Cartas de un morisco (VIII)

Sr. D. Alberto Guillamón Salcedo, querido y admirado amigo. Hace unos días pasamos un largo y grato rato junto con tu primo José Antonio Guillamón Saorín, el Maestro llamado y sabio en tauromaquia y en tantas cosas. Acabado el feliz encuentro, caminando hacia el Puente de los Peligros, me cruzo con un talludo africano que vendía sus abalorios nativos. El hombre, en la flor de la edad y noble semblante, vestía más llamativo de lo normal: una especie de túnica o chilaba de varios colores.

Al divisarme, presto se dirigió a mí, olvidando su comercio mercantil. «Si te gusta es para ti», me dice indicándome su atuendo. Yo sonrío y le espeto: «¿Eres acaso el bello José bíblico vestido tan colorido?». Él parece no entender y, con un ademán elegante, generoso, comienza a sacarse la prenda por la cabeza (yo pienso: como se desnudan los musulmanes). Reacciono rápido, evitando que quede expuesto, en plena vía pública, solament drapé dans son long pagne de lait; es decir, «solamente envuelto en su largo taparrabos de leche». Y soltamos juntos una gran carcajada. Entonces viene la gran sorpresa. Dice: «Te conozco». Me sorprendo e, inmediatamente, yo le sorprendo: «Eres Niokolo». Nos emocionamos, nos abrazamos.

Fue en tiempos de mi juventud sufí (de Fez a Kerbala, vía Ayn Sefra, en el desierto argelino, y en Senegal). Niokolo era apenas un adolescente, en Touba, ante la Gran Mezquita de los muridís, la cofradía fundada por el jeque Ahmadou Bamba Mbaske (nacido entre 1850 o 1853 y muerto en 1927). Entre la muchedumbre congregada en una romería nos conocimos. La madre de Niokolo me ofreció el agua de la bendición (la baraka) al «huésped de Alá», el extranjero.

Niokolo había acudido con su gran familia a Touba, desde un pueblo lejano, en el Sahel, entre arenas, viento de desierto y cultivos de cacahuete, con la esperanza de ser admitido como miembro de la milicia custodia del santo lugar (la Gran Mezquita pertenece a un estado aparte, autónomo, en la República de Senegal, algo parecido al Vaticano).

Niokolo es el nombre de uno entre muchos de los afluentes del río Gambia. Yo le digo a mi recuperado amigo, que cómo es posible que me recuerde, si hoy soy la sombra de mí mismo. Y él me cita un proverbio bereber: «La belleza pasa, los rasgos permanecen pues son de la nobleza del alma». Son muchas las variantes de este dicho de la sabiduría antigua, que vienen a decir lo mismo.

Niokolo me explica su imperiosa necesidad que le ha traído a estos lares: la sequía. El río Senegal no lleva agua para todos. Las presas construidas en los años 80 han favorecido la implantación de la agricultura de regadío en la cuenca, pero estas, junto a los habituales períodos de sequía, han supuesto graves problemas para el trabajo de los pescadores y pastores de la zona. Muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus oficios tradicionales para sembrar en tierras no tan bien irrigadas como las de los márgenes (estas noticias las expresa, igualmente, la revista misionera Mundo Negro).

Mi imponente, alegre y esperanzado amigo y su familia, madre, mujer, tres hijas, un hijo, tres nietas, buscan trabajo para subsistir precariamente; empezar de nuevo, entre otros muchos «moriscos» actuales. Aquí una nueva juventud le espera. Y esperanza…

Amigo Alberto, no me alargo mucho más; pues siempre me gusta compartir espacio con nuestra común amiga Guillermina, mi ilustradora favorita.

Un abrazo de tu siempre agradecido amigo Alisios Zapata.

P.D. Niokolo me sorprendió anoche, la última del año, celebrada con él y su gran familia, con estas antiguas rimas que aprendió de sus difuntos abuelos y padre:

Quien de linda se enamora atender deve perdon/ en caso que sea mora...

Linda rosa muy suave vi plantada en un vergel/, puesta so secreta llave, de la linia de Ismael...

...albos pechos de cristal: de alabastro muy broñido/ debié ser con grant razón

lo que cubre su alcandora.../ por aver tal gasajado/ yo pornía en condición la mia alma pecadora

El exquisito poeta del Cancionero de Baena, Alonso Álvarez de Villandino, compuso las rimas, dos siglos antes de la expulsión de los moriscos. Mi querido Niokolo no lo sabía, aunque sí su origen: Tudmir, al-Andalus, Múrsiya, España.

*A imitación de los poetas de la Negritud.