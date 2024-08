Bayonas (PP) afirma que la limpieza ahora es mejor que con Mateos

«Desde hace casi dos meses las pedanías están recibiendo el doble de limpieza que con el anterior equipo de Gobierno del Partido Socialista. Entiendo su frustración porque están viendo que Lorca y, sobre todo, las pedanías van mucho mejor con el Gobierno de Fulgencio Gil Jódar. El señor Ruiz Guillén, que no tiene ni idea de cómo funciona la empresa municipal de limpieza, desconoce que hace dos meses se creó un servicio de limpieza, el Servicio Integral de Pedanías, y se adquirió un nuevo camión para este servicio en concreto. Por lo tanto, las pedanías están recibiendo desde hace dos meses el doble de atención que recibían con el Partido Socialista», afirmó el concejal de Limusa, Juan Miguel Bayonas López, en respuesta a las afirmaciones del concejal socialista en la oposición, José Luis Ruiz Guillén, que denunciaba «abandono y suciedad» en pedanías como La Parroquia. «La ciudad y las pedanías están más limpias que cuando ellos gobernaban. Esto les frustra. Les molesta, e intentan dar una imagen negativa de la ciudad de la que antes se quejaban. Antes se pasaban el día llorando por los rincones, mientras no atendían a las pedanías y ni siquiera ofrecían el servicio de limpieza que se merecían. Creo que el Partido Socialista, el señor Ruiz Guillén y el desaparecido señor Mateos, deberían estar pendientes de lo que de verdad importa y no intentar confundir a la población con sus mentirijillas que no sirven para nada», sentenció Bayonas López.