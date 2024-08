El PSOE lamenta que Molina se haya convertido en el municipio de la Región con los impuestos más altos

Molina de Segura se convierte en el municipio de la Región con los impuestos más altos, según ha lamentado el PSOE de la localidad en un comunicado.

"Tras la subida del agua y de la basura y ahora del IBI, en menos de un año el gobierno PP-VOX ha conseguido que Molina de Segura sea el municipio de la Región con los impuestos más altos", explican los socialistas, quienes apuntan a que el municipio "también ocupa el puesto 16 de 144 de los municipios de más de 50.000 habitantes con el IBI más caro". Más que en ciudades como Valencia, Sevilla, Barcelona, Murcia, Madrid, Málaga o Zaragoza.

Subida de la tarifa del agua

El PSOE de Molina de Segura rechazó la propuesta del alcalde de incrementar en un 8% la tarifa del agua potable, una medida que, según el concejal Antonio Sáez, “se suma a otras decisiones que aumentan la carga económica de las familias, como la subida del IBI y la tasa de basura, que se ha incrementado un 69%”. "A pesar de que el Consejo Asesor Regional de Precios no aprobó este incremento en marzo, el alcalde ha vuelto a insistir en pedir su aplicación y no ha parado hasta que lo ha conseguido”, aseguran.

Incremento del IBI

Asimismo, el PSOE ha denunciado la aprobación de un aumento desmesurado del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con un incremento del 10.16% para bienes urbanos y del 29.03% para bienes rústicos. Este incremento, aprobado en el Pleno Ordinario del 24 de junio de 2024, supondrá una mayor carga fiscal para los ciudadanos, elevando la recaudación municipal significativamente. “A pesar de que el alcalde había prometido y firmado ante notario que no subiría los impuestos, lo ha hecho y ha mentido a la ciudadanía. Desde el Partido Socialista creemos que las y los molinenses no nos merecemos un alcalde que miente y manipula, y que sea la ciudadanía la que tenga que pagar su incapacidad de gestionar sin subir impuestos. El Equipo de gobierno del PSOE, en 7 años no subió ni uno sólo.”, afirmaba Sáez

Pérdida de subvenciones

Además, el PSOE ha criticado la ineficacia del gobierno local en la gestión de subvenciones europeas. Según Antonio Sáez, “el Ayuntamiento no ha solicitado ayudas para la mejora de las instalaciones deportivas, a diferencia de otros municipios de la Región de Murcia que han recibido importantes fondos europeos”.

"Esto se suma a anteriores pérdidas de ayudas, como los 1,7 millones de euros para el proyecto de la Casa del Barco, 1 millón de euros en el proyecto de coworking y 9.000 euros del Plan Corresponsales del Ministerio de Igualdad", concluyen.