Historia Disparatada: Entre la realidad y la ficción

Se dice con mucha frecuencia, cuando protagonizamos un episodio inusual, que la realidad supera a la ficción. Y el relato que aquí les cuento es de los que podrían servir como ejemplo paradigmático de tal aserto. Empecemos desde el principio.

En la primavera del año 1996, del 1 al 6 de mayo, ambos inclusive, un grupo de compañeros de estudios, acompañados de nuestras respectivas esposas (y alguno infiltrado) para festejar el XXXVIII aniversario de la culminación de la carrera profesional, decidimos organizar un viaje de placer que tenía la particularidad de que los puntos del recorrido se hicieron coincidir, plenamente, para alimentar la nostalgia, con la primitiva excursión celebrada el año 1958 ¡Se dice pronto!

Por los compromisos, de unos y otros, como el protagonista de la presente historia, no parte del autobús, desde sus inicios en Madrid, como otros muchos, sino que se incorpora cuando se lo permiten sus ocupaciones habituales. Concretamente en el Monasterio de Guadalupe (Cáceres), una vez que el resto de compañeros habíamos ya regresado de Portugal (cargados de toallas y ‘gallos’, como figura más representativa).

Sorpresa mayúscula

Nada más integrarse en el colectivo, con todas las cautelas del mundo, se dirige a mi (que era su amigo más íntimo, además de paisano) advirtiéndome que «preparase» a mi mujer porque, en esta ocasión, su acompañante no era su esposa oficial, como todos esperábamos, sino una novia casual que se había echado, días atrás, en una localidad rumbosa de la provincia de Alicante. Conocida en una discoteca de moda, con la que, al parecer, sostiene las confianzas propias que comporta el caso.

Aunque somos gente de orden (de derechas de toda la vida, utilizando un latiguillo muy socorrido), estamos abiertos a todas las modernidades y aceptamos su peripecia personal con la mayor naturalidad, acogiéndoles a él y a su ‘partenaire’, con la familiaridad que aconseja una amistad continuada de más de 70 años, con lazos muy entrañables y sin ningún tipo de fisuras.

Tras la cena emprendimos con desenfado el fin de fiesta orquestado / Guillermina Sánchez Oró

Como la dama en cuestión se desenvuelve con mucha campechanía y exhibe una gran clase, nada más terminar la cena, que se ha desarrollado en un ambiente encantador, la aceptamos como la suya propia y de mil amores pese a la sorpresa preliminar, y emprendemos con desenfado el fin de fiesta orquestado, que se presume prometedora.

Al estar todavía en fase de conquista, mi buen amigo, como palomo en celo, muestra sus mejores arrullos y me implica en su seducción, a cuyo cortejo me sumo encantado con el recelo correspondiente de mi parienta, que tiene siempre la antena puesta y la mosca tras la oreja porque conoce bien el percal.

Despedida oficial del viaje

Con la mejor disposición de los componentes más próximos disfrutamos de una velada memorable, culminada la cual cada mochuelo se fue a su olivo y ellos a su nido de amor a disfrutar de las mieles del himeneo.

Llegado el momento de la dislocación y, como al parecer, tenían un plan hábilmente tramado, nos convencieron para que, en lugar de realizar en autobús el trayecto de vuelta hasta Madrid con el resto de compañeros, nos desplazáramos con ellos en su coche particular (un Crysler Stratus de superlujo, último modelo) hasta Murcia y así poder charlar ampliamente, recordando viejos tiempos…

No les costó excesivo trabajo disuadirnos del cambio de planes, porque del viejo trasto que nos había llevado al país lusitano, ya estábamos un poco hartos, y así aprovechábamos la ocasión, efectivamente, para recrearnos en aspectos más íntimos, que disfrutamos con largueza.

