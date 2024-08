Tomás Rubio: "Queremos que estas fiestas sean un reflejo de la Cieza moderna"

Una diversa y rica programación de Feria y Fiestas patronales en Honor a San Bartolomé, sigue siendo uno de los principales atractivos tanto para los habitantes de Cieza como para los visitantes que desean disfrutar de una de las semanas grandes de la ciudad, que se celebra del 23 al 31 de agosto. No es casualidad que esta celebración agrupe una gran variedad de actividades, abarcando eventos culturales, tradicionales, gastronómicos, infantiles, turísticos, musicales y deportivos. Esta oferta se suma al valioso patrimonio histórico, natural y etnográfico del municipio, lo que incrementa el atractivo de este destino turístico de interior. Campañas promocionales como ‘Este verano, escápate por Cieza’ impulsadas por el Ayuntamiento de Cieza con la colaboración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, destacan la amplia variedad de opciones que ofrece la capital de la Vega Alta del Segura.

Las fiestas patronales son un evento clave para la ciudad. ¿Qué novedades o cambios podemos esperar para la edición de este año?

Este año, a pesar de no tener aprobada una modificación presupuestaria que hubiese aumentado el presupuesto para la feria, hemos querido hacer que nuestras fiestas patronales sean más inclusivas, vibrantes y accesibles que nunca. Hemos incorporado una serie de innovaciones que creemos que sorprenderán a todos. En primer lugar, contaremos con artistas locales, bandas de música, escuelas de danza, asociaciones culturales encima del escenario situado en la Plaza de España, algo que consideramos vital para el desarrollo cultural de nuestra comunidad. Además, hemos ofertado actividades culturales y deportivas para todas las edades, desde talleres infantiles hasta competiciones deportivas para los más jóvenes y mayores. También hemos trabajado en mejorar la accesibilidad de todos los eventos, para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar plenamente de las celebraciones. Todo esto, sin perder de vista nuestras tradiciones, que son el alma de estas fiestas. Queremos que estas celebraciones sean un reflejo de la Cieza moderna: diversa, dinámica y acogedora.

¿Qué es lo que hace tan especial las fiestas de Cieza?

Las fiestas de Cieza son especiales porque capturan la esencia de lo que significa ser ciezano. No son solo un conjunto de eventos, sino una expresión colectiva de nuestra identidad, historia y cultura. Cada año, nuestras calles se llenan de una energía única, una mezcla de devoción, alegría y camaradería que une a toda la comunidad. Lo que realmente distingue a nuestras fiestas es la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Desde las cofradías que organizan diversos actos como lo hace la hermandad de San Bartolomé las procesiones con el patrón, hasta los jóvenes que tienen un espacio reservado para ellos en la Era y que se implican en la preparación de actividades culturales, musicales y deportivas, todos contribuyen a crear una atmósfera inigualable.

¿Qué día es el más esperado por el alcalde?

Como alcalde, todos los días de las fiestas son importantes para mí, ya que cada uno ofrece algo único y especial. Sin embargo, si tuviera que destacar uno, elegiría el día de la procesión en honor a nuestro patrón. Es un día que no solo refleja nuestra profunda devoción religiosa, sino que también simboliza la unión de todo un pueblo en torno a sus raíces y creencias. Este día representa el culmen de un trabajo colectivo en el que participan muchas personas. Es conmovedor ver cómo los ciezanos ataviados con trajes huertanos se congregan para rendir homenaje a nuestro patrón, este año estaremos también acompañados por los grupos participantes en el festival internacional de folklore del Segura, grupos procedentes de Portugal, México y Georgia junto a nuestro grupo local de Coros y Danzas Francisco Salzillo. Por otro lado, hay eventos como los de la ruta de la tapa, la carrera de autos locos, los monólogos de la Magdalena que no me suelo perder, junto al campeonato de dominó. Me gusta jugar al dominó, incluso algún año fui subcampeón.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente Cieza y cómo está trabajando el Ayuntamiento para abordarlos?

