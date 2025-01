Comienza el estudio arqueológico del solar que albergará una decena de pisos para jóvenes en Lorca

Los arqueólogos siguen tomando el Casco Histórico de Lorca. Tras la excavación realizada en la calle Alburquerque, ahora es el turno del solar situado en la calle Leonés –entre Corredera y Santiago–, donde este mismo lunes comenzaban los trabajos para analizar el subsuelo del lugar. Este proceso, iniciado tras la conclusión del estudio geotécnico, estará capitaneado por la arqueóloga Ana Pujante, y se espera que tenga una duración de dos meses, durante los cuales se llevará a cabo la licitación del proyecto básico de ejecución y dirección de obra.

Maquinaria trabajando en el solar de Leonés. / Daniel Navarro

"En 8 o 9 meses podría comenzar la obra en sí, pero primero hemos de poner valor los restos arqueológicos que puedan hallarse en el enclave, sobre todo con el objetivo de preservar y atender a la correcta conservación del patrimonio histórico y cultural" señalaba la edil de Urbanismo, María Hernández, durante una visita de supervisión al lugar.

Y es que, el hallazgo o no de restos conservables determinará el futuro de la edificación: "inicialmente la intención era la reconstrucción de 11 viviendas y 11 aparcamientos, estos últimos en planta baja, pero, si los análisis del subsuelo lo permiten, podría construirse un sótano para aparcamiento y ampliar el número de viviendas", explicaba Hernández Benítez. Por su parte, la responsable del estudio, Ana Pujante, indicaba que, aunque los estudios anteriores en terrenos cercanos apuntan a que no será necesario conservar los hallazgos, "no estará claro hasta el final", ya que "excavar en Lorca, y más en esta zona, siempre es una sorpresa".

Arqueóloga y edil comentan el estado de la fachada. / Daniel Navarro

Al respecto del solar, de 335 metros cuadrados, cabe recordar que forma parte del programa de reconstrucción forzosa de la ciudad vieja puesto en marcha por el Consistorio. Vacante desde los terremotos de 2011, únicamente se conserva la fachada 'apeada', de la que solo se respetarán los elementos más reseñables. Esto será posible gracias a la reducción de su grado de protección aprobada por la Comunidad Autónoma a finales de 2024. En este sentido, Pujante Martínez explicaba que las actuaciones en la zona más cercana a la fachada se llevarán a cabo con gran precaución, debido a su mal estado. Para el proyecto se contará con financiación de los fondos Next Generation UE, del Plan Lorca Vivienda, y de un préstamo otorgado por el Instituto de Crédito Oficial.

Ayudas a los propietarios

Durante su comparecencia, la responsable de Urbanismo recordaba que, tal y como adelantó LA OPINIÓN, en los próximos meses se concederán las primeras ayudas destinadas a sufragar parte de los costes de los estudios geotécnicos y arqueológicos obligatorios para construir en la zona antigua de la ciudad. "Vamos a ayudar a propietarios, promotores y constructores a superar el miedo a emprender proyectos en el Casco Histórico", significaba Hernández Benítez. Dotada con 200.000 euros procedentes de la Comunidad Autónoma, se prevé que la línea de ayudas esté lista durante el primer trimestre del año.

En este sentido, María Hernández recordaba que también hay proyectos de construcción y rehabilitación en las calles Álamo y Selgas, "a los que se incorporarán en breve nuevas iniciativas en otras vías del recinto histórico. Anunciamos que íbamos a recuperar el casco antiguo y como se está viendo, se están dando pasos agigantados", terminaba.