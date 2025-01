El edil Antonio José Merino seguirá en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calasparra, tras no prosperar la moción presentada por la oposición

El PSOE hacía valer su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Calasparra para que no prosperara la moción presentada por la oposición al completo (PP, Vox y Calasparra Viva) en la que pedían la dimisión del edil Antonio José Merino, así como la personación del consistorio como acusación particular en el caso ‘Toros’. El Juzgado número 3 de Caravaca investiga la organización de los Festejos Taurinos entre 2017 y 2019 en el municipio de Calasparra, donde están imputados el anterior alcalde José Vélez, junto al exconcejal Jordi Arce y el actual edil Antonio José Merino. Por el momento, el juzgado ha ordenado la apertura de Juicio Oral, decisión que se encuentra recurrida por los implicados ante la Audiencia Provincial.

Durante la sesión plenaria, el edil Merino ha explicado que una vez más se trata de una denuncia falsa, "intentan ganar en los juzgados lo que no han conseguido ganar en las urnas", incidiendo en que "el objetivo principal y demoledor, que les hace insignificantes como políticos, es destruirme directamente en lo personal y sin ningún tipo de escrúpulos ni capacidad para dialogar, entender, caminar juntos y mucho menos pensar en su pueblo". Sobre el proceso judicial, explicó que "siempre estaré en frente de sus mentiras y sus denuncias falsas, para defenderme con la honestidad que me caracteriza a mí y a mi grupo político".

Desde la oposición le han recordado que el proceso está a la espera de apertura de juicio oral. "El auto de apertura de juicio oral se dicta cuando termina la investigación penal, es decir la instrucción", explicó la portavoz del PP, María Marín, quien incidió en que "cuando hay indicios suficientes, juez y fiscal dictan dicha apertura para que los acusados se sienten en el banquillo". Marín recordó que la fiscalía pide penas de prisión de hasta 8 años y medio, inhabilitaciones especiales de hasta 30 años y una indemnización conjunta al Ayuntamiento de Calasparra por valor de 249.630,42 euros. Por último, Marín acusó a Merino de "mentir" al pueblo de Calasparra.

El portavoz de Calasparra Viva -que puso la denuncia junto a Ciudadanos-, Alonso Torrente, manifestó que va a "seguir luchando contra la corrupción municipal, llevando hasta el final los oscuros casos judiciales en los que están involucrados miembros del PSOE".

"Una maniobra de desprestigio"

Por último, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha recordado que la investigación está en el juzgado y aún no hay una resolución del caso. "Está claro que la ‘oposición única’ está frustrada por no conseguir los resultados que esperaban en mayo de 2023", y ha añadido que "la oposición está mostrando ira ante la decisión soberana del pueblo de Calasparra, actuando con esta forma de hacer oposición". García subrayó que "la Justicia está haciendo su trabajo, aunque desde la oposición quieran hacer ver que ya están condenados".. En este sentido, matizó que "lo único que quieren es desprestigiarnos, acusarnos, amedrentarnos, humillarnos y descalificarnos; deshonrándonos como personas y como políticos, pero no lo van a conseguir, ante todos estos intentos no son conscientes de que nos hacen más fuertes".

Sesión bronca

La Policía Local acompaña a un vecino del municipio expulsado del pleno / Enrique Soler

El Pleno se celebró en una sesión bronca con constantes cruce de acusaciones entre los portavoces por imputaciones en otros casos o condenas en firme. La presidenta del pleno tuvo que llamar al orden en varias ocasiones a los portavoces, y solicitar a la Policía Local la expulsión de un hombre que se encontraba entre el público e increpó en varias ocasiones al portavoz socialista, Antonio José Merino.

También se mostró la disconformidad entre la oposición y el equipo de gobierno a la hora de la convocatoria del Pleno. La oposición pedía que se debatieran todos los puntos por separado y la presidenta tomó la determinación de hacerlo en un único punto del día, al estar los asuntos vinculados y tratarse de una cuestión política.