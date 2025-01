Los espacios de la fortaleza ricoteña ¡Salvemos el Castillo de Ricote!

Como es habitual, cuando llega el frío nos viene a la mente la apetecible contribución para este especial de fiestas, siempre favorecida por el infatigable Alberto Guillamón Salcedo. Si Ricote se puede visitar en cualquier época del año, es en invierno cuando uno busca los rayos solares paseando por los laberínticos caminos integrados en su majestuosa huerta, sin lugar a dudas, la mejor conservada de toda la comarca. No ocurre lo mismo con el Castillo de Ricote, Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, que lleva cinco siglos y un tercio sufriendo las inclemencias del tiempo sin ningún tipo de mantenimiento, hasta el punto de que, si no actuamos, perderemos, hasta desaparecer, la fortaleza donde se rigieron los destinos del Valle de Ricote durante la Plena y Baja Edad Media. Y esto, como bien entenderéis, amigos ricoteños y convecinos valricotíes, no lo podemos permitir.

Los espacios de la fortaleza de Ricote

Localizado en la cumbre septentrional de la Sierra del Salitre, a 448 metros sobre el nivel del mar (msnm), el Castillo de Ricote controlaba estratégicamente el histórico camino fluvial del Río Segura en la margen derecha del Estrecho del Solvente. Entre los siglos XI y XV, servía de residencia del representante administrativo y de refugio de la población en momentos de inestabilidad. A mediados del siglo XII, el geógrafo al-Idrisi lo cita como ‘hisn Riqut’ en la descripción del camino de Murcia a Segura, distando 20 millas de la capital. En sus dependencias debió residir el arráez ricotí, quien, en 1243, fue uno de los firmantes del Tratado de Alcaraz con el infante Alfonso, en representación de uno de los territorios del reino musulmán de Murcia “señoreados sobre si”. Era en el territorio del Valle de Ricote andalusí (‘Wadi Riqut’) donde se daban otras fortalezas con sus correspondientes alquerías (aldeas): ‘al-Darray’ (Darrax), ‘Negra’ (Blanca), ‘al-Sujur’ (‘La Peña de Oxox’) y, con probabilidad, Archena.

La entrega del Valle de Ricote a la Orden de Santiago en 1285 convierte el Castillo de Ricote en morada del alcaide y escuderos, en representación de un comendador casi siempre ausente. Considerado inhabitable en 1515, el recinto fortificado quedó obsoleto a partir de la toma de Granada (1492), cuando desapareció el peligro de los ataques nazaríes, razias granadinas que despoblaron la Encomienda del Valle de Ricote en la segunda mitad del siglo XV.

Con una extensión de unos 3.500 m², la fortificación estaba dividida en dos recintos: albacara y castillo. Así se registra en las visitas santiaguistas a la encomienda del último tercio del siglo XV. La albacara (‘albacar’ en el periodo andalusí) era el recinto murado, sin techumbre, utilizado por la población para protegerse con sus enseres cuando existía peligro, cuyo mantenimiento corría a cargo de todas las aljamas de mudéjares de la Encomienda del Valle de Ricote (Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea y ‘Asnete’ -Villanueva del Río Segura-). Esta primera barrera adaptada a la orografía del terreno estuvo franqueada por las documentadas torres del Espolón, de la Herrería y de la Vela de la Puerta, así llamada por ser el lugar destinado para el centinela. Como en la actualidad, a la albacara se accedía por su zona oriental a través de una puerta acodada, junto a la que se daba un aljibe. En este gran espacio abierto también se documenta una bodega o lagar (‘casylla del xarayz’).

Fortaleza de Ricote con sus principales espacios documentados en el último tercio del siglo XV (2018). / JJLM

En el área más elevada de la fortaleza (‘celoquia’ en el periodo andalusí), con una superficie de unos 600 m² de planta, se encontraba el castillo propiamente dicho, edificación bajomedieval con la señorial Torre del Homenaje. Su acceso se realizaba a través de una escalera de palo levadiza. En este espacio se documenta, entre otros habitáculos: bodegas, graneros, la sala de armas, una mazmorra y el adarve de la Puerta Falsa, que, como hoy se conserva, da a un aljibe abovedado que está en un cuchillo de peñas tajadas. Destacaba la presencia de una sala de aposentamiento con chimenea, donde se documenta un altar con su sagrario y la imagen de Santa María, ya presente en 1481. Esta imagen será trasladada a la Iglesia de Santiago de Ricote por mandato de los visitadores santiaguistas en 1498, «porque algunas vezes está por alcayde vn moro e non chrisptiano».

Además de la albacara y el castillo hay que añadir un aljibe extramuros no citado en la documentación del último tercio del siglo XV, por lo que ya debió estar abandonado por entonces. La popularmente conocida como ‘Balsa de la Reina Mora’ se da por debajo de la fortaleza, en el área donde arqueológicamente se constata un hábitat de los últimos momentos del periodo andalusí (siglos XII y XIII).

Inicio de la campaña ‘¡Salvemos el Castillo de Ricote!’

Desde el año 2013, la puesta en valor de elementos del paisaje cultural del Valle de Ricote se está desarrollando a través de actuaciones desde Legado Vivo, proyecto cultural-ecomuseo dirigido y ejecutado por las asociaciones ‘La Carraila’ y ‘Caramucel, naturaleza e historia’, en estrecha colaboración con ayuntamientos, otras administraciones, instituciones, asociaciones y empresas; planificación asociativa que recibió el galardón nacional Premio Hispania Nostra 2023 en la categoría de señalización y difusión del patrimonio cultural y natural. Desde hace doce años se viene actuando en bienes del Valle de Ricote para su señalización, divulgación, protección y recuperación, como la actuación realizada para dar contenido al Sendero del Castillo de Ricote en 2019 o la creación de la Ruta de la Huerta de Ricote - Jardín de al-Ándalus en 2014, que ha sido recientemente adecuada (legadovivo.blogspot.com).

La aplicación del proyecto cultural-ecomuseo ‘Legado Vivo’ está permitiendo proteger Bienes de Interés Cultural en el Valle de Ricote, como es el caso del yacimiento arqueológico del Cabezo de la Cobertera (fortaleza de ‘al-Darray’), donde se está ejecutando una actuación de reexcavación y restauración en este BIC, gracias a la implicación de los ayuntamientos de Abarán y Blanca y a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Un punto de inflexión en la campaña ‘¡Salvemos el Cabecico de la Cobertera!’ (2018-2021) fue la inclusión de esta fortaleza medieval en la Lista Roja de Hispania Nostra, teniendo como consecuencia que la Consejería de Cultura asignara una subvención directa a la administración local para proteger este yacimiento arqueológico.

Desde la Asociación Cultural ‘La Carraila’ se ha pensado en realizar una similar campaña para la fortaleza ricoteña. Una de las acciones será solicitar su inclusión en la citada Lista Roja para que la sociedad conozca el lamentable estado de conservación de esta fortificación, en riesgo de desaparición si no se actúa de urgencia para frenar los efectos de las inclemencias del tiempo en sus frágiles estructuras. La campaña ‘¡Salvemos el Castillo de Ricote!’ pretende buscar la unión de la sociedad civil, el ámbito privado, la universidad y, por supuesto, la administración para esta noble causa de salvaguarda de uno de los bienes culturales más importantes del Valle de Ricote, que no debemos dejar desaparecer.