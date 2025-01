Dolores Cussac: "El mundo necesita hablar de sentimientos y a mí no me da miedo hacerlo"

En el pueblo la conocen como Mariloli, hija de Antoñele y de la profesora Mari Conchi (tristemente fallecida hace dos años), pero el seudónimo que ha elegido para su carrera profesional es Dolores Cussac (el apellido de su madre, valenciano de origen francés).

Estudió derecho, pero la vida le ha llevado por otros caminos. Se casó y se centró en cuidar a sus dos hijos, Blanca y Jesús (26 y 20 años). La poesía y la escritura le han acompañado desde que era pequeña; es colaboradora de este suplemento ricoteño desde hace años. Hace unos seis años, una buena amiga le pidió ayuda para decir unas palabras en nombre de la familia en la boda de su hija, lo que le abrió una vía profesional que jamás hubiera imaginado. De una boda salió otra, y otra, y otra...en seis años ha oficiado más de treinta ceremonias civiles en las provincias de Murcia, Alicante y Albacete.

¿En qué consiste su trabajo?

Soy maestra de ceremonias. He hecho bautizos y bodas civiles. Diseño las ceremonias desde la libertad, basándome en las vidas y personalidades de los novios. Me tomo mi trabajo con muchísima seriedad y responsabilidad. Una boda civil es preciosa, participativa, emotiva pero eso no quita para no ser elegante, para guardar un protocolo, una seriedad. Intento que haya equilibrio entre todos los textos que se van a leer, tenerlos impresos y ordenados, y me coordino con todos los proveedores, fotógrafos, restaurante, etc. Marco los tiempos de la ceremonia.

Pasar de estudiar derecho a ser maestra de ceremonias es un cambio muy grande ¿de dónde crees que viene esta faceta suya?

Creo en la capacidad de transmitir; el mundo necesita hablar de sentimientos y a mi no me da miedo hacerlo. Le debo esta capacidad a mi amor a la poesía. Yo era la ‘distinta’ en el cole y en el instituto, en mis horas libres me iba a la biblioteca a leer. Aunque parezca mentira, soy extra tímida, incapaz de hablar en público; sin embargo, cuando oficio ceremonias me siento muy cómoda. Yo no leo un guión, le hablo directamente a los asistentes y a los novios y me esfuerzo en conectar con ellos desde el primer momento.

¿Qué ceremonia recuerda especialmente?

Todos ‘mis novios’, como yo los llamo, son muy especiales para mí, los llevo en el corazón. Quizás recuerdo con especial cariño y mucha angustia una boda que se celebró en un acantilado en Jávea, en la playa de la Granadella. Por un accidente que hubo en la autovía con un camión que volcó, nos quedamos atrapados y llegamos con dos horas de retraso. Afortunadamente pude celebrar la boda y quedó preciosa. Pero los nervios de ese día no los olvidaré jamás.

¿Cuál es su relación con Ricote a día de hoy?

Desde que falleció mi madre me cuesta mucho ir. Cada vez que entro a mi casa me acuerdo de ella y me duele mucho. Mi madre era todo para mí, era una gran señora muy querida por todos en el pueblo. Si algo bueno tengo, se lo debo a ella. Pero sigo teniendo allí muy buenos amigos y familia. Hace treinta años que vivo en la provincia de Alicante, pero yo siempre llevo a Ricote por bandera. Suelo ir al menos un par de veces al mes.

¿Qué cree que se podría hacer en Ricote para dar a conocer más el pueblo?

Ricote es de los pueblos más bonitos del Valle y hay que promocionarlo; invertiría en cultura y en actividades que tengan proyección. Tenemos una historia maravillosa detrás, el pueblo sale en El Quijote, es el último sitio de donde se fueron los árabes, es un enclave inmejorable… Por ejemplo, propondría hacer un certamen literario a nivel nacional o internacional, con un premio cuantioso y llamativo. O un concurso de pintura al aire libre, que atrae a muchos visitantes. Actividades que den visibilidad y proyección al pueblo.