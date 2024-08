El PSOE denuncia recortes en los centros de salud de Lorca

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, denunció el nuevo recorte del PP «por el que dejarán sin atención médica en horario de tardes a los vecinos adscritos a los centros de salud de La Viña y San Diego, durante todo el mes de agosto y hasta el próximo 15 de septiembre». «Recortes y más recortes en sanidad de los que Fulgencio Gil es cómplice absoluto. Primero porque los aplica su partido y segundo porque es incapaz de hacer nada para evitarlo», añadió Ponce.

«Si ya de por sí los centros de salud de La Viña y especialmente el de San Diego soportan los mayores tiempos de espera para conseguir una cita con el médico de cabecera, imagínense ahora que el Gobierno Regional elimina durante mes y medio las consultas en horario de tarde», afirmó Ponce, que calificó como «una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno Regional del PP con nuestra sanidad. Este verano han cerrado buena parte de los consultorios médicos de las pedanías y, no contentos con eso, ahora cierran las consultas en horario de tarde en dos de los centros de salud que más saturados están durante todo el año. Es inadmisible».

«Esto no es incompetencia. Es ideología pura y dura. Este mismo mes, el Tribunal de Cuentas advertía algo muy grave que ha detectado: el gobierno regional de López Miras está derivando partidas millonarias para financiar la sanidad privada, a costa, como es evidente, de la financiación que debería recibir la sanidad pública, la de todas y todos», denunció Ponce. «Que no se le ocurra volver a decir a López Miras y a Fulgencio Gil que no hay médicos o que no hay financiación. Es una auténtica mentira que usan para escurrir el bulto. Si el Gobierno Regional del PP no desviara millones de euros para financiar la sanidad privada, tal y como ha detectado el Tribunal de Cuentas, habría financiación de sobra para mantener los centros de salud y consultorios de pedanías abiertos durante todo el año y para reducir listas de espera en Rafael Méndez», sentenció.

Por su parte, la edil de Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Lorca, Belén Díaz Arcas, se mostró sorprendida por las declaraciones del socialista y exigió que el Gobierno de Pedro Sánchez solucione el déficit de médicos en el que está sumida «no sólo el Área de Salud III de Lorca, sino el resto de la Región y de España».

A pesar de la inacción del Gobierno nacional, dijo la edil, «este verano la Consejería de Salud está reforzando la plantilla del Servicio Murciano de Salud con la contratación de más de 5.900 profesionales, entre ellos, 166 médicos. Cerca de 4.000 son personal sanitario no facultativo, de los que alrededor de 2.000 son enfermeros. Y 1.800 profesionales (personal no sanitario)».

Además, señaló que «no se ha cerrado ningún centro de salud de la Región. Sólo 18 de los 175 consultorios han reorganizado su horario en agosto para seguir prestando una asistencia de calidad y garantizar los descansos del personal. En el caso del Área de Salud III, sólo cuatro modifican su horario y no cierran todo el mes».