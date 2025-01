Rosa Sánchez, nueva alcaldesa de Alhama: "Toca pasar página"

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia siguió el guion establecido este miércoles dando luz verde a la moción de censura contra la ya exalcaldesa del Partido Popular, María Cánovas. Los 11 concejales del PSOE (8), Izquierda Unida (2) y el edil no adscrito unieron fuerzas contra PP (8) y Vox (2), acabando así con 17 meses de Gobierno de derechas en el municipio.

"Esta moción no va contra nadie, forma parte de la responsabilidad que la ciudadanía nos ha otorgado", explicó la recién elegida alcaldesa, la socialista Rosa Sánchez Bishop, de tan solo 26 años, quien dijo que "toca pasar página y mirar hacia adelante sin miedo".

Entre los motivos que propiciaron la moción de censura, los partidos firmantes esgrimieron: la incapacidad para aprobar los presupuestos, el bloqueo institucional, las "continuas faltas de respeto y actitudes impropias, las "tensiones" con distintas organizaciones locales, la "degradación" del espacio público, el "uso partidista" de las redes sociales del Consistorio, la renuncia a importantes subvenciones y la judicialización de la vida política.

"Se necesita un cambio de rumbo para los 23.000 vecinos de Alhama", señala el documento presentado y que se leyó durante el Pleno.

La alcaldesa saliente, María Cánovas, aseguró durante su turno de palabra que si esta moción de censura se ha producido es porque no ha "cedido ante el fraude" y advirtió de que "esto no es un adiós", atisbando su vuelta tras el ciclo electoral de 2027. "No quiero que esto suene a despedida porque, evidentemente, no lo es".

La alcaldesa saliente y la nueva, María Cánovas y Rosa Sánchez, respectivamente, durante el Pleno. / Juan Carlos Caval

Desde el Grupo Municipal del PP señalaron al concejal Antonio José Sibina, expulsado recientemente de la agrupación de electores Alhama@Una, como responsable de la moción de censura. "Ha logrado por fin lo que quería, el área de Personal para poder gestionar a su antojo lo que no le habíamos permitido. Esto nada tiene que ver con el interés de los vecinos, sino con el poder", señaló la portavoz, Miriam Díaz.

El aludido, sin embargo, aseguró que "no hay desavenencias personales" y que esta moción de censura "no es una decisión que se toma a la ligera", a pesar de que en noviembre la alcaldesa le expulsó del equipo de Gobierno, según denunció ella, por exigir mejoras salariales en el cargo que ocupaba en el Ayuntamiento.

Con este ambiente tan caldeado, la nueva regidora, Rosa Sánchez, toma el bastón de mando prometiendo "dejar atrás la crispación" mediante "diálogo y consenso". "Apelo a un nuevo período de reconciliación", subrayó la alcaldesa, que se mostró "muy orgullosa" de sus "raíces españolas y africanas".

Competencias del nuevo equipo de Gobierno

Los tres partidos firmantes de la moción de censura hicieron este martes la propuesta que presentarán al Pleno sobre el coste total del nuevo Gobierno de PSOE, IU y Alhama@Una, así como las competencias delegadas que asumirán cada uno de los concejales/as y sus dedicaciones.

Aseguran que se produce un ahorro para el Ayuntamiento de "44.905 euros al año, pasando de 420.480 euros que suponía el Gobierno del Partido Popular a 375.575 euros del nuevo Ejecutivo local".

La nueva regidora, Rosa Sánchez Bishop, tendrá una dedicación completa al frente de su nueva responsabilidad. Aparte de ella, estos son los concejales que forman parte del nuevo equipo de Gobierno y sus competencias:

Antonio García Hernández ocupará el puesto de cuarto teniente de alcalde y llevará las áreas de Infraestructuras y Servicios Públicos, así como Eficiencia Energética, sin sueldo, en régimen de indemnización.

ocupará el puesto de cuarto teniente de alcalde y llevará las áreas de Infraestructuras y Servicios Públicos, así como Eficiencia Energética, sin sueldo, en régimen de indemnización. Felipe García Provencio , sexto teniente de alcalde, asumirá Hacienda, Contratación Pública, Desarrollo Local y Empleo, Gestión Administrativa Medioambiental y Atención al Vecino, con dedicación completa.

, sexto teniente de alcalde, asumirá Hacienda, Contratación Pública, Desarrollo Local y Empleo, Gestión Administrativa Medioambiental y Atención al Vecino, con dedicación completa. Leticia Pareja Agulló contará con la primera tenencia de alcaldía y estará al frente de Turismo, Seguridad Ciudadana y Consumo, con dedicación parcial.

contará con la primera tenencia de alcaldía y estará al frente de Turismo, Seguridad Ciudadana y Consumo, con dedicación parcial. Antonio José Caja García , séptimo teniente de alcalde, tendrá asignadas a dedicación completa las áreas de Urbanismo, Industria, Agricultura y Ganadería, Transparencia y Participación Ciudadana.

, séptimo teniente de alcalde, tendrá asignadas a dedicación completa las áreas de Urbanismo, Industria, Agricultura y Ganadería, Transparencia y Participación Ciudadana. Alicia Martínez Martínez se responsabilizará de Cultura y Patrimonio, Pedanías y Transportes, con dedicación parcial.

se responsabilizará de Cultura y Patrimonio, Pedanías y Transportes, con dedicación parcial. Antonio Espinosa Aledo , también con dedicación parcial, gestionará Medio Ambiente, Calidad Urbana, Juventud y Parques y Jardines.

, también con dedicación parcial, gestionará Medio Ambiente, Calidad Urbana, Juventud y Parques y Jardines. Nani Navarro Guillermo estará al frente de Bienestar Social, Mayores, Dependencias y Asociaciones, con dedicación parcial.

estará al frente de Bienestar Social, Mayores, Dependencias y Asociaciones, con dedicación parcial. Antonio García Martínez se incorpora a dedicación completa y llevará Educación, Festejos, Comercio, Hostelería y Protección Civil.

se incorpora a dedicación completa y llevará Educación, Festejos, Comercio, Hostelería y Protección Civil. Dori Muñoz Fernández tendrá delegadas las áreas de Igualdad, Mujer, Salud y Bienestar Animal, en régimen de indemnización.

tendrá delegadas las áreas de Igualdad, Mujer, Salud y Bienestar Animal, en régimen de indemnización. Antonio José Sibina Sánchez, también con indemnización, gestionará Deportes, Nuevas Tecnologías, Personal y Régimen Interior.

Revive el Pleno completo