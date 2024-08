Alertan de posibles derrumbes en el casco histórico de Lorca

El mal estado del muro de contención situado en la parte trasera del antiguo Centro Comarcal de Salud de Lorca podría causar derrumbes si no se repara. Esto es lo que reseñaba durante una comparecencia pública el edil socialista Isidro Abellán, que anunciaba la solicitud por parte de su formación política al equipo de Gobierno de toda la documentación relacionada con el estado tanto del inmueble como del muro situado en su parte trasera para su análisis. "Tememos que se pueda estar poniendo en peligro a los residentes en las calles cercanas, ya que el muro interior es el que contiene la calle Barandillas", expresaba el concejal.

Y es que esta calle, que recorre la parte trasera del edificio de propiedad autonómica, así como las viviendas cercanas, podrían derrumbarse si el estado del muro sigue empeorando. "Hace un mes el alcalde Fulgencio Gil declaró que sería necesario levantar un muro por valor de 1,5 millones en la zona, lo cual nos lleva a pensar que la situación de la infraestructura no es buena", abundaba Abellán.

Calle Barandillas, con el Centro Comarcal de Salud y el muro dañado en su parte izquierda. / Daniel Navarro

De esta forma, el antiguo Centro Comarcal de Salud y el muro situado en su parte trasera siguen acaparando miradas en la Ciudad del Sol en una historia que viene de lejos. Construido en 1967, era cedido en parte durante la legislatura anterior al Ayuntamiento para su uso administrativo. Poco después de su cesión, en 2021, la Comunidad Autónoma obligaba al desalojo del mismo, sin que llegara a trascender más información.

Así, el edificio quedaba vacante hasta el presente, a pesar de numerosas intentonas municipales para su recuperación, que pretendía cederlo a la Escuela Oficial de Idiomas como sede permanente. No obstante, las peticiones no eran atendidas y el edificio quedaba 'en suspenso' hasta que en marzo de 2023 la concejalía de Urbanismo concedía licencia de obras para la rehabilitación del conjunto, sin que se llegara a acometer. Y ha sido precisamente esta falta de acciones, que se ha mantenido hasta ahora, lo que ha motivado la petición del PSOE. "Queremos saber lo que pasa, ya que según los informes el edificio no presentaba daños estructurales. El problema era el muro y en estos tres años estamos convencidos de que las problemáticas que presentaba se han agravado", indicaba el edil en referencia a las declaraciones del alcalde de Lorca, que hace semanas planteaba la posibilidad de demolerlo para crear una zona verde, algo que los vecinos de la zona no veían con buenos ojos.

Centro Comarcal de Salud en la actualidad. / Daniel Navarro

"Se avecinan épocas de lluvias, por lo que pedimos al alcalde de Lorca que actúe y que ataje el peligro que supone para los vecinos el estado del muro, y que anteponga las necesidades de los vecinos a los intereses partidistas que le puedan estar marcando desde la comunidad autónoma", terminaba el edil.

Alarma social innecesaria

Poco después de la comparecencia de socialista Abellán, el equipo de Gobierno emitía un comunicado en el que acusaban al partido líder de la oposición local de "generar una alarma social innecesaria" motivada por su "falta de propuestas". Asimismo, se tildaba la información de "ridícula" y se acusaba al PSOE de intentar "revertir el contexto" de una problemática que se conoce desde hace años.

Estado del muro en 2021. / PSOE Lorca

"Resulta increíble este comunicado porque lo que ha hecho el señor Abellán es poner de nuevo sobre la mesa su incompetencia y la de su gobierno; pero que no se preocupe, que nos ocuparemos de dar solución a este problema heredado, como todos los que nos hemos encontrado y estamos solucionando desde que llegamos al Ayuntamiento", terminaba el documento.