Como de lo que se trataba, según creo, era de impresionar a su nuevo fichaje amatorio: una madurita viuda, recriada en Francia y con buena paga, de nuestra vieja amistad. Él hizo alarde de precisión memorística, que ratificábamos a pies juntillas para no desairarle, pero sin mucho convencimiento. Y yo, por mi parte, hacer el papel de graciosote y amable contertulio que me había asignado en el reparto. Circunstancia que ejercí con notable éxito, poniendo en acción los mil recursos que otorgan los años de mili y las cualidades propias con que la naturaleza tan pródigamente nos ha dotado para estos lances -dicho sea, con la inmodestia debida-. Hasta el punto que superé el brete con nota, canteándose la balanza ampliamente a nuestro lado. Gracias a las picaronas y mordaces ocurrencias, cargadas de vis cómica y, por estricto prurito profesional, para qué negarlo, que impresionaron muy gratamente a la artista invitada. Y aún me quedo corto.

Ni que decir tiene que el viaje estuvo cargado de ternezas, de juegos versallescos, esforzándonos todos por mostrar la faceta personal más amable y simpática, llegando en este campo al límite de nuestras propias posibilidades. Él, en plan bucólico, parando cada dos por tres a recoger flores silvestres, recitándole bellos poemas de amor, y nosotros, los dos, para seguirle el aire, sin mediar palabra (¡lo que ya tiene mérito!) celebrándole sus inspiraciones, de vate o bardo ocasional, como la ‘clá’ más entusiasta.

Contribuyó mucho a ello a crear ese clima embriagador (nunca mejor dicho) que se pretendía, la excelente comida servida en un restaurante de lujo, bien regada (a riego Portillo), con vinos de la tierra. Desoyendo los consejos de la Jefatura de Tráfico y de Esteve Wonder y los regalos y atenciones por doquier, con que la colmamos para satisfacer su ego personal. Llegando con nuestros ditirambos a tal extremo que rayaban lo ridículo. Tan lisonjeros y aduladores que parecían pura coba.

Maniobras peligrosas

Tan alegres iban los cuerpos y tan cargadas las baterías de etílicos efluvios que, en un momento determinado, como prueba máxima de entrega y confianza (a veces el enamoramiento llega al entontamiento superlativo) le dejó las llaves del coche para que alegremente pilotara el vehículo Reto que aceptó de mil amores, con el canguelo correspondiente, por nuestra parte, cuyo desenlace se temía funesto.

Animada por su galanteador y cual émula de Fitipaldi -estando tan poco avezada para estas faenas, - que por las llanuras de la Mancha puso el automóvil supersónico a más de 150 kilómetros por hora, haciendo gala en los cambios de marcha de una impericia más que sobrada. Produciéndose, en un momento dado, (como era de temer) lo inevitable, que pegase un frenazo en seco, tan fuerte, cayendo sobre nosotros los mil apechusques que iban en la bandeja trasera del coche. Entre ellos, una caña de pescar, no segándonos el cuello de puro milagro.

La novia de mi amigo puso el coche a 150 km/h y, produciéndose, en un momento dado, lo inevitable, que pegase un frenazo seco / Guillermina Sánchez Oró

A partir de aquí, en lugar de amedrentarse fue creciendo, inconscientemente, su euforia y osadía -con el consentimiento de él, el muy calzonazos-, en la misma proporción que en nosotros crecía el desasosiego, con el jamacuco metido en el cuerpo, con un miedo escalofriante, pidiendo el relevo a gritos. Fuera de todo protocolo, atendiéndose finalmente nuestras angustiosas súplicas, porque ya empezaba a atisbarse en nuestro rostro el pavor, o se olía algo raro, una percepción extrañísima, y no precisamente canela en rama. Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que en mi vida he estado sometido a pánico mayor.

Agotado el recurso poético, gastronómico y vial, -además de la alabanza más exacerbada-, parecía que ya no cabían más apelaciones para lograr su acatamiento, pero sí que las había, ya lo creo. Por lo visto, en pos de su cortejo y para ganar su voluntad, cabían todavía mil sutilezas, y a cuál de ellas más persuasiva y gentil.

