Amenazan con encerrarse en el Ayuntamiento de Lorca tras un año y medio viviendo en una cochera

"No hay derecho. Si seguirnos así nos vamos al Ayuntamiento, acampamos y nos quedamos allí hasta que nos den solución". Así de tajante se expresaba este jueves Ramona Moreno, una de las vecinas afectadas por la construcción del vial de los Barrios Altos que, tras un año y medio, sigue sin obtener respuestas a sus reclamaciones. Filtraciones, grietas y desplazamientos de pilares son algunos de los problemas que la ejecución de la nueva carretera –ideada para conectar el barrio de San Pedro con el resto de la ciudad sin tener que pasar por el Casco Histórico– provocaba en las viviendas más inmediatas a la misma.

De forma similar se expresaba Inmaculada Mena, que por recomendación de una empresa especializada instaló hace meses en su cocina una bomba de achique –como las de los barcos– para extraer el agua "que no se sabe de dónde sale". "Solo nos dan largas. Hace años que estamos sin solución. Mi seguro dice que yo no tengo nada roto, y el Ayuntamiento se lava las manos", indicaba.

Grupo de vecinos afectados del barrio de San Pedro. / Daniel Navarro

No obstante, el mayor inconveniente lo viven Francisco Martínez y su familia que, desde hace 18 meses, han de hacer vida en una cochera junto a la que hasta hace poco era su vivienda habitual, debido al gran deterioro de la estructura, que los obligó a abandonarla a la espera de soluciones. Precisamente en la cochera de los Martínez tenía lugar el encuentro de los vecinos –hay más de una docena de familias afectadas– con los medios de comunicación, mostrando así el apoyo de todo un barrio para con los Martínez. "No pedimos dinero, solo soluciones. Nos sentimos impotentes y no sabemos qué hacer", señalaba el propio Francisco.

Y es que, según relataba Martínez a esta Redacción, tras varias inspecciones por parte de los peritos de las compañías aseguradoras, la valoración de los daños que presenta la casa se ha situado en 8.000 euros, aunque los presupuestos solicitados a empresas especializadas rondan los 50.000. "Ni con los terremotos sufrió tanto la casa", subraya el propietario, que pide que sea el Ayuntamiento el que busque a la empresa o el que acometa directamente las obras.

Separación entre los inmuebles producida por las obras. / Daniel Navarro

Por su parte el edil de la coalición de izquierdas conformada por IU, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa, acudía al lugar para mostrar su desacuerdo con las acciones tomadas por parte tanto del Consistorio como de la compañía adjudicataria: "es incomprensible que siendo una responsabilidad que recae en la empresa constructora, el Ayuntamiento no responda de ninguna forma para exigir que cumplan su deber". Asimismo, el concejal recordaba que el asunto ya se habría tratado dos veces en el Pleno del Consistorio, habiéndose llegado a acuerdos que, de momento, no se han cumplido.

En manos del seguro

Por su parte, el equipo de Gobierno emitía un comunicado en el que acusaba a Sosa de "manipular la situación" al defender ahora una vivienda que "quedó desamparada por las obras ejecutadas por el Gobierno del que formaba parte" durante la legislatura anterior.

Del mismo modo, fuentes municipales recordaban en el texto la puesta a disposición de la familia desplazada de varias viviendas en las que habitar hasta que se encontrara una solución al problema, así como los esfuerzos realizados para conseguir la reapertura del expediente por parte de las compañías aseguradoras, para terminar indicando que "se han realizado gestiones tendentes a que la compañía aseguradora de la empresa que realizó las obras se haga cargo del cien por cien de los daños que causó".

Además del posible encierro en el Ayuntamiento anunciado por los vecinos, la familia desplazada señalaba haber recurrido a un abogado de oficio con el objetivo de interponer una demanda contenciosa ante la falta de respuestas por parte del Consistorio.