Los milagros del Panzas

Desde que iniciamos la tramitación del expediente para designar al Pabellón Deportivo Municipal de Ricote, con su nombre, han concurrido tal cúmulo de circunstancias misteriosas, además de chocantes , que, con toda propiedad, podríamos calificar de ‘milagrosas’, si se me permite el atrevimiento.

Para empezar diríamos, como simple aficionado al fútbol, que la selección española, a lo tonto tonto, se ha proclamado campeona de Europa sin perder un solo partido, siendo sus jugadores más destacados dos vascos, Oyarzábal y Nico William, frente a Inglaterra en el último encuentro (2-1). Y el Athletic de Bilbao, uno de los cuatro amores deportivos de su vida, después de 40 años de pertinaz sequía se ha erigido en campeón de la Copa del Generalísimo (con perdón) de España, frente al Mallorca, celebrándose dicho acontecimiento a la mayor altura mediática, con la Gabarra como mejor exponente, arropados por el mundo entero y el Sordo y su familia, como muy afines a la causa, en primera fila…

Bueno, pues descendiendo al detalle, a la letra menuda, que es a lo que íbamos en nuestro más íntimo ámbito, creemos humildemente que, amén de los dos grandes acontecimientos citados, también nosotros hemos estado a la par en merecimientos. Por no decir más descollantes todavía. Y donde la Anécdota, con mayúscula, se ha enseñoreado de tal modo de la ‘circunstancia’ pelotística, subiéndose a la parra, a la cúspide. Y desde esa atalaya privilegiada lucir, en su modestia informativa, con el mayor fulgor. Trocándose, de forma sorprendente, los papeles originarios hasta alcanzar la tan cacareada categoría, que todos los periodistas andamos buscando, como simples ciudadanos de a pie.

Se incluía la adhesión inquebrantable de 425 firmas, de particulares y del resto del vecindario

Y si no, veámoslo, si lo prefieren, secuencialmente: para documentar debidamente el correspondiente dossier, y no es un asunto menor, quisimos que la instancia redactada a tal fin, entre otros muchos peticionarios, además de José María Miñano Sánchez, su mejor amigo y más estrecho colaborador, la encabezasen dos viejas glorias del legendario Club Atlético Montañés. Y para tal menester recabamos la entusiasta colaboración de Pedro González Salcedo, ‘Pedrito’. Oficial Instructor de la Juventud y exalcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Pidiéndole, encarecidamente, que nos firmase en un folio (A4) en primer lugar, para ir remitiendo, seguidamente, al resto de avalistas que secundaría Octavio Gómez Montalbán, residente en Murcia, Profesor de EGB y uno de sus jugadores más habilidosos y brillantes. Muy especialmente de cabeza, no en balde, era conocido cariñosamente en el mundillo futbolístico local como ‘el Zarrita’.

Y así hasta completar el cupo preestablecido, con el estampado de su rúbrica, de 12 promotores en total, de esta iniciativa comunitaria. Cerrando la lista mi hijo Sergio y yo mismo, dada nuestra condición de funcionarios de carrera y más avezados en este tipo de asuntos, como coordinadores de dicha diligencia administrativa.

El caso es que, por fas o por nefas, y pese a nuestro afán perfeccionista, alguno se salió de parva, ocupando más espacio del inicialmente previsto, no pudiendo aparecer el resto de las firmas en su sitio y debidamente autentificadas (hasta el punto que nos faltó un pelo para no remitirlas al notario). A tal grado de desafine burocrático, desde nuestro particular punto de vista, que, en lugar de reproducirlas tal cual, miméticamente, pensamos nosotros (para bien) en la necesidad de escanearlas, por nuestro diseñador gráfico, Paco Pardo. Ocupando el espacio requerido en la instancia, en lugar de honor, como si fuese un sitial. Aunque con ello, digámoslo claro, se cometiese tal irreverencia administrativa, que casi rozaba la apostasía; pero el hombre propone y Dios dispone. ¡Tranquilos, que esto solo acaba de empezar…!

