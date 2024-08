Promúsica Águilas estalla contra el Ayuntamiento por no renovarle la subvención

A la Asociación Promúsica Águilas se le ha acabado la paciencia con el Ayuntamiento del municipio y ha decidido anular la temporada de conciertos y devolver el dinero de las cuotas ya abonadas a sus socios. El motivo: la no renovación del convenio que hasta ahora venía firmando con ellos el Consistorio y que les daba acceso a una subvención para llevar a cabo la temporada de conciertos.

«Tras los reiterados incumplimientos y engaños sufridos, es imposible e inviable que la Asociación Pro Música Águilas pueda seguir su actividad, estrictamente cultural, hasta tanto no se produzca un cambio de regidores en este Ayuntamiento», indica la organización, lamentando que «se le discrimina».

El enfrentamiento no es nuevo, ya que el presidente de Promúsica llegó a llamar «zorra» a la regidora municipal en un concierto celebrado en la sala del auditorio. Literalmente, indicó que la culpa de que el Ayuntamiento no firmara un convenio con ellos la tenía «la zorra que gobierna este Ayuntamiento». Tras el escándalo, la asociación indicó que por «zorra» se referían un funcionario municipal con altas responsabilidades.

La propia alcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno, reaccionaba este martes a la decisión de Promúsica de anular su temporada de conciertos, explicando que el motivo por los que desde el Consistorio no se ha firmado el convenio de la discordia es que los servicios jurídicos municipales desaconsejaban su rúbrica. «Ante esta situación no ha quedado más opción que delegar en el Gabinete Jurídico de este Ayuntamiento la redacción de un convenio que cumpla con la legalidad para poder proceder posteriormente a su firma», señaló Moreno. «Mi intención, a pesar de los insultos que en algún momento he recibido de responsables de dicha asociación, siempre ha sido firmar ese convenio», insiste la alcaldesa.