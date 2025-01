Las primeras subvenciones para construir en el Casco Histórico de Lorca llegarán en tres meses

El ambicioso plan desarrollado por el Ayuntamiento para la reconstrucción forzosa del Casco Histórico de la Ciudad del Sol vivirá su segundo gran hito durante el primer trimestre de 2025. Así lo señala a LA OPINIÓN la edil responsable de Urbanismo, María Hernández, quien explica que ya se están desarrollando los pliegos de condiciones necesarios para la publicación de la primera línea de ayudas destinada a sufragar parte de los costes de los estudios geotécnicos y arqueológicos obligatorios para construir en la zona histórica.

Según estima la edil, para estas ayudas podrán destinarse unos 150.000 euros, procedentes de la partida de 200.000 aprobada el pasado 19 de diciembre por parte del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. "Era muy necesaria para poder avanzar en la reconstrucción del Casco Histórico, y la idea es que se establezca como una línea recurrente, de manera similar a como sucede con las ayudas que se destinan a los comerciantes y empresarios de la zona", abunda Hernández Benítez. En este sentido, cabe recordar que para los negocios situados en el casco viejo ya se han abierto 3 convocatorias, sumando más de 1 millón de euros en ayudas.

Así las cosas, con esta nueva iniciativa se espera que la reducción de la incertidumbre en cuanto a los costes que los promotores deben afrontar para ejecutar obras en el Casco Histórico suponga un gran impulso para los esfuerzos capitaneados por el Consistorio, que daba el primer paso poniendo en marcha dos promociones públicas en el lugar. "Esperamos que haya muchísimas solicitudes, nos lo han reclamado mucho y de esta forma esperamos que a la gente le dé menos miedo el proceso", expresa la edil, que añade: "vamos a acompañar a los propietarios en todo el proceso para que todo salga bien. Basándonos en los estudios ejecutados en otros solares y los hallazgos cercanos se irán ajustando los proyectos, después del terremoto se excavó mucho y sabemos más o menos lo que hay y lo que se puede hacer".

Un peón trabajando en una excavación en Lorca. / Daniel Navarro

Preguntada acerca de la cantidad de propietarios que podrían beneficiarse de estas ayudas, la responsable de Urbanismo explica que dependerá del tipo de trabajos que sean necesarios para cada caso. Según las estimaciones de María Hernández, el coste de los estudios geotécnicos ronda los 3.000 euros, mientras que en el caso de las intervenciones arqueológicas el precio resulta más elevado, no obstante, no son siempre necesarias. "Los proyectos se están adaptando a la realidad del Casco Histórico. A no ser que sean promociones de más de cinco viviendas no hay por qué construir garaje, y en el caso de que sí sea necesario, se puede hacer en la planta baja. Teniendo en cuenta estos factores, junto a las ayudas, construir en el Casco Histórico puede costar casi lo mismo que en cualquier otro sitio de la ciudad", abunda.

Del mismo, según la concejala, el Ayuntamiento continúa con sus planes para contratar un arqueólogo municipal adicional, de manera que todos los trámites y procesos relacionados con este tema se resuelvan lo antes posible.

Una parte para la cartografía

No obstante, la ayuda autonómica no será solo para los propietarios. Así, una parte se destinará a la elaboración de una cartografía a escala 1:1000 del ámbito del Suelo Urbano Consolidado del Casco Histórico. "Es una herramienta vital, que necesitábamos con urgencia. La que tenemos es de los años 80 y está completamente desactualizada", explica Hernández Benítez.

A este respecto, la edil indica que el proceso para su elaboración será relativamente rápido y, una vez se complete, permitirá aprobar definitivamente el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de la Ciudad de Lorca (PEPRICH). Este documento, pendiente desde 2015 será, según el alcalde Fulgencio Gil, el "empujón definitivo" para los esfuerzos por la reconstrucción del Casco Histórico, y se llevará a Pleno una vez culmine la elaboración de la cartografía y la modificación del grado de protección de media docena de fachadas.