Ilustración de las calles de Ricote / Fulgencio Saua Mira

Pero, por si los remilgos no fuesen pocos, y ante un secretario del Ayuntamiento, que no conocíamos, y que podía cogérsela con papel de fumar, por si acaso, decidimos adjuntarlas, mondas y lirondas, en la copia del expediente. Conjuntamente con el resto de la documentación, entre la cual se incluían múltiples testimonios de apoyo de diversos organismos y entidades y la adhesión inquebrantable de 425 firmas, de particulares y del resto del vecindario; con expresión clara de su Documento Nacional de Identidad. En un estuche muy especial y aparente (y de mucho empaque) confeccionado por Carlos Lencina Encuadernaciones, que ha causado ojo en cuantos lo han visto y que ha quedado de dulce. Hasta el punto que dos ‘caprichosos’, amantes de la obra bien hecha, me han encargado otros ex profeso, para tenerlos de recuerdo, al precio de 38 euros; en su anaquel más preciado.

Pero, hete aquí, que para hacer las referidas fotocopias optamos por recurrir a los servicios especializados de la copistería La Torreta (con cuyo titular, Andrés López Brugarolas, mantenemos una relación muy entrañable desde hace muchísimo tiempo), que no admite tarjetas de crédito para su pago, sino dinero en mano, contante y sonante, en cash… Y para tal fin, apelamos a la Oficina de CaixaBank, sita en la calle de San Antón, de la que soy suscriptor y que tengo muy cerca de casa.

Octavio Gómez Montalbán era conocido en el mundillo futbolístico local como ‘el Zarrita’

Pero, al abrir la tapa del asiento de mi andador, la primera hoja de dicho tomo, la de marras, originalísima y que cuidamos como un gran tesoro, salió volando por los aires en un remolino endiablado, peor que un tornado, como una exhalación y sin rumbo fijo por el barrio. Tomando tal giro que al buen rato vino a posarse en la parte trasera del edificio Isaac Peral (sito en la calle Huerto Manú número 5), y allí decidió quedarse, en su terraza, durante más de una hora, tan tranquilamente enquistado en una maceta ante la paciente espera de este que suscribe. Para ser más exactos, el 4 de julio de 2024, a las seis en punto de la tarde, Día de Santa Isabel de Portugal.

Ante su tozudez, y al no cambiar de sitio, para echarle el guante hice partícipes de mis inquietudes a las trabajadoras de la firma comercial Marvimundo, pared por medio con dicha entidad bancaria, que no salían de su asombro de la peripecia que nos afligía. Al tiempo que apelaba a su mediación para que me socorriesen en lo que pudiera estar en su mano.

Como recurrí, igualmente, al auxilio del despacho de Comidas Sole y de la Confitería Ricardo (que caían enfrente) por si me prestaban una escalera o una simple escoba, algo útil en definitiva para mover de su sitio al papelico del demonio. Y por pedir, hasta le insinué con mucha osadía a un gigantón que pasaba ocasionalmente por allí, que venía al pelo, para que diese un simple saltico para atraparlo, pero se fue en andanas por peteneras. Es más, me miró de arriba a abajo, como un guiñapo, y «desde su indiferencia me flageló con el desprecio», que dirían los chicos de Serrano. Aunque va listo, lo tengo tan gipado que cualquier día de estos, que me lo eche a la cara, le voy a cantar las cuarenta y me va a oír... Como me recomendaba para casos semejantes mi admirado amigo ‘Antoñico de la Catalana’, cada vez más añorado, exclamando al respecto con su latiguillo habitual: «¡Agua y lobos, que ellos caerán!».

Los hermanos Angelete y Amando Moreno Tomás, camino de El Secretario para tomarse un 'golpe' que resucita a los muertos / L.O.

Pero, como entre unos y otros estaba la casa sin barrer, y nadie me sacaba del apuro que me acongojaba, nefasto por demás, alerté a los vecinos afectados para que le echasen un ‘vistacico’, al papel de autos, y mientras tanto me encaminé presuroso (a trancas y barrancas) en mi ‘andomóvil’ particular a la calle Puerta Nueva número 17, donde mi amigo Andrés, ya referido, diligente como siempre, me hizo el resto de fotocopias. Las del montón, y como de ordinario, sobra advertirlo, a pedir de boca, perfectas, como es norma de la casa. Pero no la fetén, la originalísima, la joya de la corona (la perdida), cada vez más idealizada y que tenía en un pedestal. Como una reliquia, por no decir en mi Santo Grial, si no resultase irreverente, que se hacía esperar más de la cuenta.