Amar vernáculo

A medida que nos acercábamos más a la capital de su provincia de adopción, donde reside actualmente parte su familia, de forma somera dio tres pinceladas ilustrativas de la ciudad, quitándosela de encima en un periquete. Reservando su locuacidad contenida para cuando llegase a su pueblo natal, que venía a continuación, en el que se volcó en descripciones prolijas o en detalles banales, que para él debían ser de vital trascendencia, pues no obvió pormenor en el que poner su acento más encendido: «Mira, aquí vivía mi abuela. Allí enfrente nací yo. En aquella esquina jugábamos al marro y a la trola toda mi cuadrilla. En esta plaza me divertía yo de lo lindo con mi prima Gumersinda, jugando a la comba, al corro de la patata y a veces a la rayuela. En esta puerta le dí el primer beso a mi novia Juanita….». Faltándole manos para señalar parcelas muy íntimas, que habían dejado profunda huella en su alma adolescente y que ahora revivía y evocaba con especial intensidad en homenaje a su amada. Y que, aquí entre nosotros, bordó la faena con nota ‘cum laude’.

Después de este periplo sentimental por su pueblo, que algunos llaman la ‘Perla del Segura’ (las reminiscencias son lo último que se pierde), estando en las cercanías de Murcia y como ya había anochecido, nos desveló la última sorpresa (que debía tener reservada como jugada maestra) diciéndome cauteloso: «La verdad es que nuestra intención primitiva era pernoctar en La Manga Club de Golf, ‘Hotel Príncipe Felipe’ (a todo confort) y según nos fuera…, pasar allí unos días, pero como se ha hecho tan tarde y estamos todos tan cansados (nos metió a todos en el mismo paquete, sin preguntar siquiera) ¿qué te parece si pasamos la noche en tu casa?». No le dimos tiempo a presentar la mínima excusa, ofreciéndonos a bote pronto y de forma incondicional, para que descansasen, por esa noche, y las que fuera menester ¡faltaría más!

Fue tal el gesto de hospitalidad que mostramos (sincero por otra parte) y lo generosa que se manifestó mi mujer, como anfitriona, ofreciéndole sabrosísimos platos de su amplio repertorio, todos para chuparse los dedos (besugo al horno, pimientos rellenos a la vasca, berenjenas a la crema…) que permanecieron en nuestro hogar ocho días completos, tratados a cuerpo de rey. Aprovechando esta coyuntura para conocer Murcia al dedillo y aún les sobró tiempo para hacer excursiones radiales a los pueblos de la costa y del interior, entre ellos Ricote, naturalmente.

Abrazo desmesurado

En nuestro pueblo, precisamente, se produjo una anécdota muy chocante, que merece la pena ser contada. Después de visitar nuestros monumentos más notables, tomarse un golpe en el Sordo y presenciar nuestros enclaves más característicos (de los que quedó prendada, la buena ¡y guapa! mujer), una cita obligada era saludar a mi anciana madre, que acababa de cumplir los 95 años y a la que no veía desde hacía muchísimo tiempo. Fue tal la alegría que le produjo al encontrársela casualmente en la calle, que cargó en ella todas sus carencias afectivas, dándole un achuchón tan fuerte, que por poco la desencuaderna… A resultas del cual, aún está resentida. Cómo sería que, desde entonces, y cuando le digo (en plan de broma) que a lo mejor viene a visitarla de nuevo mi amigo, exclama muy angustiosa: «¡No, por Dios! ¡Por lo que más quieras!». Ya que, por lo visto, le ha debido coger tanto miedo (o, como ella dice, tanta ‘afligión’) que nada más nombrárselo le puede dar un alferesí…

Una cita obligada cuando fuimos a Ricote fue saludar a mi madre, Osoria / L.O.

