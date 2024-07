Denuncian al concejal de Seguridad de Las Torres de Cotillas por contratar a vigilantes privados para hacer de policías

En marzo de este año, 32 de los 34 policías locales de Las Torres de Cotillas llegaron a estar de baja, además de por los permisos que les correspondían, como adelantó este periódico. El Consistorio, en una junta de seguridad extraordinaria, aprobó la contratación de agentes privados y controladores de accesos para ayudar en la seguridad de las procesiones de Semana Santa. Ahora, este asunto ha saltado a los tribunales.

Y es que delegados de UGT Servicios Públicos de la Policía Local de Las Torres de Cotillas han presentado en el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura una denuncia contra el concejal de Seguridad de la localidad, Pablo Alberto Ruiz, como presunto autor de un delito de usurpación de funciones y contra la seguridad vial, indican desde el sindicato.

Dado que en Semana Santa "más del 90 por ciento de la plantilla policial estaba de baja médica o de permisos, no había ningún agente de la autoridad disponible para regular el tráfico y garantizar la seguridad", explica UGT.

"¡Esto no se puede hacer!"

No obstante, Ruiz "decidió solventar la situación organizando él mismo el tráfico, con el apoyo de una empresa de seguridad, trabajadores que también podrían haber cometido un delito".

En un vídeo que entonces se viralizó, se veía cómo un hombre intenta pasar con su coche por una calle del pueblo, que está cortada. Ahí se topa con uno de estos trabajadores de seguridad privada y con un hombre al que el propio conductor identifica como "concejal". "¿Me usted cortando usted el tráfico, usted es agente de la autoridad?", dice el afectado. "Me está usted cortando el tráfico y usted no es agente de la autoridad, ¿qué está haciendo justed, oiga?"

"¡Tiene que cortar la Policía Local, no el concejal, la Policía Local! ¡Esto no se puede hacer, para los torreños no se puede hacer!", clama el hombre, que graba la escena desde su automóvil mientras, a su vez, parece que el controlador de acceso le está grabando también, la que sostiene su móvil con la mano derecha, enfocándole en todo momento. "¡Usted no puede cortar el tráfico con una furgoneta del Ayuntamiento!", remarca.

"Reinaba el caos"

"Estos hechos, provocaron que durante esos días el caos reinara en el municipio, con calles cortadas sin sentido, redirigidas por dirección prohibida y poniendo en grave peligro a la población, por una decisión unilateral que atenta contra el ordenamiento jurídico, lo que supondría la comisión de un delito, y que no obedecía a ninguna situación de emergencia sobrevenida", recalcan desde el sindicato.

Y apuntan al alcalde, el cual "emitió un decreto, con fecha 26 de marzo, en el que reconocía que el tráfico es competencia exclusiva de la Policía Local, pero que al ostentar él la Jefatura de este cuerpo, podía delegar la atribución de retirada y depósito de vehículos, por lo que podría haber incurrido en un delito de prevaricación", consideran desde UGT Servicios Públicos.

El concejal, de baja

UGT precisa que "se da la circunstancia de que el concejal Ruiz, durante esos días y según consta en las actas del Pleno del Ayuntamiento, se encontraba de baja médica en su empresa, lo que no es compatible con estar ejerciendo ni cargo público ni otras actuaciones que no le correspondían".

"Por todo ello, y tras reunir las pruebas oportunas, los delegados de UGT en la Policía Local en Las Torres han presentado una denuncia para que se depuren todas las responsabilidades correspondientes por los posibles delitos cometidos", subrayan.