Ramonete despide a uno de sus hijos más ilustres

La pedanía loquina de Ramonete está de luto desde que el pasado sábado por la noche, sus vecinos tuvieron conocimiento del fallecimiento de Miguel Calvo Zamora, uno de sus hijos más queridos, que nos ha dejado a los 88 años de edad, después de una larga enfermedad que han sabido llevar con y valentía tanto él como sus familiares.

Hace 8 años le detectaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que le ha afectado en sus capacidades motoras sin perder la vitalidad y ganas de vivir que le han caracterizado a lo largo de su vida. Para comunicarse con su entorno, Miguel Calvo, ha necesitado durante este tiempo de un medio informático que utilizaba para escribir y de esa forma, poder hablar con las personas que le rodeaban. Para ello utilizaba un ordenador en cuya pantalla aparecían los caracteres sobre los que fijaba sus ojos para componer las frases que quería transmitir. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas en la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. Miguel se alimentaba gracias a la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) y respiraba artificialmente con una máquina a través de la traqueostomía. Gracias a quienes le han acompañado a lo largo de estos 8 años, se trasladaba de un lugar a otro con una grúa. Ha sido todo un ejemplo de vitalidad, humanidad y superación que nunca olvidarán quienes han tenido la oportunidad de estar cerca de él durante este tiempo.

A lo largo de su vida, Miguel Calvo, ha desempeñado varios cargos en distintas asociaciones, como presidente fundador de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del CP “Las Librilleras”, de Ramonete, consiguiendo la construcción del nuevo colegio entre los años 80 y 90 del siglo pasado; pedáneo de la población entre los años 1996 y 2006, siendo alcalde de Lorca Miguel Navarro Molina. También fue presidente fundador de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Ramonete, de la que fue nombrado presidente de honor. De igual forma llegó a ser presidente de la Cooperativa de Agricultores de Ramonete (COARA) cultivando su propia explotación hasta la edad de jubilación.

Miguel Calvo Zamora fue reconocido en numerosas ocasiones por diversos colectivos por su dilatada trayectoria y como promotor del alberge de Puntas de Calnegre. Recibió el Diploma de Servicios Distinguidos de la Ciudad de Lorca en noviembre de 2017, reconociendo su trayectoria personal, colaboración y participación en el tejido asociativo obteniendo igualmente el diploma de la AEMET por sus 25 años de colaborador y hasta ha participado en obras de teatro representando el papel de médico y sacerdote.

Coincidiendo con su onomástica, en septiembre de 2022 y tras el correspondiente acuerdo plenario, el ayuntamiento de Lorca, decidió denominar un espacio de la pedanía, próximo a su lugar de residencia en el paraje de “Los Curas”, con el nombre de “Plaza Miguel Calvo Zamora”, a cuyo acto asistieron, familiares, amigos y compañeros del homenajeado. Ese día, el entonces alcalde, Diego José Mateos recordó durante su intervención que “Miguel Calvo ha tenido varias ocupaciones, desde pastor hasta agricultor, además de aparcero y jornalero. Como muchos de su generación no pudo asistir a la escuela, compraba pimientos y tomates y a bordo de un camión, al que bautizó como “El Capitán”, los iba a vender a la lonja de Valencia”. Mateos dijo también que “Miguel es un espejo en el que todos nos debemos mirar siempre, dispuesto a ayudar y a trabajar en beneficio de sus vecinos y vecinas que, estamos seguros, encontrarán en esta plaza el punto de reunión y diálogo al que siempre estuvo dispuesto a llegar”.

Su hijo Ginés, fue el encargado el día de la inauguración de la citada plaza, de transmitir a los asistentes al acto, unas décimas elaboradas por el homenajeado como ferviente enamorado de la poesía y haciendo referencia a los momentos que estaba viviendo. Una de ellas decía: “sin saber cuándo lo haré/tengo un viaje proyectado/y tanta ilusión me ha causado/ que no sé si volveré/mientras yo viva estaré/viéndola de vez en cuando/ mi tiempo se está acabando/ y es el final de un proyecto/ pero mis hijos y nietos/ la seguirán disfrutando. Otra decía “esta plaza fue algún tiempo/cuna de mi juventud/ y además con la virtud/ de verme crecer contento/ y alguien con su atrevimiento/ cada día me recordaba/ cuando de niño jugaba/ y algunas noches dormía/ porque me daba alegría/ el alba de madrugada.

Miguel Calvo era muy aficionado al arte de la repentización .Coincidiendo con su enfermedad, un día recibió la visita de los Caldosos y José Antonio El Andaluz, reconocidos troveros, que le hicieron pasar una tarde muy agradable. Tiene 4 hijos (Ginés, Paco, Catalina y María) y seis nietos. Todos ellos, dispuestos a proclamar a los cuatro vientos, los valores que les dejó.

Ha sido un fan del tenista Rafa Nadal y también del motociclista y ramonetero Pedro Acosta, siguiendo en todo momento, los pasos de Carlos Alcaraz.

Su nieto, Miguel, nos recordaba que “cada día y pese a su enfermedad, nos decía que quería saber cómo iban las cosas en el mundo y que le facilitásemos toda la información de la que disponíamos”.

La capilla ardiente con los restos de Miguel Calvo, ha sido instalada en el tanatorio Blaya de Mazarrón por donde han pasado a lo largo de las últimas horas cientos de personas de toda clase social y condición para dar el último adiós a “una persona buena”, como muchos la han definido. El entierro tendrá lugar este lunes, 19 de agosto, a las 10´30 horas siendo trasladados sus restos hasta el cementerio de Ramonete. Descanse en paz.