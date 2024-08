El Carnaval de Águilas también es un espectáculo en verano

Los paseos de la Bahía de Levante de Águilas se convirtieron este sábado en un gran escenario en el que la ironía, la fantasía, los brillos, las coreografías y la música del desfile de la Muestra del Carnaval embrujaron a los miles de personas.

En una bahía con el Mediterráneo en calma, presidiendo el Castillo de San Juan de las Águilas a poniente y el Pico de L´Aguilica al levante, entremezclándose entre las personas presentes los que salían disfrazados a disfrutar del Carnaval de Verano con los que vestidos de calle solo pretendían presenciar el desfile, o con los que llenaban las playas dándose un baño nocturno que no les impedía salir en bañador a los paseos y ver el desfile. Fue una noche desenfadada que lo permitía todo a los espectadores para disfrutar de la fiesta.

En el desfile de la Muestra de esta fiesta de Interés Turístico Internacional participaron las 25 peñas premiadas en el pasado Carnaval. Comenzó en el Paseo del Puerto, junto al monumento dedicado al Carnaval, el Ícaro, con el Ballet Oficial de la Federación de Peñas, que con sus coreografías y alegría fue contagiando al público para recibir en pie a la carroza de la Musa con todos los personajes del Carnaval de Águilas 2024: La Mussona, Doña Cuaresma, Don Carnal y La Musa, tanto infantiles como adultos.

Jaime Zaragoza

Invitación para volver en febrero

Fue el inicio de un desfile que era una invitación para volver en febrero, o, para quien no pueda hacerlo, para que conozca de lo que son capaces de poner en escena los aguileños. Como lo hizo la Peña Almendriqueña con un colorido acompañado de una espectacular coreografía, abriendo el telón del gran musical en el que se convierte el desfile aguileño, con las peñas Aquilae, Aguanile, Atenea, Imperial, Sambari, Pura Vida con una fantasía plateada y Toscana con otra fantasía de plumas y colores naranjas en sus vestuarios. Fue una primera parte en la que el colorido, las plumas, la fantasía y las coreografías no permitieron que nadie parpadeara para no perderse ningún detalle.

Luego llegó el momento de la ironía de peñas como La Rata Loca, con la boda de los aguileños Fernando e Inma, ‘La Boda del Año’; Si no Salgo Reviento, con una ironía Drag, o Los Amantes del Chichi con su ‘transformers’ en directo.

Pero las coreografías muy a juego con los vestuarios volvieron a convertir el «sambódromo» o «aguileñodromo» del desfile aguileño en gran musical con la multitudinaria Sinergia, con un fino diseño de plumas y vestuario turquesa, que, a pesar de no desfilar el casi centenar de componentes que lo hacen en febrero, inundó de alegría el desfile.

También desfilaron El Mogollón o Con-Fusión Nocturna, peñas masculinas que no bajan el nivel de sus coreografías con las otras peñas más musicales, como Briseyda o Ikaleña, que se anteponían en el desfile a las espectaculares coreografías de Azabache, con un elegante diseño de pedrería plateada con tocados de plumas de tono crema; Terpsícore, con unas elegantes espalderas que no les impedía desarrollar una espectacular coreografía; o la Peña Masako, así como Te lo digo bailando de Totana, que fue la ganadora del Concurso Nacional de Comparsas.

Gala de elección de personajes del Carnaval de Águilas 2025 / Jaime Zaragoza

El final del desfile llegó con Don Carnal convertido en un rey vikingo y su ejército de La Movida Aguileña. El espectáculo finalizó pasada la medianoche con la gran triunfadora del pasado Carnaval, con el premio a lo Mejor del Carnaval, la Peña El Tangay, que a pesar de sufrir un aparatoso incendio en sus talleres unas semanas después del Carnaval que devoró parte de las carrozas que presentaron, pudo salvar y reponer algunas para volver a convertir el desfile aguileño en un gran poblado indio.

Fue, con todo, una invitación para que las miles de personas que presenciaron el desfile veraniego en directo vuelvan a Águilas en Carnaval para vivirlo en su plenitud, con todos sus actos, como Las Batallas de Cascarones y Dialéctica entre Don Carnaval y Doña Cuaresma, la Suelta de la Mussona o sus desenfadadas noches de fiesta, aunque esa experiencia de las noches de fiesta también se pudo tener anoche, puesto que se instalaron barras en la calle y en algunas de las tradicionales zonas de Carnaval, como la Plaza de España o la calle del Casino, que disfrutaron de una gran noche callejera de Carnaval.