El recibo del agua no subirá en La Unión

El precio del agua se queda como estaba en La Unión, por ahora. El incremento de esta tarifa, así como de las tasas de licencia de obras en el municipio, se han quedado sobre la mesa en el Pleno celebrado este jueves por la mañana, que no ha durado más de diez minutos.

El ambiente en La Unión llevaba días enrarecido ante la inminente subida del agua en un 25%; lo que movilizó a todos los grupos de la oposición, así como a un buen número de vecinos. La presión social fue tal que consiguió quebrar la coalición de Ejecutivo local, puesto que Vox comunicaba el pasado martes al socio mayoritario del Equipo de Gobierno, el PP, que no iba a apoyar la medida.

Joaquín Zapata, alcalde de La Unión, explica que no se trataba de una subida del precio del agua, "sino de una actualización de la tasa", marcada por el IPC y que es parte del contrato con la empresa concesionaria, Acciona. "El anterior equipo de Gobierno, del PSOE, llevaba desde 2016 sin actualizar la tarifa, generando una deuda que ha ido creciendo a lo largo de los años", señala, debido a que la diferencia entre el precio del agua y el IPC corría a cargo del Consistorio unionense.

PP y Vox responsabilizan al PSOE de la situación por no haber actualizado la tarifa durante siete años, como marcaba el contrato

Zapata asegura que Vox "entendía que esta medida era necesaria", pero no fue hasta el martes cuando cambió de opinión, dejando solo al PP y dejándolo en minoría. "Argumentan que en su programa electoral no se incluía una subida de impuestos, pero este no es el caso", insiste Zapata.

Por su parte, la portavoz de Vox en La Unión y primera teniente de alcalde, Isabel María Egea, admite que, aunque existe una deuda, esta tendrá que sufragarse "sin que repercuta de manera abrupta e inesperada sobre los vecinos". Desde Vox proponen ahora "estudiar una solución viable para todos y evitar que el ciudadano pague los errores del anterior gobierno municipal".

Y es que Egea responsabiliza al PSOE de "gestionar irresponsablemente" este asunto y endeudar al Ayuntamiento en 685.000 euros. "El incremento de la factura en 80 céntimos anuales, como recoge el contrato con la empresa concesionaria, hubiera evitado la deuda, pero la izquierda prefiere medidas populistas que llevan al desastre económico", subraya. "El PSOE en el gobierno decidió que el agua se pagara por debajo del coste real durante siete años, una medida populista que ha generado la deuda con las empresas suministradoras", concluyó.

Críticas a los salarios de la coalición PP-Vox

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcalde de La Unión, Pedro López Milán, culpa de la situación a los "sueldos desorbitados" del equipo de Gobierno local y, especialmente, subraya el del regidor, que supera los 60.000 euros anuales.

Desde el PSOE manifiestan que el gasto de la Corporación municipal supera ahora el medio millón de euros (retribuciones y cargas sociales), mientras que durante el anterior mandato este gasto no llegaba a los 90.000 euros. "La única justificación para esta subida no es la de equilibrar el contrato, sino la de mantener los sueldos", destaca Milán.

La oposición critica que en La Unón "se paga el agua más cara de la Región", de forma que el coste del metro cúbico supera los 0,60 euros, mientras que en Murcia y Cartagena el precio es de 0,21

Por su parte, en Defiende La Unión, que cuentan con un concejal, califican de el Pleno de "vergonzoso" y coinciden con el PSOE en que el problema son los sueldos de la actual Corporación municipal. "El desfase de no actualizar la tasa del agua con el IPC se compensaba con los sueldos cortos del anterior equipo de Gobierno, pero ahora es inviable", indica José Javier Cano, presidente del partido.

Defiende La Unión critica, además, que este municipio "paga el agua más cara de la Región", de forma que el coste del metro cúbico supera los 0,60 euros, mientras que en Murcia y Cartagena el precio es de 0,21. Además, los unionenses pagan más de seis euros por contador, cuando en la capital del Segura el precio apenas supera el euro y medio.

