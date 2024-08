El alcalde de Cieza pide "perdón" por una Feria descafeinada

La programación de la Feria y Fiestas de Cieza 2024 será algo descafeinada por la falta de presupuesto con respecto a años anteriores. La cuantía presupuestaria para esta edición es de 159.000 euros y, todavía, "gran parte de las actuaciones se encuentran en fase de contratación", señaló Gertudris Juliá, concejala de Festejos, que presentó los actos este lunes en el Teatro Capitol.

En este sentido, Tomás Rubio, alcalde de Cieza, señaló que esta feria se va a celebrar "gracias a las asociaciones y cofradías, especialmente por la ayuda de la Hermandad de San Bartolomé y del grupo Coros y Danzas". Unas asociaciones que todavía no han cobrado las subvenciones de este año. Asimismo, pidió "perdón", por la situación económica actual del ayuntamiento: "Nos hubiera gustado tener una feria diferente, con más recursos económicos, tal y como Cieza se merece. Pero por culpa de los políticos, incluido yo, estamos en esta situación de inestabilidad económica, por no ser capaces de llegar a acuerdos", en alusión a que no se ha aprobado la modificación de créditos que otorgaría más recursos para la feria.

Dentro del programa de fiestas se incluyen visitas guiadas y teatralizadas a monumentos de Cieza, como el de Siyâsa; el tradicional concurso de ‘Arroz y Conejo’; actuaciones de zarzuela, de la banda municipal de música; pasodobles; monólogos; las Noches en el Balcón del Muro; actividades deportivas; DJ’s para el Espacio Joven; y la ‘Carrera de Autos Locos’. Asimismo, se mantiene la Zona Joven de La Era, cuya entrada será gratuita.

Programación de la Feria de Cieza

La feria ciezana arrancará el 23 de agosto con el lanzamiento de fuegos artificiales, denominado ‘el Castillo’, que se llevará a cabo en el Arenal del río, a las 22.00 horas. A continuación habrá un concierto Tributo a El Canto del Loco, en la Plaza de España, a las 23.00 horas, y en la Zona Joven actuará Andrés Honrubia a partir de la medianoche.

Posteriormente, el 24 de agosto, día del patrón, San Bartolomé, se celebrará la tradicional procesión huertana; el concierto de los ciezanos Retropop, en la Plaza de España a las 23:00 horas; y el ‘CIEZA FEST’ en el recinto de La Era con Esteban Molina y Lycos, desde las 24:00 hasta las 05:30 horas.

El día 25 será el turno de la Carrera de los Autos Locos, que este año se celebrará en la Gran Vía. Asimismo, habrá una sesión del Festival de Folclore del Segura, con todos los grupos participantes, a las 21.00 horas en el Teatro Capitol.

El día 26 está reservado para el concierto de Lücky Dükes, a las 23.00 horas en la Plaza de España; el de Dj Rubén en la Zona Joven, a partir de las 0.00 horas; y la actuación de la Banda Municipal de Música de Cieza, a las 22.00 horas en la Plaza Mayor. Además, se celebrará una jornada de carruseles inclusivos de ocho a nueve y media de la noche.

El 27 se llevará a cabo la tradicional celebración del concurso del ‘Arroz y Conejo’, donde amigos y familiares pueden disfrutar de una jornada en el río Segura degustando dicho plato. También tendrá lugar la zarzuela La tabernera del puerto, a cargo de la Compañía de Amigos de la Zarzuela de Abarán, en el Teatro Capitol a las 22.00 horas.

Al día siguiente, 28 de agosto, será el turno de Los Monólogos de la Magdalena y la actuación, en el Espacio Joven, de Dj Davis Music. Y el día 29 se llevarán a cabo la ruta de la tapa; la actuación de Las Saritas, en la Plaza de España a las 22.30; y la Fiesta Remenber en La Era.

Y el 30 de agosto, se hará el Desfile de Carrozas, a partir de las 19.00 horas y la actuación de Dj Live Brothers en el Espacio Joven.

Finalmente, el 31 de agosto, como colofón de las fiestas, se realizarán la misa de difuntos, la procesión de San Bartolomé y la Bendición de los Campos, el Tributo a Manuel Carrasco, el Tributón en el Espacio Joven de La Era y la traca final con la que concluirán los festejos.