Un detalle que no debe pasarse por alto, tampoco, por mucho cuidado que se tenga (¿te acuerdas Pelegrín en Madrid?) es el ruido lógico que en una casa pequeña originan los contactos de aproximación previa y no digamos el acto cumbre, se esté o no ojo avizor, o se tengan querencias enfermizas de ‘voyeur’. Más, en este caso, al parecer, como consecuencia de los efectos secundarios, derivados de una fuerte medicación, se le fue todo en salvas (en verbenas y en tirar cohetes al aire) y apenas pudo rematar la faena como es debido. A lo sumo, según confesó luego, sin ningún rubor, un gatillazo o polvete de baja intensidad (como se dice ahora en el País Vasco, para otras cuestiones). Muy parecido a lo que Luis Cernuda calificaba, para refriegas de esta índole, como un «aguachirle matrimonial». Total, ná de ná…

Aunque, eso sí, del estrépito correspondiente, causado por la pareja en cuestión, a oídos de nuestro hijo Sergio, solo pared por medio, con el lugar de los hechos. Entonces barbilampiño incipiente y muy bisoño para estas lides, que no salía de su asombro, ¡no olvidándolo de por vida! Dicho sea jocosamente y sin traumas.

Vuelta al redil

Llegada la hora de hacer balance, el amartelado dúo y ante la propuesta seria de él de estabilizar sus relaciones formales como pareja de hecho y, porque no, con el broche de oro matrimonial, estando todos reunidos en casa y para darle una salida airosa a este flirteo (poniéndola ente la espalda y la pared y con prisas…) le contestó la viudita alegre y sin ambages, tómese nota: «Mira lo que te digo: si tú fueras como tu amigo (¡YO!) no me lo pensaba ni un instante, pero en tu caso concreto (y con tantos problemas a cuestas) me lo tendré que pensar, muy seriamente…». Dicho todo esto, en mi propio domicilio, tal como suena y en presencia de mi patrona, que es una buena caporala (y de muchísima raza, ¡’Portilla’ nada menos!) el asunto tiene sus pelendengues. No hay que tener mucho cacumen para ponerse en tan delicada situación…

Enzarzados en esta conversación marcharon de bureo a otros lares, creo que a una provincia de Castilla-León donde, al parecer, prosiguieron tan entente cordiale su ‘affaire’ («pero sin música celestial», según sus propias palabras). Hasta que atraídos por la celebración de un partido de fútbol de 1ª División a disputar en el norte fueron sorprendidos in fraganti cuando bajaban por uno de los vomitorios del campo, camino del mingitorio (perdonen por la cacofonía). Y no se rían, por favor, pero fue así, tal cual, siendo vistos por multitud de seguidores de su propio equipo, que a la sazón militaba en la misma categoría, (¡que hay que tener mala suerte!) que les faltó tiempo, cotillas ellos, para ‘cantar’ la proeza a sus familiares y amigos más cercanos, que ‘estaban en un ay’, descubriéndose claramente el pastel.

Urdido durante tanto tiempo y de incógnito después de tantos días ausente, o de ‘missing’ total, sin dar señales de vida, que a punto estuvieron de denunciarlo al Programa de Paco Lobatón ‘Quien sabe donde’, dándole definitivamente por perdido.

Luego he sabido que, agobiado por remordimientos de conciencia, se lo pensó mejor y ha vuelto decididamente al redil. Viviendo con los suyos, en paz y compañía, cerrándose de esta manera tan sencilla una bonita historia de amor. Porque es lo que yo digo: ¡que le quiten lo ‘bailao’!. Ya tiene algo que contar, afortunadamente, a sus nietos y bisnietos, como es mi caso. ¡Y no como otros!, que diría ‘Antoñele’…

Dado en Ricote, a 20 de enero de 2025, a los 29 años y medio de los hechos que aquí se cuentan, sean o no ciertos... ¡Que esa es otra!