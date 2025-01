Denuncian esperas de hasta tres días para conseguir una cama en el hospital de Lorca

Continúa el colapso del hospital Rafael Méndez de Lorca en el área de ingresos. Y es que, si hace un mes la agrupación socialista local denunciaba esperas de hasta cuatro días para ingresar en el centro hospitalario de referencia del Área III de Salud, parece que la demora a la hora de obtener una habitación sigue vigente. Así lo señalaban a esta Redacción varios familiares y acompañantes de pacientes que, en algunos casos, habrían llegado a esperar hasta tres días para conseguir una cama.

En este sentido, según indican los afectados –familiares y acompañantes de los pacientes que prefieren permanecer en el anonimato– aunque no hay camas en los pasillos, los enfermos deben permanecer en salas de observación o cuidados medios durante largos periodos, lo que imposibilita poder realizar un acompañamiento adecuado y genera largas esperas cuando se abre el turno de visitas. "Llegué el miércoles con mi padre y aún no tiene habitación, y hay gente que lleva hasta tres días. Lo normal es que pudiéramos estar en planta con 'nuestros' enfermos, pero no es posible. La situación es de colapso total", explica a LA OPINIÓN una familiar.

Achacada a numerosas causas a lo largo de los años, lo cierto es que situaciones de este tipo suelen darse en el Rafael Méndez, especialmente cuando se producen picos de presión asistencial como el que atraviesa la Región en la actualidad debido al aumento de casos de gripe y covid. Según algunas fuentes, las autoridades regionales habrían activado algunas camas en el centro privado 'Virgen del Alcázar' de la Ciudad del Sol para intentar paliar la situación.

Consultadas al respecto de la situación en el hospital de Lorca, desde la Consejería de Salud indican que "las esperas para cama son inferiores a 24 horas", insistiendo además en que los pacientes "están permanentemente atendidos por médicos y enfermeros durante esa espera". Asimismo, desde la entidad autonómica explican que los planes de contingencia para situaciones como ésta se habrían elaborado y desplegado "con suficiente antelación", permitiendo "dar respuesta a la atención de pacientes con afecciones respiratorias, que se incrementan en esta época del año, manteniendo la actividad habitual en los hospitales de la Región" gracias al "refuerzo de los dispositivos en función de las necesidades por la carga de trabajo que se genera".

Sin camas en los pasillos

Si en algo destaca esta incidencia con respecto a las sucedidas en ocasiones anteriores, es en la ausencia de camas en los pasillos del hospital. Este paso adelante para los pacientes se concretaba en marzo del año pasado, cuando se inauguraba la ampliación del servicio de Urgencias. A este respecto, cabe recordar que las obras permitían duplicar el espacio del servicio de Urgencias, que alcanzaba los 22 puestos de atención. Llevadas a cabo gracias a una subvención de 1,5 millones de euros procedente de fondos Feder, suponían la creación de diez nuevos boxes de exploración.

López Miras junto al consejero de Salud, el acalde de Lorca y el director médico del hospital, en la puerta de entrada a la ampliación. / L.O.

Precisamente en la inauguración de la mencionada ampliación, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, negaba la necesidad de construir un segundo centro hospitalario en Lorca. "Hay que tener en cuenta la opinión de los gestores y sanitarios. Esa opinión cualificada indica que con un adecuado plan director, dotado con más de 15 millones de euros, la ampliación y renovación de las zonas necesarias como la de urgencias y la construcción de nuevos espacios como el futuro centro de salud de atención primaria del barrio de San Cristóbal se puede dar respuesta a las demandas de los ciudadanos", indicaba entonces el mandatario autonómico.