Con este tole tole, concluida la faena, estaba obligado a retornar, con igual celeridad, a donde había dejado colgada la prenda de mis desdichas, pero se me olvidaba advertir que me había tomado Seguril 40 y ya era el momento indicado, para ‘ajustar’ cuentas y atender esta apremiante necesidad fisiológica. Pero ¡corriendo, corriendo, que me las pelaba, que me cogía el toro!, hice una breve pausa en el bar Tebas (Centrofama) para tomarme un café y, ya de paso, pedir la llave al camarero (que esa es otra) para pasar al excusado y aliviarme a modo. Aunque ya va siendo hora de suprimir esta costumbre tan vergonzante, ya que viene a cuento.

El Panzas / L.O.

Mucho más tranquilo y sereno, deambulé (casi ensimismado) por la calle próxima a la fachada norte de El Corte Inglés, radicada en la Avenida de la Libertad, y reparé en la existencia de un bar, muy pinturero, ubicado en plena calle, llamado Drexco, que me trajo a la memoria al que había entonces al final de la Trapería, cuando yo estudiaba el bachillerato en el Instituto Alfonso X el Sabio. Regentado, a la sazón, por dos hombres muy voluminosos (por no decir gordos) que parecían la viva estampa del muñeco Michelín, quien sabe, si por ser adéfagos, comilones, o por cualquier otra extraña circunstancia que poco importa ahora. Y que estaba frente al Estanco (la antigua Tercena, proviniente del Plano de San Francisco, de Verónicas). Lugar en el que se hiciera novio ‘Ángel de la Benita’ de su primera mujer (Petra Angente González), y con la que se casaría luego en Casa de Ves -Albacete-, el 28 de agosto de 1948, día de san Agustín, y donde yo, un día, quedé con un grupo de amigos de Ricote para ir a los toros, y por mucho que fue el tiempo de plantón, aún los sigo esperando. Acordándome de ellos todos los santos días; y no para bien, precisamente…

Y con estas cavilaciones me andaba totalmente abstraído cuando me desperté de sopetón, tropezando con un vejete que había sentado en dicho bar, con las piernas estiradas más de la cuenta. Trastabillándome de tal manera que por poco me dejo allí estampados los sesos, de no ser por un chico joven, muy poderoso y apuesto, que me asió fuertemente del brazo antes de perder el equilibrio. Y al que no me cansaré de darle las gracias más expresivas por su gesto; no pidiéndole ni siquiera el teléfono al despedirme. Seguro que de ser mujer, hubiera actuado de otra forma ¡Lo injusta que es la vida! Pero, eso sí, a resultas del trance, mi andador habitual e íntimo aliado peatonal salió tan malparado de la tesitura que no he tenido más remedio que comprarme uno nuevo, en la Ortopedia Fuensanta, para más señas, para seguir la marcha tan airoso como siempre.

El Secretario / Marcial Guillén

Llegados a este punto, y tras pasar por peripecias tan azarosas, pongo rumbo hacia la Iglesia de San Francisco Javier, más conocida comúnmente como la Iglesia de padre Joseíco (José Martínez Aparicio). El famoso sacerdote de La Palma (Cartagena), artífice de esta obra monumental y que se hiciera célebre en los Campamentos de Juventudes con el remoquete del ‘Padre Piqueta’, y personaje de mi especial devoción. Santiguándome cada vez que paso a su altura, como si fuese un santo de verdad. En el busto esculpido a su nombre, con fecha 14 de julio de 2008, por el artista polifacético, Diego Mirete Tormos, gran amigo nuestro y convecino comunitario de la Cooperativa COVIMA; Y, por si faltaba algo, colaborador de este Suplemento Especial. En cuyo monolito aparece, ya sin gafas, como le ocurriera al cineasta Woody Allen, anclado en una calle en Vigo, tal vez robadas por algún fetichista enfermizo o un vándalo sin escrúpulos. Y a todo esto, a tiro de piedra, de la tarrina de marras, para enfrentarme de nuevo al susodicho papel adorado, confirmándose, tristemente, mis más pesimistas augurios.

