Er paripé encantao

Er paripé es paicío ar fengimiento, una semulación, aparientar, desimular, andarse por las ramas, pa que m´antiendan tos ostés.

Er desencubrimiento der paripé, tié muncha emajinación y tuicos los poblemas y conflitos los apaña tos, es mu güen mediaor, y´er calla tirao p´adelante por encomedio, pué liar la e Dios u si no afijarse en er amperio Romano.

Allá por er año e la pera, er César Agusto, emperaor e Roma y peanías, qu´era er amo e tó, le dició er Atila, ¡echa er freno y para er carro, arto quieto parao sio.o.o!

Antonces er César arrejuntó ar senao y´ar mesmisimo Séneca s´ancomendó pa pidirle su vresión y´er sabio sortó un descurso y s´aquearon pasmaos y boquiabríos allí mesmo, cuasi tos; ¡haz er paripé y no la guerra! Y´er Agusto que teniba muncho poerío, en toa su jeta se riyó y dijo chillando muncho, que paicía un cochino, mu afuerte pa que s´anteraran tos:

¡mes lo mesmo que allegue Atila, ray e los Unos u de los otros, c´aese lo apaciguo yo, ar Uno se los retuerzo y se los corto los dos!

Si la fuá hacío caso ar Séneca y juá empreao er paripé sabría apañao to, ya s´epuen emaginar la quer barbaro lió, insoflauto lo hizo to yesca, hista las estautas las hizo manensia y las caezas les esapaició y dimpués prendió una lumbre c´ardió er monario, toa Roma, menumentos y barracas y su poerío se treminó.

¿Y tuico esto por qué? Por no hacer er paripé, ista los alimales lo platican tamién u sino afijarse mu bien, con pacencia y saliva er alifante l´izo er paripé a la hormiga.

Asín c´uno ma dijo que na-nai, c´acía más d´un mes… y le dije, quiciá con su parienta er paripé der alifante, con pacencia y saliva, manque paisca questé la cosa pachucha y que no alevanta la caeza, manque le cuentes hista diez, platica er paripé der alifante y ya verás es riesurtao, como arresucita y se jinfla y s´astira como si juá un chiquelé, y que la pusiá asfisando pa Cuenca y verá la zudiá encantá, y´esque esto junciona y te pones como un amoto y se quea tu mujer más contenta quer tío e los pitos y le carmas una miaja los niervos.

Una semanica dimpués, me los vide der bracillete, me saluan y l´acuco er ojo con desimulo, como si no juera dicío na y ma dijo la mujer; ¡Qué Dios se lo pague a osté! pos paice un trige y tuicas las noches con er paripé ichoso der alifante, la saliba, la pacencia y´esfisando pa Cuenca y tuico lo que sea mester y dale Perico ar torno y´a juerza e paripés, me tié c´umuna raina, mu encantá y mu abustiquio, pos e güerto a rijuvenecer, estoy enmaravillá y s´emerriten hista los güesos, en cuanti me ice; ¿Nus vamos pa Cuenca u qué?

Y´esque pa no mandar melicinas los meicos, la ricomiendan tamién, na d´estreses, ni vinagras, ni bisagras, ni ricetas, ni carmantes que lo dicía er Séneca que sabía más quer Matusalen, c´allegó a la conclusión, has er paripé y no la guerra, asín que muncha pacencia, tuica la que sea mester, ensisto, premocionarlo e icirselo a tos, pa que s´anteren, y pa juncionar en er catre, ya sabéis lo c´hay c´hacer, lo mesmo quer alifante.

Er paripé encantao, pa tuicos los siempres y por los siclos e los siclos y´amen.

Ma bustaría muncho, que los bustara una miaja.