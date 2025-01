Carta de despedida a Mari Carmen

Como pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando te conocimos. Pues esta a punto de pasar un año desde tu despedida. Todas las etapas tienen un fin en esta vida que nos ha tocado vivir y, por desgracia, emprender un nuevo camino implica queramos o no, una despedida. Las emociones se mezclan en estos momentos, cuantos recuerdos tuyos en tan pocos metros cuadrados, cuantas anécdotas, cuantas historias tuyas en tu farmacia.

En abril de 2024 nos enfrentamos a un momento que llega inevitablemente, pero que nunca pensamos que llegaría tan pronto: despedirnos de una persona cuya dedicación, profesionalismo y humanidad han marcado profundamente nuestra farmacia y, sobre todo, a cada una de las personas que han tenido la fortuna de conocerte.

Después tantos años de servicio impecable, es imposible expresar en palabras todo lo que has significado para este lugar, para tus compañeros y, especialmente, para los pacientes que has atendido con tanta entrega, paciencia y cariño. Durante muchas décadas, has sido más que una trabajadora excepcional; has sido el rostro amable que recibía a cada paciente con una sonrisa, la mano amiga que les ofrecía apoyo en sus momentos de necesidad y una guía confiable para quienes buscaban ayuda o consejo de su salud.

Tu conducta intachable y tu compromiso han dejado una huella imborrable en esta farmacia. Siempre has demostrado ser una persona ejemplar, no solo por tu capacidad para realizar tu trabajo con excelencia, sino también por el respeto y la amabilidad con la que has tratado a todos a tu alrededor. Fuiste una profesional que no solo cumplió con sus deberes, sino que superó cualquier expectativa al dedicarte completamente a mejorar la vida de los demás.

Además de tu impecable ética de trabajo, queremos agradecerte profundamente por tu calidad humana. En todo momento, tus compañeros y jefes encontraron en ti a una persona cercana, generosa y comprensiva, alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar y a compartir su conocimiento. Has sido una inspiración para todos nosotros, mostrándonos el valor de la empatía y la importancia de trabajar con amor y pasión por lo que hacemos.

También queremos reconocer tu habilidad para conectar con nuestros pacientes, con tu pueblo, muchos de los cuales llegaban buscando no solo medicinas, sino también la tranquilidad y confianza que les brindaba tu trato. Tus palabras de consuelo, tu sinfín paciencia y tu capacidad para escuchar hicieron que nuestra farmacia fuera mucho más que un lugar de trabajo o un comercio; la transformaste en un espacio de cuidado, en un refugio donde las personas se sentían verdaderamente escuchadas y valoradas.

No es fácil despedirse de alguien tan especial, pero queremos que te lleves contigo el profundo agradecimiento de todos los que hemos tenido la suerte de compartir estos años contigo. Tu legado permanecerá vivo en cada rincón de este lugar, en las enseñanzas que nos dejas y en los corazones de quienes han tenido el privilegio de conocerte.

Sabemos que esta nueva etapa que comienzas estará llena de nuevos retos, aventuras y merecidos momentos de descanso. Aunque ya no estés en el día a día de la farmacia, siempre formarás parte de nuestra historia y de nuestras vidas.

Gracias Mari, por tu dedicación incansable, por tu amabilidad infinita y por haber hecho de este lugar un sitio mejor durante todos estos años. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, con la certeza de que seguirás dejando huellas imborrables allá donde vayas.

Con todo nuestro cariño y admiración, Lourdes Garre Ródenas, José Manuel Moles Cuevas (Chema) y Miriam Ruiz Miñano, te recuerdan que esta siempre será tu casa y tu farmacia.