La alcaldesa de Alhama, sobre la oposición: "Les parecería genial que nos gastásemos inversiones en putas y cocaína"

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia vivió un tenso final del pleno este lunes por la tarde. La alcaldesa, María Cánovas, en su turno de palabra antes de cerrar la sesión, aseguró que a la oposición le parecería "genial" que se gastasen el dinero público en "putas y cocaína" antes que en otros proyectos municipales destinados a la ciudadanía.

La bronca en el Pleno llegó a cuenta de un suplemento de crédito extraordinario de 1,5 millones de euros provenientes de las arcas municipales solicitado para hacer frente a una serie de gastos. Los socialistas achacan al equipo de gobierno, formado por PP, Vox y Alhama@Una, de querer "echar mano por tercera vez consecutiva de los ahorros de todos los alhameños para sacar otros 1,5 millones de euros" cuando "lo que tendría que hacer Cánovas es explicar por qué aún no ha sido capaz de presentar unos presupuestos".

Cabe recordar que el Ayuntamiento está funcionando este año con las cuentas de 2023 prorrogadas. "El Ejecutivo municipal deja ya 5 millones menos en la caja de los 19 que logró ahorrar el anterior gobierno socialista. Un dinero que los populares van a utilizar para gasto corriente, algo que se debería cubrir con el presupuesto, que ni está ni se le espera", lamentan desde el PSOE.

Tanto PSOE como IU votaron en contra de la moción, que finalmente fue aprobada con la mayoría de la coalición. Tas la votación y antes de cerrar el pleno, la regidora, María Cánovas, se dirigió a la oposición: "Al PSOE y a IU les molesta que se hagan inversiones más que necesarias para los vecinos. Sin embargo, les parecería bien que esas inversiones las realizaran empresas amigas de Begoña, y nos las gastásemos en cocaína y putas; eso les parecería superbién".

Desde el PSOE tachan la intervención de la alcaldesa de "un nuevo episodio -el enésimo- de malas formas, chulería, falta de educación y de compostura". "Cerró el pleno extraordinario saliéndose por la tangente, hablando de ‘Begoña’ y acusando a los grupos de la oposición de preferir gastarse el dinero público en ‘putas y cocaína’", denuncian.

"Al PSOE le gustan las mujeres calladas y sumisas y yo no soy una de ellas"

Preguntada por esta redacción, la alcaldesa Cánovas insiste en que "dice mucho" del PSOE e IU que voten en contra de mociones sobre inversiones que implican proyectos "tan importantes como terminar las obras del Castillo, construir un centro de Atención Temprana, unas piscinas nuevas para verano...". "Son incapaces de pensar en el pueblo y solo votan en contra porque hay un Gobierno del PP", asegura.

"Dice mucho más de ellos que voten en contra de cosas tan positivas como las que se presentaron en el pleno y, sin embargo, sigan callados sobre toda la corrupción que tiene tanto el PSOE como IU en el Gobierno nacional", señala la regidora.

Cánovas apunta que los concejales de la oposición le cuestan al Ayuntamiento 40.000 euros al año: "Qué mínimo que miren por los alhameños, cosa que no están haciendo".

"El escándolo se genera porque esperan que me quede callada; al partido socialista le gustan las mujeres calladas y sumisas y yo no soy así, diré lo que tenga que decir, igual que lo he dicho otras muchas veces", sostiene.

Sobre los presupuestos, informa de que su aprobación "se está terminando de perfilar, quedan los últimos flecos y en breve se llevará a Pleno".