El algarrobo del estanquero

Vamos buscando el restaurante El Sordo.

+ Sigan toda la calle hacia arriba y cuando vean un algarrobo tomen la calle de la izquierda y ahí está.

- Busco a Jesús Pistones ‘El Forestal’.

+ Sigan toda la calle hacia arriba y cuando vean un algarrobo, justo enfrente es su casa.

Este árbol, abuelo, este algarrobo que tú mismo plantaste cuando nació mi madre, verde llama que fue creciendo, primavera tras primavera, y que ahora mismo nos cubre con su abundante y franca hoja pasada de sol poniente, era, mientras viví en esta casa el mejor sostén de mi alegría.

Cuando lo miraba desde la terraza de casa era para mí siempre como una pequeña nube verde donde me podría arrojar si la vida fuera como en los dibujos animados. Si miraba desde mi habitación lo veía, si me tomaba un vaso de leche en la cocina lo veía y desde la sala de estar, lo veía mientras esperaba que empezara en la televisión La Casa del Reloj.

En el algarrobo es donde veía a mi padre. Siempre llegaba, pero siempre se iba. Y casi todos y muchos más se fueron

Ahora, tanto lo miré, que si lo miro desde la memoria lo veo más real que nunca. Este algarrobo que llenó mi infancia, casi a todas horas, de un verde fresco amigable y bondadoso y que, pasados los años, en todo este tiempo en que lo tenía olvidado, igual que si no existiese, la primavera lo ha ido formando, año tras año, a su capricho, fuera de mi conocimiento y atención. Ahora miro y veo gente, la misma que vi entonces, gente que pasaba junto a él y gente que se detenía quieta frente a su quietud y que la mayoría ya se fueron, como se va todo.

Familia de Jesús Cánovas / L.O.

Veo a José Antonio ‘El Meroles’, esperando que algún coche se lo lleve a Archena. Veo a Trinidad ‘El Coín’ esperando que mi padre le dé una botella de Coca-Cola de dos litros llena de vino del tonel. Veo al ‘Greñas’ hablando con mi abuelo Jesús ‘Pistones’, que llega con un capacico a la espada con naranjas sangrinas de la huerta del Molino y me da unas cuantas por la ventana de mi habitación. También veo a mi abuelo Antonio ‘El Estanquero’ y a Paco Pestaña y su burra cargada de sacos de cartones de tabaco. Veo a la María ‘La Grande’ esperando a no sé quién y a La Amparo del Boni, que pasaba mil veces al día. Veo al Jose de ‘La Ali’ y al Miñano esperando para subirse al Correo. Veo al ‘Conde’ salir con la mano liada en un trapo porque se ha cortado un dedo en la fresadora. Veo a Vitoriano ‘Carletes’ hablándoles a los domingueros de las bondades del limón. Veo a la Amparo ‘La Panocha’ y ella me ve a mí y me da golpes en el cristal de la ventana y me dice algo que no termino de entender. Veo a Fernando que sube Desvío arriba hacia su higuera. Y veo, como no, el Land-Rover de Los Motoserristas con el Ángel Salmera y Anselmo de Brígido hablando de la avioneta que no deja llover y al Francisco ‘El Olayo’ con su risa contagiosa y su bufanda siempre liada al cuello y a mi padre entrando y saliendo de casa mil veces.

Y todo esto hace que el pueblo, que se ha ido haciendo nuevo y viejo a cada instante, ya no pueda ser el mismo

¿Qué quieren que les diga? No cuenten nunca nada a nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo.