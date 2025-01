La lucha contra las inundaciones y el tren a Granada llegan al Consejo Social de Lorca

Infraestructuras contra inundaciones, conexión ferroviaria con Granada, cambio de modelo de ciudad y lucha contra la despoblación. Estas son las principales temáticas que se desarrollaban en el encuentro del Consejo Social del municipio de Lorca celebrado este miércoles, y que suponía la segunda reunión de la entidad en la presente legislatura. A diferencia de hace seis meses, cuando el lugar elegido era la antigua iglesia de Santa María, en esta ocasión el acto tenía lugar en el hall del auditorio Margarita Lozano, que ya probaba su capacidad para acoger reuniones de este tipo durante la celebración de la 'Mesa de trabajo por el Tren Guadix-Baza-Lorca'.

Segunda reunión del Consejo Social. / L.O.

De hecho, los asuntos tratados en dicha mesa jugaban un papel protagonista en la sesión, siendo traídos a colación por el propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que pedía priorizar el retorno social frente al económico de la línea, calificando su cierre como "el error más grave que se ha cometido en comunicaciones por tren en la historia reciente de nuestro país".

No era esta la única reclamación al Estado, pues se volvía a pedir la construcción de las infraestructuras necesarias para reducir el riesgo de inundación en el Valle del Guadalentín. "No sabemos dónde ni cuándo, pero es evidente que habrá más episodios de lluvias torrenciales y no podemos permitir que se ponga en peligro la vida y el patrimonio de nuestros vecinos", expresaba el primer edil que reclamaba, una vez más, la construcción de las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla; y el canal de la rambla de Biznaga.

El alcalde y la edil de Participación Ciudadana presentaban la sesión unas horas antes. / Daniel Navarro

Del mismo modo, se trataban las últimas actuaciones de la Unidad de Control del Padrón, señalada como herramienta principal a la hora de revertir el modelo de ‘ciudad dormitorio’ instaurado en Lorca. Y es que, según fuentes municipales, el trabajo de esta entidad ha permitido iniciar 329 expedientes de comprobación de empadronamientos –por tratarse de viviendas con ocho o más personas empadronadas– además de propiciar más de 5.200 cambios de domicilio durante el pasado año. Asimismo, como ejemplo adicional del progreso en el cambio de modelo, el primer edil señalaba la alta ocupación experimentada en Navidad o Feria.

Comisiones y planes

En el transcurso de la sesión también se daban a conocer los integrantes de las cuatro comisiones de trabajo, que tratarán sobre Casco Histórico, Modelo de Ciudad, Equilibrio Territorial y Mesa para el Plan de Transformación Digital y Ciudad Inteligente. Asimismo, se hablaba de las 'distintas Lorcas’ hacia donde se enfocarán las políticas públicas de los próximos años. En este sentido, destacaban las grandes infraestructuras, los proyectos Natur-W y Life ReHabita y el Plan de Transformación Digital y Ciudad Inteligente, que eran explicados por sus responsables políticos.

Además, como cierre, se trataba el Plan Estratégico de Vertebración e Impulso Demográfico del Municipio de Lorca, enfocado a frenar la despoblación en zonas rurales en el municipio y fomentar el equilibrio territorial.