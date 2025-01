Aviso a navegantes

Por si les sirve de algo, voy a contarles un ligero contratiempo que padecí hace un par de meses, por si mi experiencia y, por tanto, sufrida en cabeza propia, pudiera serles provechosa a otros menos incautos.

Bajaba de Ricote a Murcia y, nada más entrar en la autovía, se me enciende la luz roja del coche y empieza a ‘tironear’, hasta que se para definitivamente. Aparcándolo en el Polígono Industrial del Salar (Lorquí) a la altura del Restaurante San Remo.

Comunico el percance a mi Seguro, resolviéndome la papeleta al instante. Pero, cuando me preguntan que a dónde quiero llevar el vehículo con la grúa para su reparación, sin vacilar, le indico que al Taller Oficial de la empresa Concesionaria, estimando que es la mejor opción, como he hecho siempre.

Pasados tres días, sin darme noticias de la magnitud del daño, me comunican que para poner el coche en las debidas condiciones, podría costarme entre 1.500 y 2.000 euros, salvo sorpresas imprevisibles.

Por tratarse de un vehículo comprado en el año 1998 y por tanto con 26 años de rodaje, me doy unos días de reflexión para remitirlo al desguace o comprarme uno de segunda mano, habiendo visto ya un par de ellos a muy buen precio y excelente estampa, del mismo tamaño y diferente marca. Y en ambos casos, eso sí, muy analógicos, a tono con mis múltiples deficiencias técnicas y mentales.

Ilustración de Antonio Turpín Mateo. / A. T. M.

En esa tesitura me andaba, cuando un familiar próximo, experto en la materia, me sugiere que por qué no le echa un vistazo un amigo suyo, y de su total confianza, a ver qué opina al respecto.

Y dicho y hecho, nueva grúa en marcha y traslado desde el concesionario al taller recomendado y, al día siguiente, sin más, me da el veredicto definitivo. Manifestándome, a las claras, que al coche no le pasa nada, que todo ha sido un simple ‘recalentón’, una falsa alarma.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que a la semana siguiente, le toca hacer la revisión oficial, como cada año, le propongo que haga lo preceptivo en estos casos, (cuya gestión realiza de la forma más exhaustiva y con gran esmero), y que abarca hasta diez acciones, claramente diferenciadas, incluida la mano de obra y el IVA, cobrándome por todo ello, solamente la cantidad de 110, 34 euros. ¿Qué les parece?

Ni que decir tiene, que desde entonces, a sus 221.551 kilómetros a la espalda, (e informada favorablemente su revisión, con fecha 21 de noviembre de 2024) corre que se las pela, como recién salido de fábrica, y me tiene loco de contento, ¡cómo nunca…!

Ya digo: aviso a navegantes. Tomen buena nota de la presente peripecia, si no quieren que les engañen, como a mí, con el timo de la estampita....