándome al punto: «Ay que lástima, como lo siento; ¡los últimos que me quedaban acabo de venderlos!» ¡Tierra trágame…!

Así las cosas, y en lugar de pegarme un tiro o lanzarme por el remozado puente, río abajo, me dio por hablar y hablar, de forma compulsiva, sacando a colación mil temas de interés mutuo, muy evocadores y nostálgicos, que me ponen la piel de gallina. Cargando el acento especialmente en la magnífica relación que mantuvo siempre mi padre con Hilario, desde que se conocieron en La Alquibla (pedanía de Ojós) y con fincas contiguas; la larga prestación que sostuvieron con esta firma comercial, tan exitosa, muchos parroquianos de Ricote, entre los que destacaría, que ahora recuerde, a ‘el Gasolinas’, propiamente dicho, (fulano de tal) o Antonio Guillamón España, ‘Antoñín’. O la estrecha cooperación, muy generosa, con el diario La Opinión, publicitariamente hablando, desde el año 1989, que se dice pronto, ¡y son ya, 37 años…!

En cuyos Suplementos Extraordinarios se han recogido, fielmente, todos sus anuncios o reclamos comerciales insertos, sobra advertirlo, y muy artísticamente. Recogidos luego en dos grandes volúmenes: ‘Ricote y la Niña Bonita’ y ‘Ricote, un paraíso al pie de los Almeces’. Y otro, en preparación, que ya tiene título: ‘Ricote, y el cantar de los pájaros’. Y a la recíproca, por mí parte, en grado superlativo (todo habría que decirlo) no concibiendo repostar combustible, en ningún otro establecimiento del ramo que no sea éste, ¡estaría bueno!

Con un tratamiento muy cariñoso y afectivo, desde los albores, con Pascual Rojo Martínez, al que visitaba muy frecuentemente en la Oficina Central de Cajamurcia, en la capital, en demanda de sus favores o, ahora, en su nombre, con sus sobrinos Paco o Pedro. Y, por si faltaba algo, con la íntima conexión de un personaje muy popular, como rico aglutinante, de estas dos grandes familias, (y las entidades que las simbolizan) de Pedro Muñoz Cano, ‘el Archenero’ o ‘Pedro el Merla’. Un confitero de Murcia, que subía todos los domingos a Ricote (años 1950-60) a vender dulces y que, con el tiempo, se casaría con una hermana de Hilario, Asunción López Fernández, de tanto ir el cántaro a la fuente... Conocido, mundialmente, como ‘el Tío de los Cuernos’.

Y hablando de cuernos, a la vista del éxito (por decir algo) le manifiesto a nuestra atenta interlocutora (Antonia Cava Hernández, ‘Toñi’ para más señas): «¿No tendrás por ahí algunos buenos Miguelitos de la Roda?» Y tan ufana me responde: «Pues acaban de llegar y puedes llevarte los que quieras». «Bueno, pues en ese caso, le digo, que sean de crema, y quiero una caja completa». «¡Aquí los tienes, servidos en bandeja!»

En fin, y como suele decirse, en lances semejantes, el que no se conforma es porque no quiere ¡A falta de pan, buenas son tortas!

Postdata: Y, a todo esto, se preguntará el lector curioso «¿Cómo se hizo con los periódicos de marras?» Pues muy sencillo: La buena de Carmen, como lista que es, no los devolvió a la distribuidora, sino que me los reservó para el día siguiente, endosándome los propios del domingo, más el XL Semanal y la revista ‘Lecturas’; para que no tuviese queja…. ¡Y aquí paz y después gloria!