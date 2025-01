Rosa Sánchez, alcaldesa de Alhama: "Cánovas nos llevó a un callejón sin salida, no podíamos quedarnos quietos"

La atleta de carreras de orientación Rosa Sánchez Bishop tiene 26 años, orígenes españoles y ecuatoguineanos y acaba de convertirse en la alcaldesa más joven de la Región tras una moción de censura en Alhama con la que el PSOE recupera el municipio. Sus banderas, dice, serán la del «respeto, cercanía y vecindad» tras un período muy crispado en el Ayuntamiento. Nueva cara para nuevas políticas.

¿No había otra salida que no pasara por esta moción de censura?

El equipo de Gobierno del PP se fracturó el año pasado cuando el edil de Alhama@Una pidió la dimisión de la propia alcaldesa, una demanda que no se tuvo en cuenta. Al contrario, ella siguió tensando la cuerda, ninguneando a la oposición e incluso poniéndonos denuncias falsas. Nos llevó a un callejón sin salida y a una parálisis completa. El resto de grupos no podíamos quedarnos quietos y hemos dejado nuestras diferencias a un lado.

¿Confía en este concejal no adscrito, acusado de chantajear a su predecesora en el cargo?

A día de hoy, confío plenamente en Antonio José Sibina. Los acuerdos a los que hemos llegado con él son públicos, están en el pacto de gobierno y no hay nada más. Él no nos ha pedido nada más allá de lo que está plasmado en ese documento. Las conversaciones que haya mantenido con el PP las desconozco. Sé que con él he podido sentarme y acordar, mientras que nadie ha podido hacer lo mismo con el PP. Al contrario, siempre nos han torpedeado y nunca han contado con nuestra opinión.

Tiene por delante dos años y medio de mandato. ¿Es tiempo suficiente para dejar su huella?

Por supuesto, si trabajamos desde el minuto uno. Además, tenemos la experiencia de la legislatura pasada, cuando sufrimos una pandemia en la que durante dos años solo pudimos centrarnos en la emergencia sanitaria. Lo demás lo llevamos a cabo durante los dos años restantes.

¿Cuáles son las líneas maestras de su programa?

Primero, elaborar y aprobar unos presupuestos para 2025; segundo, desbloquear los proyectos paralizados, como el Parque de La Cubana; así como recuperar todos los servicios esenciales que el PP se ha cargado durante este primer año y medio.

¿Van a echar para atrás algún proyecto que lleve el sello del PP?

No venimos para arramblar con nada, a diferencia de lo que sí hizo el anterior equipo de Gobierno. Si hay algo que entendemos que es bueno para el pueblo, por supuesto que no vamos a tocarlo. Es más, trabajaremos para mejorarlo, si cabe.

Tiene solo 26 años. ¿Le da vértigo esta responsabilidad?

Más importante que la edad es la forma de ser de cada persona. Llevo seis años en política local y si hay algo que he aprendido es que con educación, respeto mutuo, transparencia y planificación es imposible no llegar a acuerdos y no hacer cosas buenas por nuestro municipio. No tengo miedo.

Ya sabe, entonces, que el clima político es cada vez más agrio. ¿Cómo luchar contra la crispación?

Pienso contar con la opinión de los 21 concejales que formamos la Corporación. Es algo que, ni de lejos, se ha hecho hasta ahora.

Está el PSRM en plenas primarias. ¿Tiene algún favorito?

Lo importante es el resultado del día 19, cuando se celebra la votación. La elección de cada militante es secreta, pero creo que todos somos compañeros y quien gane ese día tendrá todo mi apoyo.

Es la primera vez que llega a una alcaldía de la Región una persona con orígenes africanos. ¿Qué supone esto para usted?

Me siento muy orgullosa porque es un reflejo de la diversidad de la sociedad de la Región de Murcia, de España y de todos sitios. Lo importante es lo que tiene que aportar cada persona de forma individual a la vida pública, sin importar su origen. Ahora bien, veo la historia de mi familia con orgullo.

Su familia estaba visiblemente emocionada en el Pleno.

Están muy contentos por mí. Mis padres nunca me han puesto impedimentos para nada de lo que he hecho y han respetado mis decisiones. Llega un momento en la vida de todos los jóvenes en el que tenemos que coger las riendas y afrontar nuevos retos, por eso es muy importante sentir el apoyo de la familia.