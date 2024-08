Vox carga contra el aumento del 25% en la tarifa del agua en La Unión

El Grupo Municipal Vox en La Unión ha expresado su total rechazo a la propuesta de aumento del 25% en la tarifa del agua municipal y destaca que se trata de una consecuencia directa de las malas decisiones del PP y la falta de gestión del PSOE.

“Vox ha venido a trabajar por los unionenses, no a subir impuestos. Este problema ha sido generado tanto por el PP como por el PSOE”, ha asegurado la portavoz del GM Vox La Unión Isabel María Egea. “El PP firmó un contrato blindado por 30 años que limita nuestra capacidad de maniobra, y el PSOE, por su parte, no ha gestionado adecuadamente la revisión periódica de las tarifas, lo que nos ha llevado a esta situación crítica”, ha añadido.

Asimismo, la portavoz ha dejado claro que Vox La Unión no apoyará ninguna medida desesperada que implique un coste adicional para los ciudadanos. “No vamos a permitir que los vecinos de La Unión paguen las malas decisiones de populares y socialistas. Estamos aquí para defender sus intereses, y no vamos a apoyar una subida de tarifas que castigue injustamente a nuestros vecinos”, ha señalado.

Egea también ha destacado el compromiso de la formación con los unionenses y la importancia de buscar soluciones que no impliquen una carga fiscal adicional: “Nuestro compromiso es claro: trabajar por los ciudadanos, protegerlos de medidas injustas y buscar soluciones que no perjudiquen a los habitantes de La Unión. No vamos a permitir que sean ellos quienes paguen por la ineficacia de los gobiernos anteriores”.

“Hemos llegado al Gobierno para cumplir nuestras promesas, y una de ellas es no subir impuestos, independientemente de su origen. No vamos a apoyar esta subida de tarifas hasta que no se proponga una solución que no perjudique de manera tan desmesurada a los habitantes del municipio”, ha afirmado Isabel María Egea.