Cieza, como cualquier municipio en crecimiento, enfrenta desafíos que requieren de una planificación estratégica y de la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Uno de los principales retos que tenemos es la revitalización económica, especialmente en lo que respecta al apoyo a nuestros pequeños comercios y empresas locales, que son el motor de nuestra economía. Estamos impulsando medidas para fomentar el emprendimiento y atraer inversiones que generen empleo de calidad y sostenible. Otro desafío significativo es el desarrollo urbano y la sostenibilidad. En este sentido, estamos implementando un plan de renovación de infraestructuras como puede ser el acondicionamiento del Camino de Murcia que incluye la mejora de nuestras redes de transporte y la creación de más espacios verdes. Estamos trabajando para ejecutar los fondos europeos para el Plan de Sostenibilidad turística que remodelará gran parte de nuestra oferta turística y el patrimonio cultural de la ciudad. Queremos que Cieza sea una ciudad donde la calidad de vida esté en el centro de todas nuestras políticas. También estamos trabajando en la digitalización de los servicios municipales para hacerlos más accesibles y eficientes para todos los ciudadanos. Y no podemos olvidar el reto social: seguimos implementando programas que buscan reducir la desigualdad y garantizar que todos los ciezanos tengan acceso a los servicios básicos, como educación, salud y vivienda.

En cuanto a los proyectos en marcha, ¿podría darnos detalles sobre las iniciativas más destacadas que están transformando el municipio?

Estamos muy emocionados con los proyectos que actualmente están en marcha en Cieza, ya que representan un paso importante hacia la modernización y el bienestar de nuestro municipio. Uno de los proyectos más inmediatos es la remodelación completa del Camino de Murcia. Este proyecto no solo busca embellecer la ciudad, sino también ofrecer a los ciudadanos lugares donde puedan disfrutar y tomar conciencia del comercio local allí existente fomentando la vida en comunidad. También estamos promoviendo iniciativas culturales, como la creación de nuevos espacios para el arte y la cultura, que buscan convertir a Cieza en un referente regional en este ámbito: la remodelación y acondicionamiento del Molino de Capdevila como espacio museístico es sin duda un ejemplo de ello y pronto verá la luz. Junto a ello las inversiones que realizaremos en el corazón cultural de Cieza, el Museo de Siyasa, será todo un impulso a la modernización estos espacios.

Y de cara al futuro, ¿qué proyectos quiere acometer el Ayuntamiento en los próximos años?

Mirando al futuro, tenemos una visión ambiciosa pero realista para Cieza. Queremos que nuestro municipio siga avanzando en la senda del desarrollo sostenible, por lo que uno de nuestros principales objetivos será consolidar a Cieza como un referente en economía verde y energías renovables. Estamos trabajando en proyectos que promuevan la instalación de plantas de energía solar y la implementación de sistemas de eficiencia energética tanto en edificios públicos como privados. Asimismo, queremos seguir fortaleciendo nuestra infraestructura educativa y cultural. La remodelación del Colegio Isabel la Católica incluirá espacios para el aprendizaje, el arte y la innovación tecnológica. Este será un espacio abierto a todos, y de expansión de nuestra casa de las artes, donde los jóvenes podrán desarrollar sus habilidades y los mayores podrán disfrutar de actividades culturales de calidad. También estamos comprometidos con el desarrollo económico, y en los próximos años nos enfocaremos en atraer nuevas empresas tecnológicas que generen empleo de calidad. Sabemos que para lograr esto es fundamental seguir mejorando nuestras infraestructuras, por lo que continuaremos invirtiendo en la modernización de la red vial y en la mejora de los servicios públicos. Queremos que Cieza sea un lugar donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar y vivir en un entorno seguro, saludable y lleno de oportunidades, para ello es preciso seguir apostando por el principal motor económico de la ciudad como es la agricultura, mejorando los caminos rurales, apoyando al sector en sus demandas, promocionando sus productos y hacer de ellos la marca Cieza. Con la colaboración de todos, estoy seguro de que lograremos hacer de Cieza un municipio modelo, no solo en nuestra Región, sino en todo el país.