Y, efectivamente, nada más mirar hacia arriba, como presentía, comprobé que nuestro símbolo, como si fuese la enseña patria, se había esfumado por ensalmo, por arte de magia o de birlibirloque: «Ni estaba ni se le esperaba», como se dijera, en ocasión memorable, del renombrado ‘Elefante Blanco’, como enigmática contraseña, que ya es casualidad…

Cabizbajo y meditabundo, y mientras me dirigía a mis lares, a mis cuarteles de invierno para buscar consuelo, entre la hojarasca que había en la esquina del bloque, en las proximidades de la Tienda de Modas Reche (tal vez sin barrer desde hacía mucho tiempo), pisada y repisada por zapatos de mil leches apareció intacto el anhelado papel. Irreconocible por fuera, pero hollado por tanto transeúnte furibundo, como si fuese una marabunta que más que un simple documento oficial, de mucho fuste, se asemejaba a un ultraje. Pero, al darle la vuelta, al estar doblado hacia dentro, estaba indemne, incólume, y más resplandeciente que el Lucero del Alba. Brillando, burocráticamente, en todo su esplendor, cuando todo hacía pensar, que un pájaro de mal agüero lo depositaría en su más perverso nidal.

Para celebrar adecuadamente la magnificencia de su hallazgo, merecía un montaje a su altura. Y máxime cuando se ha contado con la colaboración extraordinaria de dos dioses mitológicos, Eolo y Baco, y un santo de carne y hueso, como ‘San Panzas’. Y hemos pensado, dicho en plural mayestático que, en lugar de festejarlo solemnemente, con tracas y cohetes, en salvas en definitiva, que diría aquel, como hacen nuestros vecinos de Ojós tan fervorosamente, darle un contenido más cultural y erudito, como aconseja este instante mágico, con tres evocaciones de postín, a saber:

En este mismo lugar (Pasaje del Secretario), el día 22 de octubre de 2016, merced al inmenso trabajo de campo llevado a cabo por Pedro Martínez Meseguer, el alcalde de Murcia José Ballesta Germán inauguró un monolito en el que se hace constar, muy bellamente, el siguiente texto: «Pilar que conmemora la construcción del Camino de Real de Castilla, Año 1800».

Pilar que conmemora la construcción del Camino de Real de Castilla / L.O.

«Esta piedra transmite una página de la historia de nuestro barrio de San Antón para constancia y colmo de anhelos de los vecinos». Y concluye con esta otra apostilla: «Mojón para la Memoria e identidad de generaciones de ‘sanantoneros’ en el 750 Aniversario de la Constitución del Concejo de Murcia. Murcia, 22 de octubre de 2016».

Acontecimiento, por cierto, que tuve la gran fortuna de presenciar, en vivo y en directo, un domingo que no subí a Ricote y que todavía retengo en mi memoria , con destellos gloriosos.

Pero es más, en este mismo lugar, donde su produjo el referido descubrimiento súbito, estuvo ubicado, exactamente, el famoso bar del Secretario, que regentara durante tanto tiempo, su titular después de varias generaciones, el emblemático José Antonio Flores López.

Y en el que, tiempo ha llevamos a cabo tantas celebraciones como funcionarios de Cultura, organizados por Isabel Ballesta López, mujer de ‘Michel’, cuando prestábamos nuestros servicios profesionales en la aledaña calle de Isaac Albéniz, numero 4, la misma de Radio Juventud.

Y, como colofón de oro, y más intimista, el culto que se le otorgara a este santuario del Bien Comer y Beber, y con una cerveza de barril insuperable, nuestros admirados paisanos y muy asiduos clientes de dicho establecimiento, Ángel Moreno Tomás ‘Angelete’ y Ángel Cánovas Abenza, ‘Ángel de la Basilia’. Sobrino de la Amparo de la Panocha, conocido universalmente como ‘el Pelucas’, y lugar al que rendían pleitesía, muy alborozadamente, casi como feudo propio, un día sí y el otro también.

¡Más felicidad, y tan gustosa, imposible!